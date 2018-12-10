ملك‭ ‬المغرب‭: ‬المسألة‭ ‬الأمنية‭ ‬ليست‭ ‬مبرراً‭ ‬لخـرق‭ ‬حقوق‭ ‬المهاجرين

مؤتمر‭ ‬مراكش‭ ‬يقر‭ ‬الاتفاق‭ ‬العالمي‭ ‬للهجرة‭ ‬برغم‭ ‬الاعتراضات

مراكش‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

توجهت‭ ‬أنظار‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الحكومي‭ ‬الدولي‭ ‬لاعتماد‭ ‬الاتفاق‭ ‬العالمي‭ ‬للهجرة‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حدثا‭ ‬بارزا،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬خلاله‭ ‬المصادقة‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الهجرة‭ ‬الآمنة‭ ‬والمنظمة‭ ‬والنظامية،‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬حسب‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬السيدة‭ ‬لويز‭ ‬أربور،‭ ‬وثيقة‭ ‬‭”‬أساسية‭”‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬تدبير‭ ‬أفضل‭ ‬لقضية‭ ‬الهجرة‭. ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعقد‭ ‬بمراكش‭ ‬يواجهه‭ ‬‭”‬تحدي‭ ‬حول‭ ‬الهجرة،‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬الجماعي‭ ‬والمسؤول‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬الهجرة‭.‬‭”‬

وأمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬افتتحت‭ ‬أشغال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الحكومي‭ ‬الدولي‭ ‬لاعتماد‭ ‬الاتفاق‭ ‬العالمي‭ ‬للهجرة‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬11‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬‭(‬دجنبر‭)‬‭ ‬الجاري،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭.‬

وقال‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر‭ ‬الحكومي‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬العالمي‭ ‬حول‭ ‬الهجرة‭ ‬الآمنة‭ ‬والمنظمة‭ ‬والنظامية،‭ ‬تلاها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬العثماني،‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬أيضا،‭ ‬أن‭ ‬نبرز‭ ‬بأن‭ ‬تعددية‭ ‬الأطراف‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬سـياسة‭ ‬المقعد‭ ‬الفارغ،‭ ‬ومع‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬المسؤولية،‭ ‬واللامبالاة‭. ‬بل‭ ‬تتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود،‭ ‬والالتزام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاختلاف‭”‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬الهجرة‭ ‬ليست‭ ‬‭-‬‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬‭-‬‭ ‬مسألة‭ ‬أمنية‭. ‬فإذا‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬العقاب‭ ‬والقمع،‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬رادع‭. ‬بل‭ ‬سـتودي‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬عكسية،‭ ‬حيث‭ ‬ستغير‭ ‬مسارات‭ ‬حركات‭ ‬الهجرة،‭ ‬ولكنها‭ ‬لن‭ ‬توقفها‭. ‬ومن‭ ‬هنا،‭ ‬يضيف‭ ‬الملك،‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬المسألة‭ ‬الأمنية‭ ‬مبررا‭ ‬لخـرق‭ ‬حقوق‭ ‬المهاجرين،‭ ‬فهي‭ ‬ثابتة‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للتصرف‭. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تواجد‭ ‬أي‭ ‬مهاجر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬أو‭ ‬ذاك‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬لا‭ ‬ينقص‭ ‬من‭ ‬إنسانيته‭ ‬وكرامته،‭ ‬ولا‭ ‬يزيد‭ ‬منها‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المسألة‭ ‬الأمنية،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مبررا،‭ ‬لعدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بسياسات‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬العميقة‭ ‬للهجرة،‭ ‬الناجمة‭ ‬أساسا‭ ‬عن‭ ‬هشاشة‭ ‬أوضاع‭ ‬المهاجرين‭.‬

واعتبر‭ ‬الملك‭ ‬المغربي‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬رفعه،‭ ‬يتجلى‭ ‬في‭ ‬تغليب‭ ‬منطق‭ ‬الوحدة‭ ‬على‭ ‬الشعبوية،‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكالها،‭ ‬ورفض‭ ‬سياسة‭ ‬الانغلاق،‭ ‬واعتماد‭ ‬الحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬بناءة،‭ ‬لكسب‭ ‬الرهان‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭.‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬بإمكان‭ ‬أي‭ ‬بلد،‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬وحده‭ ‬تحديات‭ ‬الهجرة‭. ‬والواقع‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬خيار‭ ‬التعاون،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للتحرك‭ ‬والعمل،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الميثاق‭ ‬العالمي‭ ‬ليس‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته،‭ ‬ولا‭ ‬يستمد‭ ‬معناه‭ ‬الحقيقي‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعلي‭ ‬لمضامينه‭. ‬وهذا‭ ‬بالذات‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬مراكش‭ ‬نداء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المبادرة‭ ‬والعمل،‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭.‬

وذكر‭ ‬الملك‭ ‬بأن‭ ‬إفريقيا‭ ‬قد‭ ‬استجابت‭ ‬لهذا‭ ‬النداء‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬ترضى‭ ‬بأن‭ ‬تظل‭ ‬على‭ ‬الهامش،‭ ‬وتكتفي‭ ‬بموقف‭ ‬المتفرج‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مجرد‭ ‬موضوع‭ ‬للميثاق‭ ‬العالمي،‭ ‬بل‭ ‬ستكون‭ ‬فاعلا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭.‬

وأضاف‭ ‬الملك‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬الهجرة،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬درجات‭ ‬الاندماج،‭ ‬ومستويات‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬التنمية‭ ‬والهجرة،‭ ‬نسمع‭ ‬صوت‭ ‬الشباب‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬مطالبهم،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬‭”‬بين‭ ‬التساهل‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬والمقاربة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تحملها‭ ‬هناك‭ ‬خيار‭ ‬وسطي،‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬ندشنه‭ ‬اليوم‭”‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬يضع‭ ‬السيادة‭ ‬التضامنية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القومية‭ ‬الإقصائية،‭ ‬وتعددية‭ ‬الأطراف‭ ‬مقابل‭ ‬الانغلاق‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المشتركة‭ ‬ضد‭ ‬اللامبالاة‭ ‬المكرسة‭ ‬مؤسساتيا،‭ ‬قائلا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‭”‬ذلكم‭ ‬هو‭ ‬جوهر‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭:‬‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لحالة‭ ‬الفوضى‭ ‬وانعدام‭ ‬النظام‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إضفاء‭ ‬طابع‭ ‬إنساني‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬المنشود‭”‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬الملك‭ ‬أن‭ ‬‭”‬الصفحة‭ ‬التي‭ ‬نكتبها‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬التاريخ‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬تعد‭ ‬مبعث‭ ‬فخر‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬بذلك‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى،‭ ‬نحو‭ ‬إقامة‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬للهجرة،‭ ‬أكثر‭ ‬عدلا‭ ‬وأكثر‭ ‬إنسانية‭”‬‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يقول‭ ‬الملك،‭ ‬فإن‭ ‬الاعتبارات‭ ‬الأمنية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تمس‭ ‬بحرية‭ ‬التنقل‭ ‬والحركة؛‭ ‬بل‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تحولها‭ ‬إلى‭ ‬رافعة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فـيه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تنزيل‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭.‬

واعتبر‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬أن‭ ‬الميثاق‭ ‬العالمي،‭ ‬يظل‭ ‬لحد‭ ‬الآن،‭ ‬مجرد‭ ‬وعود،‭ ‬سيحكم‭ ‬التاريخ‭ ‬على‭ ‬نتائجها‭. ‬فالوقت‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬مبكرا‭ ‬للاحتفال‭ ‬بنجاحها‭.‬