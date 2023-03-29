ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬خارجية

حمزة‭ ‬يوسف‭ ‬رئيسا‭ ‬لحكومة‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وسط‭ ‬خلاف‭ ‬حزبي

برلين‭- ‬ادنبره‭- ‬الزمان‭ ‬

وصل‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬برلين‭ ‬برفقة‭ ‬زوجته‭ ‬كاميلا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬اعتلائه‭ ‬عرش‭ ‬بريطانيا،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬الرئيس‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬بادرة‭ ‬أوروبية‭ ‬مهمة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

هبطت‭ ‬الطائرة‭ ‬البيضاء‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬برلين‭ ‬الدولي‭ ‬وتوقفت‭ ‬في‭ ‬مرآب‭ ‬المنطقة‭ ‬العسكرية‭ ‬بالمطار‭ ‬حيث‭ ‬بُسطت‭ ‬سجادة‭ ‬حمراء‭ ‬أسفل‭ ‬السلم‭.‬

وتوجه‭ ‬الملك‭ ‬وزوجته،‭ ‬بعدما‭ ‬استقبلهما‭ ‬رئيس‭ ‬البروتوكول‭ ‬الألماني‭ ‬والسفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬إلى‭ ‬بوابة‭ ‬براندنبورغ‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬برلين‭ ‬حيث‭ ‬استقبلهما‭ ‬الرئيس‭ ‬الألماني‭ ‬فرانك‭-‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬وزوجته‭. ‬وزُيّنت‭ ‬جادّة‭ ‬أونتر‭ ‬دين‭ ‬ليندن‭ ‬الشهيرة‭ ‬بالعلم‭ ‬البريطاني‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬الملك‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬مدعو‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬يُستقبل‭ ‬مع‭ ‬تشريفات‭ ‬عسكرية‭ ‬عند‭ ‬أقدام‭ ‬هذا‭ ‬النصب‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رمزا‭ ‬لانقسام‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭. ‬وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬يرافق‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحطات،‭ ‬زيارته‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬بادرة‭ ‬أوروبية‭ ‬مهمة‮»‬‭. ‬كانت‭ ‬الزيارة‭ ‬محل‭ ‬ترقب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الألمان‭ ‬الذين‭ ‬انتظروا‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬دخول‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬تجري‭ ‬فيه‭ ‬مراسم‭ ‬الاستقبال‭. ‬وقالت‭ ‬أنجا‭ ‬فيتينغ‭ (‬50‭ ‬عامًا‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬موظفة‭ ‬في‭ ‬متجر‭ ‬لبيع‭ ‬الأحذية‭ ‬جاءت‭ ‬مع‭ ‬ابنتها‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬أولدنسبرغ‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬للملك‭ ,‬نريد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذلك،‭ ‬مهما‭ ‬طال‭ ‬الانتظار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الطالب‭ ‬مايك‭ ‬ماتيس‭ (‬21‭ ‬عامًا‭) ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬ميونيخ‭ ‬لبرلين‭ ‬لقضاء‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬‮«‬جئت‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬بالصدفة‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬مناسبة‭ ‬جيدة‭ (…) ‬ومشاهدة‭ ‬الأحداث‭ ‬مباشرة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مشاهدتها‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‮»‬‭.‬

اتنشر‭ ‬1100‭ ‬شرطي‭ ‬مع‭ ‬تعزيزات‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عشرين‭ ‬كلبا‭ ‬مدربا‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬المتفجرات‭. ‬وأغلقت‭ ‬بعض‭ ‬الطرقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬توماس‭ ‬دريشلر‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬ألمانية‭ ‬‮«‬تمنى‭ ‬الزوجان‭ ‬الملكيان‭ ‬أن‭ ‬يتمكنا‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬سكان‭ ‬برلين‮»‬‭. ‬ويتوجه‭ ‬الملك‭ ‬لاحقًا‭ ‬إلى‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مناسبة‭ ‬رسمية‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬وجه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬جنازة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬له‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬لكل‭ ‬البريطانيين‭: ‬نحن‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفي‭ ‬أوروبا‭ ‬نريد‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬وودية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‮»‬‭.‬

