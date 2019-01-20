ملحنة‭ ‬بريطانية‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬موسيقية‭ ‬ألمانية

لندن – برلين – الزمان
أعربت الملحنة البريطانية الشهيرة “ريبيكا ساوندرز” عن سعادتها بفوزها بجائزة “إرنست فون سمنز” الموسيقية الألمانية، أرفع الجوائز العالمية والأكثر شهرة في عالم الموسيقى الكلاسيكية، حيث تعرف الجائزة أيضا باسم جائزة “نوبل” في الموسيقى. وأصبحت “سوندرز” ثاني فنانة تفوز بها، وأول مؤلفة موسيقية تمنح الجائزة والتي تصل قيمتها إلى 250 ألف يورو. وقالت الفنانة البريطانية الفائزة –المقيمة في برلين– إن هناك أسبابا للتفاؤل، فالمشهد في مجال الموسيقى الكلاسيكية يتغير، اليوم هناك مثل هذه الثروة من الملحنات الموهوبات والقويات الواثقات في ذاتهن يتم التعرف عليهن، بشكل عام وبصورة أكثر وضوحا .. لقد تغير المشهد كثيرا منذ أن كنت صغيرة”.
وأضافت: “في هذا الصدد، فإن تلقي الجائزة يعد أمرا هاما للغاية، ولا علاقة لي به كشخص، وآمل أن يحفز ذلك جيل الشباب ليؤمنوا بأنفسهم أكثر من غيرهم”.