ملك ماليزيا خسر العرش.. هل سيفقد زوجته الروسية؟

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬تقارير‭ ‬عدة‭ ‬أن‭ ‬الزواج‭ ‬‭”‬الأسطوري‭”‬‭ ‬للملك‭ ‬الماليزي‭ ‬السابق‭ ‬سلطان‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬عارضة‭ ‬أزياء‭ ‬روسية‭ ‬تصغره‭ ‬بحوالي‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬يتعرض‭ ‬للخطر‭.‬

و‭ ‬أشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬مترو‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬سلطان‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬‭(‬49‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬والعروس‭ ‬الجديدة‭ ‬أوكسانا‭ ‬فويفودينا‭ ‬‭(‬25‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الطلاق،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬زواجهما‭.‬

لكن‭ ‬والد‭ ‬العروس‭ ‬يحاول‭ ‬نفي‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭:‬‭ ‬‭”‬هذا‭ ‬هراء‭.. ‬هذا‭ ‬كلام‭ ‬فارغ‭. ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أطلع‭ ‬على‭ ‬التعليقات‭ ‬بالإنترنت‭ ‬لكنني‭ ‬كنت‭ ‬سأكون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يعلم‭”‬‭ ‬ذلك‭ ‬الخبر‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬صحيحا‭.‬

ويقال‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬السابق‭ ‬وعروسه،‭ ‬وهي‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬روسية‭ ‬سابقة،‭ ‬يتوقعان‭ ‬طفلهما‭ ‬الأول،‭ ‬بعد‭ ‬زواجهما‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬أعلن‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬الماليزي‭ ‬أن‭ ‬سلطان‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬العرش‭. ‬وأفاد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‭”‬القصر‭ ‬الوطني‭ ‬يبلغ‭ ‬‭(‬الشعب‭)‬‭ ‬بأن‭ ‬جلالته‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كالملك‭ ‬الـ15،‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬ذلك‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يناير‭”‬‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتنازل‭ ‬فيها‭ ‬ملك‭ ‬عن‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬منذ‭ ‬استقلالها‭ ‬عن‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬1957‭.‬

ولم‭ ‬يعط‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬آنذاك‭ ‬أي‭ ‬أسباب‭ ‬تفسر‭ ‬قراره،‭ ‬لكن‭ ‬سرت‭ ‬تساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬الملك‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬منذ‭ ‬طلب‭ ‬إجازة‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭.‬

وحينها‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أنه‭ ‬تزوج‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬موسكو‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬لم‭ ‬يعلقوا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‭”‬الغارديان‭”‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تلقيه‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬يعتقد‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬ملكة‭ ‬الجمال‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬اعتنقت‭ ‬الإسلام‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭.‬