ملك‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬قمته‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري

عمان‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

توشحت‭ ‬شوارع‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬الاحد،‭ ‬بعلم‭ ‬المملكة‭ ‬الاردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬استعدادا‭ ‬لزيارة‭ ‬ملك‭ ‬الاردن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭.‬حيث‭ ‬يستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬بغداد‭ ‬صباحا‭ . ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬لـ‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬‭(‬صالح‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭)‬،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‭(‬الزيارة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تمتين‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وكذلك‭ ‬ستشهد‭ ‬مناقشة‭ ‬ملفات‭ ‬عدة‭ ‬ابرزها‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وامن‭ ‬الحدود‭ ‬وكذلك‭ ‬الخط‭ ‬الناقل‭ ‬للنفط‭ ‬عبر‭ ‬الاردن‭)‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‭(‬الرئاسة‭ ‬رفعت‭ ‬بمدخل‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬الاعلام‭ ‬الاردنية‭ ‬اضافة‭ ‬للاعلام‭ ‬العراقية‭ ‬ترحيبا‭ ‬بالملك‭)‬‭. ‬وكان‭ ‬صالح‭ ‬قد‭ ‬زار‭ ‬عمان‭ ‬وقد‭ ‬أستقبله‭ ‬ملك‭ ‬الاردن‭ ‬وبحثا‭ ‬سبل‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬وتاتي‭ ‬زيارة‭ ‬ملك‭ ‬الاردن‭ ‬لبغدادعقب‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬مصرية‭ ‬اردنية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬زار

الرئيس‭ ‬المصري،‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬عمان‭ ‬الاحد‭ ‬واكد‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬مصر،‭ ‬الأحد،‭ ‬تمديد‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬إضافية،‭ ‬لتقترب‭ ‬من‭ ‬عامها‭ ‬الثاني‭.‬

ووافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العامة،‭ ‬الاحد‭ ‬بالأغلبية‭ ‬المُتطلبة‭ ‬وقوفاً،‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬رئاسي،‭ ‬بتمديد‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬المصرية،‭ ‬عقب‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬ثنائية‭ ‬وموسعة‭ ‬عقب‭ ‬وصول‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬عمان،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬غير‭ ‬محددة‭ ‬المدة‭. ‬

وشهدت‭ ‬المباحثات‭ ‬“تناول‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والصناعات‭ ‬الدوائية‭ ‬والنقل‭ ‬والطاقة،‭ ‬وتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬الأردن”،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭.‬وأكد‭ ‬السيسي‭ ‬والملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬“أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬لتسوية‭ ‬عادلة‭ ‬وشاملة‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية”‭.‬

وأرجع‭ ‬الجانبان‭ ‬أهمية‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬“صون‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬يونيو‭ ‬‭(‬حزيران‭)‬‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذى‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة”‭.‬

كما‭ ‬تباحث‭ ‬الجانبان‭ ‬حول‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتسوية‭ ‬الأزمات‭ ‬القائمة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬واليمن‭.‬

وأكدا‭ ‬“ضرورة‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬السلمي‭ ‬لأزمات‭ ‬المنطقة”‭.‬

ووفق‭ ‬البيان‭ ‬“اتفق‭ ‬الزعيمان‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬المكثف‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬للتحديات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الأمة‭ ‬العربية”‭.‬