ملك‭ ‬المغرب‭:‬مؤتمن‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬اليهود‭ ‬والمسيحيين‭ ‬في‭ ‬أرضنا

الحبس‭ ‬عاماً‭ ‬لقيادي‭ ‬إسلامي‭ ‬مغربي‭ ‬بسبب‭ ‬تحرش‭ ‬جنسي

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

قال العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬‮«‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬تعايش‭ ‬ويتعايش‭ ‬المسلمون‭ ‬واليهود‭ ‬والمسيحيون‭ ‬منذ‭ ‬قرون‮»‬‭ . ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬موجهة،‭ ‬إلى‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬الأديان‭: ‬لنتعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬مشترك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينعقد‭ ‬بمراكش‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و15‭ ‬حزيران‭ (‬يونيو‭) ‬‮«‬‭ .‬أنه‭ ‬بصفته‭ ‬‮ ‬ملكا‭ ‬للمغرب‭ ‬وأميرا‭ ‬للمؤمنين،‭ ‬فإنه‭ ‬مؤتمن‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حرية‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية،‭ ‬ومؤتمنون‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬اليهود‭ ‬والمسيحيين‭ ‬المغاربة‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المغرب‭.‬‮»‬‭ ‬،‭ ‬موضحا‭ ‬‮ ‬أرض‭ ‬المغرب‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬استقبلت‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬واليهود‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬الاضطهاد‭ ‬الديني‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الإيبيرية،‭ ‬خلال‭ ‬القرنين‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬والسادس‭ ‬عشر،‭ ‬ووفرت‭ ‬لهم‭ ‬الحماية‭ ‬الكريمة‭.‬

ويشار‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬البرلماني‭ ‬حول‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الديانات،‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬أشغاله‭ ‬بمراكش،‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تنظيمه‭ ‬إشاعة‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬وإعادة‭ ‬التأكيد‭ ‬وتوطيد‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬المشتركة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬والإنسانية‭ ‬والأخوة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬والأديان‭ ‬والأمم،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬والعلوم‭ ‬بوصفهما‭ ‬أساسا‭ ‬هاماً‭ ‬للسلام‭ ‬ووسيلة‭ ‬لمكافحة‭ ‬مختلف‭ ‬أشكال‭ ‬التعصب‭.‬

وتابع‭ ‬ملك‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬تلاها‭ ‬راشيد‭ ‬الطالبي‭ ‬العلمي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب إلى‭ ‬التذكير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التاريخ‭ ‬المعاصر‭ ‬يذكر‭ ‬لجده‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬‮«‬الرعاية‭ ‬والحماية‭ ‬التي‭ ‬أحاط‭ ‬بها‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬معتنقي‭ ‬الديانة‭ ‬اليهودية،‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬اضطهاد‭ ‬حكومة‭ ‬فيشي‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬النازية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬والده‭ ‬الملك‭ ‬الرحل‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني‭ ‬بدوره‭ ‬واصل‭ ‬‮«‬نفس‭ ‬النهج‭ ‬بالعناية‭ ‬بالمواطنين‭ ‬المغاربة‭ ‬معتنقي‭ ‬الديانة‭ ‬اليهودية،‭ ‬وظل‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬والإخاء‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬المغاربة‭ ‬من‭ ‬مسلمين‭ ‬ويهود‭.‬‮»‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

تجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬البرلماني‭ ‬حول‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الديانات‭ ‬الذي‭ ‬ينظم،‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك،‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬والبرلمان‭ ‬المغربي‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬أديان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬الحضارات‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والرابطة‭ ‬المحمدية‭ ‬للعلماء،‭ ‬يعكس‭ ‬الأدوار‭ ‬المهمة‭ ‬والمتعددة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية‭ ‬الوطنية‭ ‬ممثلة‭ ‬بمجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والمستشارين،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬سيناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والديني‭ ‬بجميع‭ ‬أشكاله،‭ ‬ومكافحة‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬وما‭ ‬يتصل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تعصب‭ ‬وكراهية‭ ‬وتطرف‭ ‬وأعمال‭ ‬عنف‭ ‬ضد‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أصلهم‭ ‬العرقي‭ ‬أو‭ ‬لون‭ ‬بشرتهم‭ ‬أو‭ ‬دينهم‭ ‬أو‭ ‬معتقدهم‭.‬

‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬مغربية‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحبس‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬العدل‭ ‬والإحسان‭ ‬الإسلامية‭ ‬المعارضة‭ ‬عاما‭ ‬واحدا‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬تحرش‭ ‬جنسي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تبرئته‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬‮«‬اتجار‭ ‬بالبشر‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الجماعة‭ ‬التي‭ ‬نددت‭ ‬ب»محاكمة‭ ‬سياسية‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الجماعة‭ ‬حسن‭ ‬بناجح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بمكناس‭ (‬شمال‭ ‬وسط‭) ‬قضت‭ ‬بإدانة‭ ‬رفيقه‭ ‬محمد‭ ‬أعراب‭ ‬باعسو‭ ‬بالحبس‭ ‬عاما‭ ‬واحدا‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬والاخلال‭ ‬العلني‭ ‬بالحياء‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬تعويض‭ ‬بحوالى‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬للضحية‭ ‬المطالبة‭ ‬بالحق‭ ‬المدني‭.‬

كانت‭ ‬السيدة‭ ‬المعنية‭ ‬برفقة‭ ‬المتهم‭ ‬عندما‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭. ‬واتهم‭ ‬بداية‭ ‬‮«‬بالخيانة‭ ‬الزوجية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بناجح‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬القضاء‭ ‬لاحقه‭ ‬بـ»الاتجار‭ ‬بالبشر‮»‬،‭ ‬و»الإخلال‭ ‬العلني‭ ‬بالحياء‮»‬‭ ‬و»استدراج‭ ‬أشخاص‭ ‬لممارسة‭ ‬الدعارة‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬اتهمته‭ ‬تلك‭ ‬السيدة‭ ‬‮«‬باستغلالها‭ ‬جنسيا‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬محاميتها‭ ‬عائشة‭ ‬كلاع‭.‬

وأضافت‭ ‬كلاع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يستغل‭ ‬هشاشة‭ ‬ضحيته،‭ ‬مقابل‭ ‬وعد‭ ‬بتوظيفها‮»‬‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬جماعة‭ ‬العدل‭ ‬والإحسان‭ ‬اعتبرت‭ ‬أنه‭ ‬حوكم‭ ‬بسبب‭ ‬نشاطه‭ ‬السياسي‭. ‬وقال‭ ‬حسن‭ ‬بناجح‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬سقوط‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ (…) ‬سقوط‭ ‬للملف‭ ‬بكامله‭ ‬وإقرار‭ ‬ببراءته،‭ ‬وإعادة‭ ‬التكييف‭ ‬لتسويغ‭ ‬الإدانة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬استهداف‭ ‬باعسو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتمائه‭ ‬وآرائه‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أكدت‭ ‬عائشة‭ ‬كلاع،‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬يرددونه‭ ‬دائما،‭ ‬الوقائع‭ ‬واضحة‭ ‬والحجج‭ ‬ضده‭ ‬ملموسة

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