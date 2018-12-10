ملك‭ ‬المغرب‭: ‬المسألة‭ ‬الأمنية‭ ‬ليست‭ ‬مبرراً‭ ‬لخـرق‭ ‬حقوق‭ ‬المهاجرين

مؤتمر مراكش يقر الاتفاق العالمي للهجرة برغم الاعتراضات
مراكش – عبدالحق بن رحمون
توجهت أنظار دول العالم إلى مدينة مراكش المغربية، الذي تحتضن المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة ، الذي شهد حدثا بارزا، حيث تمت خلاله المصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي يشكل حسب الأمينة العامة لهذا المؤتمر السيدة لويز أربور، وثيقة ”أساسية” من أجل ضمان تدبير أفضل لقضية الهجرة. هذا المؤتمر الذي ينعقد بمراكش يواجهه ”تحدي حول الهجرة، في مدى قدرة المجتمع الدولي على التضامن الجماعي والمسؤول بشأن قضية الهجرة.”
وأمس الاثنين، افتتحت أشغال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الذي يمتد بين 10 و 11 كانون الأول (دجنبر) الجاري، المنظم من طرف الأمم المتحدة، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالة إلى المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، تلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه ”من واجبنا أيضا، أن نبرز بأن تعددية الأطراف تتنافى مع سـياسة المقعد الفارغ، ومع التهرب من المسؤولية، واللامبالاة. بل تتطلب تضافر الجهود، والالتزام في إطار الاختلاف”. وشدد على أن مسألة الهجرة ليست - ولا ينبغي أن تصبح - مسألة أمنية. فإذا قامت على العقاب والقمع، فلن يكون لها أي تأثير رادع. بل سـتودي إلى نتيجة عكسية، حيث ستغير مسارات حركات الهجرة، ولكنها لن توقفها. ومن هنا، يضيف الملك، ينبغي ألا تكون المسألة الأمنية مبررا لخـرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف. ذلك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها.
وأكد أن المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين.
واعتبر الملك المغربي أن التحدي الذي يتعين على هذا المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب منطق الوحدة على الشعبوية، بمختلف أشكالها، ورفض سياسة الانغلاق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول بناءة، لكسب الرهان الكبير لهذه الظاهرة.وقال محمد السادس في رسالته أنه ليس بإمكان أي بلد، أن يواجه وحده تحديات الهجرة. والواقع أنه في غياب خيار التعاون، لن يكون هناك مجال للتحرك والعمل، مضيفا أن الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه. وهذا بالذات ما يجعل من مؤتمر مراكش نداء من أجل المبادرة والعمل، قبل أي شيء آخر.
وذكر الملك بأن إفريقيا قد استجابت لهذا النداء لأنها لا ترضى بأن تظل على الهامش، وتكتفي بموقف المتفرج. وبالتالي فإنها لن تكون مجرد موضوع للميثاق العالمي، بل ستكون فاعلا رئيسيا في تنفيذه.
وأضاف الملك أنه في كل مرحلة في طرق الهجرة، وفي كل درجات الاندماج، ومستويات التكامل بين التنمية والهجرة، نسمع صوت الشباب ونعمل على التجاوب مع مطالبهم، قائلا إنه ”بين التساهل غير المقبول والمقاربة الأمنية التي يمكن تحملها هناك خيار وسطي، هو الذي ندشنه اليوم”.
واعتبر أن هذا الخيار يضع السيادة التضامنية في مواجهة القومية الإقصائية، وتعددية الأطراف مقابل الانغلاق والمسؤولية المشتركة ضد اللامبالاة المكرسة مؤسساتيا، قائلا في هذا الصدد ”ذلكم هو جوهر هذه القضية: وضع حد لحالة الفوضى وانعدام النظام مع الحرص على إضفاء طابع إنساني على النظام المنشود”.
وأضاف الملك أن ”الصفحة التي نكتبها اليوم في سجل التاريخ هنا في مراكش تعد مبعث فخر للمجتمع الدولي الذي أضاف بذلك خطوة أخرى، نحو إقامة نظام جديد للهجرة، أكثر عدلا وأكثر إنسانية”.
وإضافة إلى ذلك، يقول الملك، فإن الاعتبارات الأمنية يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة؛ بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فـيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030.
واعتبر الملك محمد السادس أن الميثاق العالمي، يظل لحد الآن، مجرد وعود، سيحكم التاريخ على نتائجها. فالوقت ما يزال مبكرا للاحتفال بنجاحها.