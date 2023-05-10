ملك المغرب:خطة لضمان الأمن المائي والغذائي

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

موجة‭ ‬الحرارة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬المغرب‭ ‬وهي‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬جعلت‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬قبل‭ ‬أوانه،‭ ‬حيث‭ ‬تخلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬على‭ ‬زراعتهم‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭) ‬الماضي،‭ ‬وتندر‭ ‬كل‭ ‬المؤشرات‭ ‬بموسم‭ ‬فلاحي‭ ‬بدون‭ ‬محاصيل‭ ‬وستضطر‭ ‬معه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬القرية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاد‭ ‬قرار‭ ‬الهجرة‭ ‬أو‭ ‬التخلي‭ ‬على‭ ‬عن‭ ‬الفلاحة‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثر‭ ‬الجفاف‭ ‬على‭ ‬الفرشة‭ ‬المائية‭ ‬وأصبح‭ ‬الماء‭ ‬منعدما‭ ‬داخل‭ ‬الآبار،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬مصير‭ ‬مجهول‭ ‬ثم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬الماشية‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬علف‭ ‬مركب‭ ‬باهض‭ ‬الثمن‭.‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬يواجه‭ ‬المغرب‭ ‬خطر‭ ‬جفاف‭ ‬الأنهار‭ ‬والوديان،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬حذر‭ ‬منه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬،‭ ‬وتعود‭ ‬أسباب‭ ‬نضوب‭ ‬بعض‭ ‬الأنهار‭ ‬بالمغرب‭ ‬وندرة‭ ‬‭ ‬المياه‭ ‬بسبب‭ ‬التقلبات‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬كوكبنا‭ ‬وأيضا‭ ‬إلى‭ ‬الاستعمال‭ ‬العشوائي‭ ‬للسقي،‭ ‬حيث‭ ‬شدد‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬لأجل‭ ‬مواجهة‭ ‬موجة‭ ‬الجفاف‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬دق‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬البرلمان‭ ‬بشأن‭ ‬أزمة‭ ‬الجفاف،‭ ‬ونقص‭ ‬المياه‭ ‬بالمغرب،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬بجدية‭ ‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬إجهاد‭ ‬مائي‭ ‬هيكلي‭ ‬ويمر‭ ‬بمرحلة‭ ‬جفاف‭ ‬صعبة،‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬حدة،‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬ترأس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬بالقصر‭ ‬الملكي‭ ‬بالرباط،‭ ‬جلسة‭ ‬عمل‭ ‬خصصت‭ ‬لتتبع‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتزود‭ ‬بالماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬ومياه‭ ‬السقي‭ ‬2020‭-‬2027‭.‬وتهدف‭ ‬جلسة‭ ‬عمل‭ ‬هاته‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬والغذائي،‭ ‬وكذا‭ ‬ضمان‭ ‬تزويد‭ ‬المواطنين‭ ‬والمواطنات‭ ‬في‭ ‬الحواضر‭ ‬وفي‭ ‬المناطق‭ ‬القروية‭ ‬بالمملكة‭ ‬بالماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭.‬وخصصت‭ ‬لتتبع‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتزود‭ ‬بالماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬ومياه‭ ‬السقي‭ ‬2020‭-‬2027،‭ ‬وركز‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬‮«‬أولا‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬إنجاز‭ ‬السدود‭ ‬الكبرى‭ ‬والصغرى‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وثانيا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬محطات‭ ‬تحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭.‬‮»‬وشدد‭ ‬الملك‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عل‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬السدود،‭ ‬لاسيما‭ ‬بين‭ ‬الحوض‭ ‬المائي‭ ‬لسبو‭ ‬وحوض‭ ‬أبي‭ ‬رقراق‭ ‬وحوض‭ ‬أم‭ ‬الربيع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأشغال‭ ‬انطلقت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬حوض‭ ‬سبو‭ ‬وحوض‭ ‬أبي‭ ‬رقراق‭ ‬وستستمر‭ ‬إلى‭ ‬حوض‭ ‬أم‭ ‬الربيع‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬المسيرة‭. ‬وأن‭ ‬‮«‬الغاية‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬هي‭ ‬الحؤول‭ ‬دون‭ ‬ضياع‭ ‬500‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬دون‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‮»‬،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬القروي،‭ ‬وكذا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السقوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفلاحة‭.‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬يضيف‭ ‬الوزير،‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬المياه‭ ‬العادمة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬ستساهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬الماء،‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬المحافطة‭ ‬على‭ ‬الفرشة‭ ‬المائية”‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬النجاعة‭ ‬المائية‭ ‬وسبل‭ ‬تقليص‭ ‬الخسائر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قنوات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الري‭ ‬بالماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب،‭ ‬وكذا‭ ‬تسريع‭ ‬برنامج‭ ‬السقي‭ ‬بالتنقيط‭ ‬لبلوغ‭ ‬1‭ ‬مليون‭ ‬هكتار‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬2030‭.‬