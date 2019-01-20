ملحنة‭ ‬بريطانية‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬موسيقية‭ ‬ألمانية

لندن‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعربت‭ ‬الملحنة‭ ‬البريطانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬“ريبيكا‭ ‬ساوندرز”‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بفوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬“إرنست‭ ‬فون‭ ‬سمنز”‭ ‬الموسيقية‭ ‬الألمانية،‭ ‬أرفع‭ ‬الجوائز‭ ‬العالمية‭ ‬والأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬الجائزة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬جائزة‭ ‬“نوبل”‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭. ‬وأصبحت‭ ‬“سوندرز”‭ ‬ثاني‭ ‬فنانة‭ ‬تفوز‭ ‬بها،‭ ‬وأول‭ ‬مؤلفة‭ ‬موسيقية‭ ‬تمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭. ‬وقالت‭ ‬الفنانة‭ ‬البريطانية‭ ‬الفائزة‭ ‬–المقيمة‭ ‬في‭ ‬برلين–‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أسبابا‭ ‬للتفاؤل،‭ ‬فالمشهد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬يتغير،‭ ‬اليوم‭ ‬هناك‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭ ‬من‭ ‬الملحنات‭ ‬الموهوبات‭ ‬والقويات‭ ‬الواثقات‭ ‬في‭ ‬ذاتهن‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬عليهن،‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وبصورة‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ .. ‬لقد‭ ‬تغير‭ ‬المشهد‭ ‬كثيرا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬صغيرة”‭.‬

وأضافت:‭ ‬“في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬فإن‭ ‬تلقي‭ ‬الجائزة‭ ‬يعد‭ ‬أمرا‭ ‬هاما‭ ‬للغاية،‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لي‭ ‬به‭ ‬كشخص،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬يحفز‭ ‬ذلك‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬ليؤمنوا‭ ‬بأنفسهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرهم”‭.‬