ملتقى سينما رمضاني بدورة ثالثة

بغداد – الزمان

اعلن ملتقى سينما الشباب الرمضاني الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع فريق صدى السينما والمسرح عن اطلاق دورته الثالثة على حدائق النقابة الفنانين العراقيين خلال الشهر الفضيل. موضحا ان (شروط التقديم تشير الى ضرورة ان يكون الفيلم منتج منذ سنة 2020 فما فوق .و ان يكون الفيلم قصير بزمن مدته اكثر من 3 دقائق واقل من 25 دقيقة. و ان يكون صانع الفيلم عراقي الجنسية سواء كان داخل العراق او خارجه. وتقبل الافلام (روائي وثائقي وانميشن).فيما تتبارى الافلام في الملتقى على ثلاث جوائز) مضحا(يحدد الافلام المقبولة في الملتقى لجنة مشاهدة معتمدة من قبل ادارة الملتقى.ويكون اختيار الافلام الفائزة وفق الية تجمع بين الجمهور ولجنتي المشاهدة والتحكيم وفق اختبار احصائي مميز 25 بالمئة من قيم لجنة المشاهدة و 35 بالمئة من تصويت الجمهور الحاضر في الملتقى و 40 المئة من قبل لجنة التحكيم ).