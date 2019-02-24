ملكة جمال الكون كاتريونا تتسبب بزحمة سير خانقة في مانيلا

الفلبين – الزمان

عادت ملكة جمال الكون الفيليبينية كاتريونا غراي الى بلدها الأم مانيلا وصدمت بالإستقبال الحار الذي خصصه لها أبناء بلدها بمشاركة الآلاف من المعجبين الذين تهافتوا نحوها وقدموا لها رسمات لإطلالتها في المسابقة. وعبّرت كاتريونا البالغة من العمر 25 عاماً، عن سعادتها بالتلويح للمحبين بيدها من فوق عربة عالية في وقت تسلّق بعض الحاضرين الأعمدة الكهربائبة لمشاهدة غراي عن قرب. وتوقفت حركة المرور في مانيلا لساعات، بعدما أغلقت الشرطة الطريق بمواكب من الدراجات النارية، بينما أُطلقت في السماء أوراق ملونة على الحشود فرحاً بعودت ملكتهم الى الديار.

وقدّرت شرطة مانيلا الحاضرين بنحو 10 آلاف شخص في نقطة التجمع الأخيرة وحدها من استعراض استمر ثلاث ساعات في العاصمة التي يسكنها نحو 12 مليون شخص. يذكر أن كاتريونا غراي توجّت باللقب في النسخة الـ67 من مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في بانكوك في كانون الأول الماضي، وشاركت فيها أكثر من تسعين شابة.