ملك‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬قمته‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري

عمان – بغداد – الزمان
توشحت شوارع المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، الاحد، بعلم المملكة الاردنية الهاشمية استعدادا لزيارة ملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين الى بغداد.حيث يستقبل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين العاهل الاردني الذي يزور بغداد صباحا . وقال مصدر في رئاسة الجمهورية لـ(الزمان) امس ان (صالح سيكون في استقبال العاهل الاردني صباح اليوم في مطار بغداد الدولي)، واضاف ان (الزيارة تهدف الى تمتين العلاقة بين البلدين وكذلك ستشهد مناقشة ملفات عدة ابرزها التبادل التجاري وامن الحدود وكذلك الخط الناقل للنفط عبر الاردن)، لافتا الى ان (الرئاسة رفعت بمدخل قصر السلام الاعلام الاردنية اضافة للاعلام العراقية ترحيبا بالملك). وكان صالح قد زار عمان وقد أستقبله ملك الاردن وبحثا سبل توطيد التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وتاتي زيارة ملك الاردن لبغدادعقب يوم من قمة مصرية اردنية في عمان امس ، حيث زار
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عمان الاحد واكد في لقائه مع الملك عبد الله الثاني، على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. فيما أعلنت مصر، الأحد، تمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر إضافية، لتقترب من عامها الثاني.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاحد بالأغلبية المُتطلبة وقوفاً، على قرار رئاسي، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء في بيان للرئاسة المصرية، عقب جلسة مباحثات ثنائية وموسعة عقب وصول السيسي إلى عمان، في زيارة غير محددة المدة.
وشهدت المباحثات “تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة، وتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن”، وفق المصدر ذاته.وأكد السيسي والملك عبد الله “أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية بهدف التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.
وأرجع الجانبان أهمية تلك الخطوة إلى “صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى في إقامة دولته على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذى يساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة”.
كما تباحث الجانبان حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وخاصة في سوريا وليبيا واليمن.
وأكدا “ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة”.
ووفق البيان “اتفق الزعيمان على الاستمرار في التنسيق المكثف بين الدولتين على كافة المستويات من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية”.