ملح الأرض دمتم ودامت أيامنا أعياداً بكم – فوزي الاتروشي

شئ مؤسف ويدمي القلب ويجرح الى حد طعن العظم ما اثاره كل من رئيس الوقف السني والوقف الشيعي من زوبعة انتقاد لاعياد الميلاد ورأس السنة دون مبرر او سبب او ذريعة في وقت يستحق شعبنا ان يوظف العيد لمزيد من التماسك والفرح والتناغم ،بعد ان زرع الارهاب ما شاء من عوامل التفرقة والظغينة بين ابناء وطن اشتهر بأنه وطن ومرجع الاديان والحضارات والتعددية الاثنية والدينية والطائفية .

لن نحاجج رئيسي الوقفين فقهياً ولا علمياً ولا فكرياً لانهما دخلا كما يبدو الى صومعة الانغلاق والجمود والتحنط الفكري العقائدي كما هو حال و ديدن الكثير من رجال الدين في الوقت الراهن فهم يتنفسون ويعيشون في الماضي السحيق ولا يتقبلون هواء العصر ورياحه التي تعصف بكل ما هو بالي ومتخلف ورجعي .

عيد الميلاد ورأس السنة احد تواريخ اجماع البشرية التي تحتفل بها اما من منطلق ديني او انساني او عاطفي وفي النهاية فأنها مهرجان فرح عالمي وخروج عن عباءة الحزن والانكفاء على الذات ،والتلاحم والتراحم والتصافح والتعانق على بساط من الحب والالفة بعيداً عن رائحة الازمات والحروب وعوامل الدمار فما العيب في ذلك وكل البشرية اصلا تستخدم التاريخ الميلادي طوال السنة وتجمع على ان هذا التقويم هو الصحيح والمنطبق على توالي الايام والشهور والسنين بشكل اكثر ملائمة من اي تقويم اخر .

ان اعياد رأس السنة لم تعد عيداً للمسيحيين حصراً ،وانما عيداً للبشرية جمعاء ،وهي حتما تقتضي تبادل الهدايا والتحايا والاحتفال والتزاور والرقص والغناء وتبادل المعايدات ورسائل التهنئة من اجل عام جديد يكون عام سلام ومحبة للجميع فأين مظاهر المجون والعربدة التي يتكلم عنها رئيسا الوقفين في توقيت غريب يراد منه زرع الفتنة والشقاق بين ابناء الوطن الواحد الذي يشكل المسيحييون فيه جذراً تاريخياً وفكرياً وحضارياً مهماً جداً للشعب العراقي ،بل انهم كما يقال دوماً ملح هذه الارض منذ اكثر من الفي عام .

ثم ماذا تعني هذه الدعوات سوى الانضمام شئنا ام ابينا الى مرامي واهداف المتطرفين والارهابــــــيين الذين لجـــــــأوا الى تحريم هذه الاعياد وشنوا حملات ابادة على المســـــــيحيين والايزيديين والصابئة لانتزاعهم من هذه الارض التي لايمــــــــكن ان تكون حكراً على قومية واحدة او لغة واحدة او دين واحد مهما حاول اعداء الحضارة والتاريخ للانفراد بالقوة والسلطة .

اننا في عيد الميلاد ورأس السنة نحمل في قلوبنا مثـــــــل الملايين من ابناء العراق كل الحب والتقدير لاخــــــــوتنا في الوطن من المسيحيين ونشاركهم الافراح ونحتفل معهم كجزء منا لايمكن ان يفرح لوحده دون تضامن منا جميعاً،وهنا نــــــذكر رئيسي الوقفين الســــــــني والشيعي بعدد الآيات القرآنية التي ورد فيها اســـــــم السيد المســـــيح وامه الطاهرة (مريم العذراء) مقرونا بالمــــــــدح والاطراء والتقدير في اشارة الى مكانة هذا الرسول الذي ارتـــــــبط اسمه دوماً بالتسامح والسلام ونكـــــران الذات والتضحية من اجل الاخرين .

فهو يستحق حب البشرية جمعاء وديننا لايمكن ان يكون سداً امام حب هؤلاء الرسل .