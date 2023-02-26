ملجأ قديم مضاد للنووي في الدنمارك يحيي مخاوف الحرب الباردة

اوبليف‭ (‬الدنمارك‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬غابة‭ ‬رولد‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شمال‭ ‬الدنمارك،‭ ‬خلف‭ ‬باب‭ ‬خشبي‭ ‬بني‭ ‬يوحي‭ ‬بالقدم،‭ ‬افتتح‭ ‬ملجأ‭ ‬سرّي‭ ‬مضاد‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬للعامة‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭.‬

وتحوّل‭ ‬هذا‭ ‬الملجأ‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬الأرض،‭ ‬حيث‭ ‬بقي‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬حاله،‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬اسبوعين،‭ ‬فيما‭ ‬تتجدّد‭ ‬المخاوف‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

أنشئ‭ ‬هذا‭ ‬الملجأ‭ ‬بين‭ ‬عامَي‭ ‬1963‭ ‬و1968‭ ‬بإصرار‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬عقب‭ ‬التجارب‭ ‬النووية‭ ‬السوفياتية‭ ‬وأزمة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الكوبية‭.‬

وصمّم‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ “‬ريغن‭ ‬ويست‭” ‬لإيواء‭ ‬أفراد‭ ‬الحكومة‭ ‬الدنماركية‭ ‬والملك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نشوب‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المتحف‭ ‬لارس‭ ‬كريستيان‭ ‬نورباخ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المتحف‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬أشجار‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬60‭ ‬مترا‭ ‬تحت‭ ‬تل‭ ‬طباشيري،‭ ‬شُيد‭ ‬ليكون‭ “‬آخر‭ ‬معقل‭” ‬للديموقراطية‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭.‬

وتم‭ ‬إعداد‭ ‬الملجأ‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬400‭ ‬كيلومتر‭ ‬تقريبا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬كوبنهاغن،‭ ‬لإيواء‭ ‬السلطات‭ ‬الدنماركية‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬يوما‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أشارت‭ ‬القيّمة‭ ‬على‭ ‬المتحف‭ ‬والمؤرخة‭ ‬بودل‭ ‬فراندسن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬القنبلة‭ ‬الهيدروجينية‭ ‬غيّرت‭ ‬الوضع‭ ‬تماما‭ ‬بشأن‭ ‬طريقة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬نووي‭”.‬

وأضافت‭ “‬الملاجئ‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬ستصمد‭ ‬أمام‭ ‬الانفجار‭ ‬الناتج‭ ‬عنها‭. ‬لذلك،‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ابتكار‭ ‬شيئ‭ ‬جديد‭”.‬

كبسولة‭ ‬زمنية‭” ‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬نووية،‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لسيادة‭ ‬الدولة‭. ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬استخدامه‭ ‬بتاتا،‭ ‬سحب‭ ‬هذا‭ ‬الملجأ‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬وجوده‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012‭.‬

عبر‭ ‬الممرات‭ ‬الطويلة‭ ‬البيضاء‭ ‬المقوّسة،‭ ‬يمكن‭ ‬الزائر‭ ‬اكتشاف‭ ‬غرف‭ ‬النزلاء‭ ‬المحتملين‭ ‬والكافيتيريا‭ ‬وغرفة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الحكومية‭.‬

وقال‭ ‬نورباخ‭ “‬إنها‭ ‬كبسولة‭ ‬زمنية‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬والأقلام‭. ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بقي‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مكانه‭”.‬

ويقدّم‭ ‬معرض‭ ‬أيضا‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬أشياء‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭.‬

ويمشي‭ ‬زوار‭ ‬المتحف‭ ‬مسافة‭ ‬كيلومترين‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬تستغرق‭ ‬90‭ ‬دقيقة،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تغطي‭ ‬إلا‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الملجأ‭ ‬فقط‭.‬

وقالت‭ ‬فراندسن‭ “‬هذا‭ ‬مكان‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬لكي‭ ‬تظهر‭ ‬للشباب‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬والقلق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينتاب‭ ‬الناس‭ ‬خلالها‭”.‬

والآن،‭ ‬أحيت‭ ‬التوترات‭ ‬المتصاعدة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والغرب‭ ‬هذا‭ ‬القلق‭ ‬مجددا‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭.‬

وختم‭ ‬نورباخ‭ “‬ألقت‭ ‬الحرب‭ ‬البادرة‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬مجددا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬قوله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المتحف‭”.‬