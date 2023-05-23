ملف شائك – عبد الحكيم مصطفى

تعهد وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع بمعالجة ملف منتديات الشباب وقال لوسائل اعلام مرئية محلية سنقف على الاسباب التي اسهمت في تراجع دور منتديات الشباب ، وبصدد الاستثمار قال الوزير ان الخلل قد يكون في عقد الاستثمار او في طريقة تنفيذ الاستثمار .. لا اعرف على وجه الدقة كيف ستعالج الوزارة ملف منتديات الشباب ، وهل ان وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع سيتولى بنفسه الاشراف على الملف ، ام ان لجنة داخل الوزارة ستكلف بوضع آلية للتعامل مع الملف .. أبسط موظف في الوزارة من جهة عنوانه يعرف ان الوزير الاسبق عبدالحسين عبطان اخطأ في احالة المنتديات الى الاستثمار ، وكل الوزراء الذين تولوا حقيبة الشباب والرياضة بعد انتهاء ولاية عبطان ، تأكد لهم بالدليل الملموس ان الاستثمار كان خطأً واضحاً ارتكبه الوزير عبطان ، نتيجة عدم خضوعه لدراسة متعمقة ، وآثاره السلبية واضحة جداً على الشباب والرياضيين المستفيدين من ارتياد هذه المنتديات في السنوات الاخيرة .. وفضّل الوزراء الذين تعاقبوا على حمل حقيبة الوزارة عدم الخوض في تفاصيل ملف المنتديات لسبب غير رياضي .. الوزير المبرقع ، لم يحدد سقفاً زمنياً للانتهاء من (التحقيق) المزمع اجرائه في الوزارة ، وكيفية التصدي للسلبيات الكثيرة التي رافقت تنفيذ الاستثمار .. فك ارتباط المنتديات بالوزارة في اطار تفويض الصلاحيات او نقل صلاحيات ادارة المنتديات من الوزارة الى المحافظات في مستوى خطورة الاستثمار غير المدروس ، وهو الاخر يستحق مراجعة سريعة والعودة الى الادارة المركزية أمر لا بد منه ، إذ ان فك الارتباط ادى الى تشتت اهداف المنتديات لانها الحقت بادارات المحافظات التي لا علاقة فنية لها بالمنتديات ، وهذه المسألة يعرفها القاصي والداني ، ولكن الوزراء الذين تسلموا مهمة ادارة وزارة الشباب والرياضة بعد صدور قرار فك الارتباط ، لم يحركوا ساكن ، وساهموا من حيث يعلمون في تفاقم مشكلة ادارة المنتدى وتقلص نشاطه الى الربع مقارنة بما كان عليه في العقود الخمسة الاخيرة .. وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع يعرف على وجه اليقين ما الدور الذي سينهض به منتدى الشباب (اذا) استعاد هويته الادارية ، وامام هذه الحقيقة يجب ان يشرف وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع بنفسه على ملف المنتديات ويحسم مشاكلها من جهة (الاستثمار) غير المخطط له ، واعادة ارتباط المنتديات بالوزارة ، في اسرع وقت ممكن .

منتدى الشباب كان الى الامس القريب يساعد الاندية والاتحادات في محافظات العراق كلها في صقل وتهذيب مهارات الرياضيين على مستوى كل الالعاب ، واستقطبت هذه المنتديات افضل المدربين للاشراف ميدانياً على تدريب الرياضيين ، بأجور رمزية ، عندما كان يفتقد هذا المنتدى او ذاك الى المدربين الناجحين .. عودة منتديات الشباب لممارسة دورها في تربية الرياضيين تربية تدريبية صحيحة ، ورعاية الشباب ، ضرورة قصوى ، خاصة بعد ان تراجع دور النادي الرياضي غير المؤهل لاستقبال عدد كبير من الرياضيين ، لضيق اليد ، وعدم امتلاكه لبنى تحتية كافية ، على عكس عدد غير قليل من المنتديات التي لديها ملاعب تلبي حاجة عدد كبير من الرياضيين على مستوى معظم الالعاب ، لتعلم المهارات الحركية الاساسية ، على أقل تقدير .