ملفات‭ ‬فساد‭ ‬مذهلة‭ ‬وراء‭ ‬بريق‭ ‬الرياضة‭ ‬

باكو–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬ستكون‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬«يوروبا‭ ‬ليغ»‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬باكو،‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬أذربيجان‭ ‬سعيا‭ ‬لتلميع‭ ‬صورتها‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تطغى‭ ‬عليها‭ ‬اتهامات‭ ‬بانتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والفساد‭ ‬المستشري‭.‬

من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأوروبية‭ ‬2015،‭ ‬الى‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬سنوية‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭ ‬القاري‭ ‬بين‭ ‬أرسنال‭ ‬وتشلسي‭ ‬الإنكليزيين‭… ‬أنفقت‭ ‬الدولة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬والمطلة‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬قزوين،‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬طائلة‭ ‬لفرض‭ ‬حضورها‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

وبعد‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأهمية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأندية،‭ ‬ستبدأ‭ ‬باكو‭ ‬مبكرا‭ ‬التحضير‭ ‬لتكون‭ ‬إحدى‭ ‬المدن‭ ‬الـ12‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬الأهم‭ ‬للمنتخبات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬القارة،‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2020‭.‬

ويقول‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬أزاد‭ ‬رحيموف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬«كل‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬يعزز‭ ‬حضور‭ ‬أذربيجان‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬العالمية،‭ ‬ويخلق‭ ‬الظروف‭ ‬لتعزيز‭ ‬السياحة»،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬«83‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬شاهدوا‭ ‬(عبر‭ ‬الشاشات‭ ‬التلفزيونية)‭ ‬جائزة‭ ‬باكو‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬عام‭ ‬2018»‭.‬

لكن‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬الجمهورية‭ ‬السوفياتية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬لحرف‭ ‬الأنظار‭ ‬عن‭ ‬القمع‭ ‬السياسي‭ ‬والفساد‭ ‬الذي‭ ‬تفشى‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬عائلة‭ ‬علييف‭ ‬التي‭ ‬يحكم‭ ‬أحد‭ ‬أفرادها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬1993‭.‬

وتقول‭ ‬كايت‭ ‬ألن،‭ ‬مديرة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬(«أمنستي»)‭ ‬«علينا‭ ‬أن‭ ‬نضمن‭ ‬ألا‭ ‬يسمح‭ ‬لأذربيجان‭ ‬باستخدام‭ ‬الرياضة‭ ‬لتبييض‭ ‬سجلها‭ ‬المروع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان»‭.‬

وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لمنظمة‭ ‬«هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش»‭ ‬الحقوقية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فإن‭ ‬«43‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وصحافيا،‭ ‬وناشطين‭ ‬سياسيين‭ ‬ودينيين،‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬محتجزين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق»،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انتهاكات‭ ‬أخرى‭ ‬تشمل‭ ‬«التعذيب‭ ‬الممنهج،‭ ‬التدخل‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬المحامين،‭ ‬والقيود‭ ‬على‭ ‬حريات‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام»‭.‬

ووفق‭ ‬منظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية،‭ ‬صنفت‭ ‬أذربيجان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬152‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬180‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الفساد‭.‬

–‭ ‬«إرث»‭ ‬لشعب‭ ‬«يحب‭ ‬كرة‭ ‬القدم»‭ ‬–

وبحسب‭ ‬الصحافية‭ ‬المعارضة‭ ‬خديجة‭ ‬اسماعيلوفا‭ ‬التي‭ ‬أمضت‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬لكتاباتها‭ ‬وتحقيقاتها،‭ ‬فإن‭ ‬«قادة‭ ‬الدول‭ ‬الاستبدادية‭ ‬يحبون‭ ‬تنظيم‭ ‬أحداث‭ ‬ضخمة‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬نزوتهم»‭.‬

وتتابع‭ ‬«المشاريع‭ ‬تفسح‭ ‬المجال‭ ‬أيضا‭ ‬أمام‭ ‬الفساد‭ ‬(‭…‬)‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬يملكها‭ ‬نجل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭. ‬هذا‭ ‬فساد‭ ‬مقنع»‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬دافع‭ ‬رحيموف‭ ‬عن‭ ‬«دبلوماسية‭ ‬الرياضة»‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬عليها‭ ‬بلاده،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬«إرث‭ ‬سيترك‭ ‬للشعب»‭.‬

