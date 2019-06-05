ملك المغرب يؤدي صلاة العيد في مسجد أهل فاس بالرباط

الرباط – الزمان

احتفل المغاربة اليوم الاربعاء بعيد الفطر السعيد ، وبهده المناسبة

أدى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، و الأمير مولاي إسماعيل،صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط، وتقبل الملك محمد السادس التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

وفي هذا الاطار ولمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بعث أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وعبر العاهل المغربي في برقيات التهاني عن أطيب متمنياته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بموفور الصحة والهناء، ودعواته الله تعالى بأن يعيد هذا العيد السعيد على الأمة الإسلامية بوافر الخير واليمن والرخاء.