ويجري‭ ‬الملك‭ ‬الخميس‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬خصوصا‭ ‬وسيتنزه‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الأسواق‭ ‬ويلقي‭ ‬خطابا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ويلتقي‭ ‬لاجئين‭ ‬أوكرانيين‭. ‬وتنتهي‭ ‬زيارة‭ ‬الزوجَين‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬هامبورغ،‭ ‬وهي‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬الملك‭ ‬وزوجته‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬قبل‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الزيارة‭ ‬ألغيت‭ ‬بسبب‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإصلاح‭ ‬النظام‭ ‬التقاعدي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬فيما‭ ‬أدى‭ ‬حمزة‭ ‬يوسف‭ ‬اليمين‭ ‬رئيسا‭ ‬لحكومة‭ ‬اسكتلندا‭ ‬الأربعاء‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬مسلم‭ ‬لحكومة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكن‭ ‬وسط‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬حزبه‭. ‬ويوسف‭ ‬البالغ‭ ‬37‭ ‬عامًا‭ ‬أصغر‭ ‬زعيم‭ ‬للحزب‭ ‬الوطني‭ ‬الاسكتلندي،‭ ‬وقد‭ ‬وعد‭ ‬بتنشيط‭ ‬حملة‭ ‬الحزب‭ ‬الداعية‭ ‬للاستقلال‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬لخلافة‭ ‬نيكولا‭ ‬ستورجن‭ ‬الإثنين،‭ ‬تواجه‭ ‬قيادته‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬عقب‭ ‬رفض‭ ‬منافسته‭ ‬كيت‭ ‬فوربس‭ ‬الانضمام‭ ‬لحكومته‭. ‬وعرض‭ ‬يوسف‭ ‬على‭ ‬وزيرة‭ ‬المال‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتها،‭ ‬منصبا‭ ‬أدنى‭ ‬مرتبة‭ ‬رغم‭ ‬تحقيقها‭ ‬نتيجة‭ ‬قاربت‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭. ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬48‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬التفضيلية‭ ‬لأعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬مقابل‭ ‬52‭ ‬بالمئة‭ ‬ليوسف‭. ‬وقال‭ ‬حلفاء‭ ‬يوسف‭ ‬إن‭ ‬السبب‭ ‬يتعلق‭ ‬برغبة‭ ‬فوربس‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لعائلتها‭ ‬بعد‭ ‬إنجابها‭ ‬مؤخرا‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬الصحف‭ ‬ينتقد‭ ‬أنصارها‭ ‬العرض‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمنصب‭. ‬ويمضي‭ ‬يوسف‭ ‬يومه‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬أعضاء‭ ‬حكومته‭ ‬بعدما‭ ‬أدى‭ ‬اليمين‭ ‬أمام‭ ‬اللورد‭ ‬كولين‭ ‬ساذرلاند،‭ ‬رئيس‭ ‬أعلى‭ ‬المحاكم‭ ‬الاسكتلندية‭. ‬وتعهد‭ ‬الوزير‭ ‬الأول‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬خدمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬بأمانة‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬تأييده‭ ‬المعلن‭ ‬لإلغاء‭ ‬الملكية‭ ‬لصالح‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬لاسكتلندا‭.‬‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬فور‭ ‬انتخاب‭ ‬البرلمان‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬له‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بزعامة‭ ‬الحزب‭ ‬الوطني‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬يوسف‭ ‬إن‭ ‬الاتصال‭ ‬كان‭ ‬‮«‬بناء‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬بأنه‭ ‬شدد‭ ‬لسوناك‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬أن‭ ‬تحترم‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬الرغبات‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لشعب‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وبرلمانها‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬سوناك‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الحكومتين‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬السياسات‭ ‬اليومية،‭ ‬وفق‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭.‬