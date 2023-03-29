ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬خارجية

حمزة يوسف رئيسا لحكومة اسكتلندا وسط خلاف حزبي
برلين- ادنبره- الزمان
وصل الملك تشارلز الثالث الأربعاء إلى برلين برفقة زوجته كاميلا في أول زيارة دولة يقوم بها إلى الخارج منذ اعتلائه عرش بريطانيا، في ما اعتبره الرئيس الألماني «بادرة أوروبية مهمة» بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
هبطت الطائرة البيضاء التي تحمل علم المملكة المتحدة في مطار برلين الدولي وتوقفت في مرآب المنطقة العسكرية بالمطار حيث بُسطت سجادة حمراء أسفل السلم.
وتوجه الملك وزوجته، بعدما استقبلهما رئيس البروتوكول الألماني والسفير البريطاني في ألمانيا، إلى بوابة براندنبورغ في وسط برلين حيث استقبلهما الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته. وزُيّنت جادّة أونتر دين ليندن الشهيرة بالعلم البريطاني بمناسبة زيارة الملك وهو أول مدعو في زيارة دولة يُستقبل مع تشريفات عسكرية عند أقدام هذا النصب الشهير الذي كان رمزا لانقسام المدينة خلال ثلاثة عقود. وصف الرئيس الألماني الذي يرافق تشارلز الثالث في كل المحطات، زيارته على أنها «بادرة أوروبية مهمة». كانت الزيارة محل ترقب الكثير من الألمان الذين انتظروا ساعات على أمل دخول الموقع الذي تجري فيه مراسم الاستقبال. وقالت أنجا فيتينغ (50 عامًا)، وهي موظفة في متجر لبيع الأحذية جاءت مع ابنتها البالغة من العمر 18 عامًا من أولدنسبرغ في غرب ألمانيا، «إنها الزيارة الأولى للملك ,نريد الاحتفال بذلك، مهما طال الانتظار».
من جهته، قال الطالب مايك ماتيس (21 عامًا) الذي جاء من ميونيخ لبرلين لقضاء عطلة عيد الفصح «جئت إلى هنا بالصدفة»، لكنها «مناسبة جيدة (…) ومشاهدة الأحداث مباشرة أفضل من مشاهدتها عبر التلفزيون».
اتنشر 1100 شرطي مع تعزيزات من مناطق أخرى، فضلا عن عشرين كلبا مدربا على كشف المتفجرات. وأغلقت بعض الطرقات الرئيسية أمام حركة السير في وسط العاصمة.
وقال قائد الشرطة توماس دريشلر لوسائل إعلام ألمانية «تمنى الزوجان الملكيان أن يتمكنا من التواصل مباشرة مع سكان برلين». ويتوجه الملك لاحقًا إلى القصر الرئاسي حيث يقام حفل استقبال في إطار هذه الزيارة التي تشكل مناسبة رسمية للاحتفاء بعلاقات الصداقة بين البلدين.
وقال الرئيس الألماني الذي وجه الدعوة إلى تشارلز الثالث خلال مراسم جنازة إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر «أريد أن أقول له وبالتأكيد لكل البريطانيين: نحن في ألمانيا وفي أوروبا نريد علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد بريكست».
ويجري الملك الخميس محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس خصوصا وسيتنزه مع رئيس بلدية العاصمة في إحدى الأسواق ويلقي خطابا في مجلس النواب ويلتقي لاجئين أوكرانيين. وتنتهي زيارة الزوجَين إلى ألمانيا الجمعة في هامبورغ، وهي ثاني أكبر مدينة في ألمانيا. كان يفترض أن يتوجه الملك وزوجته أولا إلى فرنسا قبل ألمانيا إلا ان الزيارة ألغيت بسبب الاحتجاجات المرتبطة بإصلاح النظام التقاعدي في هذا البلد. فيما أدى حمزة يوسف اليمين رئيسا لحكومة اسكتلندا الأربعاء ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا، لكن وسط خلافات داخل حزبه. ويوسف البالغ 37 عامًا أصغر زعيم للحزب الوطني الاسكتلندي، وقد وعد بتنشيط حملة الحزب الداعية للاستقلال.
لكن بعد فوزه في السباق لخلافة نيكولا ستورجن الإثنين، تواجه قيادته علامات استفهام عقب رفض منافسته كيت فوربس الانضمام لحكومته. وعرض يوسف على وزيرة المال المنتهية ولايتها، منصبا أدنى مرتبة رغم تحقيقها نتيجة قاربت الفوز في الانتخابات. وحصلت على 48 بالمئة من الأصوات التفضيلية لأعضاء الحزب مقابل 52 بالمئة ليوسف. وقال حلفاء يوسف إن السبب يتعلق برغبة فوربس في تكريس مزيد من الوقت لعائلتها بعد إنجابها مؤخرا. لكن في تقارير الصحف ينتقد أنصارها العرض المتعلق بالمنصب. ويمضي يوسف يومه في جمع أعضاء حكومته بعدما أدى اليمين أمام اللورد كولين ساذرلاند، رئيس أعلى المحاكم الاسكتلندية. وتعهد الوزير الأول الجديد «خدمة جلالة الملك تشارلز بأمانة» رغم تأييده المعلن لإلغاء الملكية لصالح انتخاب رئيس لاسكتلندا. هنأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوسف في اتصال هاتفي فور انتخاب البرلمان الاسكتلندي له رئيسا للوزراء بعد فوزه بزعامة الحزب الوطني الاسكتلندي الثلاثاء. وقال يوسف إن الاتصال كان «بناء» مضيفا بأنه شدد لسوناك على وجوب أن تحترم لندن «الرغبات الديموقراطية لشعب اسكتلندا وبرلمانها». وأكد سوناك من جهته على أنه ينبغي على الحكومتين العمل معا في قضايا السياسات اليومية، وفق داونينغ ستريت.