ويتابع‭ ‬«يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬بفخر‭ ‬أن‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الرياضية‭ ‬تخدم‭ ‬الشعب»،‭ ‬متحدثا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬عن‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي،‭ ‬وقاعة‭ ‬الجمباز‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬باكو،‭ ‬و»القصر‭ ‬المائي»‭ ‬المخصص‭ ‬لمنافسات‭ ‬السباحة‭.‬

وبنيت‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬خصيصا‭ ‬لاستضافة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬وهي‭ ‬دورة‭ ‬موسعة‭ ‬برياضات‭ ‬مختلفة‭ ‬مخصصة‭ ‬لرياضيي‭ ‬القارة‭.‬

وتقدر‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬أذربيجان‭ ‬أنفقت‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لإقامة‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬حظيت‭ ‬باهتمام‭ ‬محدود‭ ‬عالميا‭.‬

أما‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬سعته‭ ‬نحو‭ ‬68‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬فيستضيف‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬19,00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬يوروبا‭ ‬ليغ،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستضيف‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬وربع‭ ‬النهائي‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬وتموز/يوليو‭ ‬2020‭.‬

لكن‭ ‬استثمار‭ ‬أذربيجان‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الأحداث‭.‬

فشركة‭ ‬النفط‭ ‬الوطنية‭ ‬«سوكار»‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الرعاة‭ ‬الأساسيين‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬(ويفا)‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬شعار‭ ‬البلاد‭ ‬«أرض‭ ‬النار»‭ ‬كان‭ ‬مطبوعا‭ ‬لفترة‭ ‬على‭ ‬قمصان‭ ‬لاعبي‭ ‬فريق‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

الانتقادات‭ ‬بحق‭ ‬باكو‭ ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬السياسي‭. ‬فقد‭ ‬وجه‭ ‬طرفا‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬القارية‭ ‬أرسنال‭ ‬وتشلسي،‭ ‬انتقادات‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬أذربيجان‭ ‬نظرا‭ ‬لصعوبة‭ ‬انتقال‭ ‬مشجعيهما‭ ‬إليها،‭ ‬وارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬حضورها‭ ‬أكان‭ ‬لجهة‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬تذاكر‭ ‬الملعب‭.‬

والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أعاد‭ ‬الناديان‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬التذاكر‭ ‬المخصصة‭ ‬لهما‭ ‬(مجموعها‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬تذكرة)‭ ‬لعدم‭ ‬تمكنهما‭ ‬من‭ ‬بيعها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬أرسنال‭ ‬الأرميني‭ ‬هنريك‭ ‬مخيتاريان‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬بعدما‭ ‬آثر‭ ‬عدم‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬أذربيجان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوتر‭ ‬السياسي‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬بلاده‭ ‬لاسيما‭ ‬النزاع‭ ‬حول‭ ‬إقليم‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باخ‭.‬

ودخلت‭ ‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬استولى‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الأرمن‭ ‬على‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬قرابة‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬التسعينات‭. ‬وتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1994‭. ‬وهددت‭ ‬أذربيجان‭ ‬الغنية‭ ‬بالطاقة‭ ‬ويتجاوز‭ ‬حجم‭ ‬إنفاقها‭ ‬العسكري‭ ‬موازنة‭ ‬دولة‭ ‬أرمينيا‭ ‬كاملة‭ ‬باستعادة‭ ‬المنطقة‭ ‬بالقوة‭. ‬لكن‭ ‬أرمينيا‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬تعهدت‭ ‬صد‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬عسكري‭. ‬وكاد‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬مجددا‭.‬

رغم‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬للعبة‭ ‬السلوفيني‭ ‬ألكسندر‭ ‬تشيفيرين‭ ‬أبرز‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬اختيار‭ ‬باكو‭ ‬لاستضافة‭ ‬النهائي‭.‬

وقال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لمجلة‭ ‬«در‭ ‬شبيغل»‭ ‬الألمانية،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬«وجود‭ ‬ناس‭ ‬يقيمون‭ ‬هناك‭ ‬ويحبون‭ ‬كرة‭ ‬القدم»‭.‬

أضاف‭ ‬«وضع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مشكلة،‭ ‬لكنه‭ ‬مشكلة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭. ‬هل‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬للمشجعين‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬أن‭ ‬يعيشوا‭ ‬كرة‭ ‬القدم؟»‭.‬