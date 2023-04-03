ملتقى سينما الشباب الرمضاني يواصل فعالياته بمشاركة 28 فيلماً

بغداد – ياسين ياس

اطلق ملتقى سينما الشباب الرمضاني بدورته الثالثة فعالياته الجمعة الماضية والتي تتواصل حتى السابع من الشهر الجاري بمشاركة 28 فياما من بغداد والماحافظاتوالذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين على حدائقها بالتعاون مع فريق صدى السينما والمسرح الشبابي ،وشهد حفل الافتتاح عزف الموسيقى الشعبية على اطلالة دجلة وإطلاق الألعاب النارية وسط أجواء يسودها الفرح وكذلك تم افتتاح متحف سينما ومسرح النجاح المشارك ضمن فعاليات الملتقى والذي يتوفر فيه اهم المقتنيات الخاصة بالسينما والاجهزة النادرة مع قطع كعكة الملتقى.ليعلن عريف الحفل الفنان مازن محمد مصطفى عن بدء الحفل.

واكد نقيب الفنانين جبار جودي رئيس الملتقى في كلمته على ضرورة دعم السينما وصناع الأفلام السينمائية والقائمين عليها لجهودهم الواضحة المعالم و بين ان (الملتقى يقام على المسرح الصيفي بمقر النقابة هو ذاته المسرح الذي تم بنائه بشهر واحد ). مضيفا(هذا الملتقى بادرة امل وحلم ودعم للشباب لترسيخ تطلعاتهم لاجل ان نخطو خطوات واثقة باتجاه اعادة دوران عجلة السينما المتعثرة ،ربما يعتقد البعض اننا حالمون أقول بثقة تامة نعم نحن نحلم بفن يحقق رسالته الانسانية،نحلم بصالات عرض تعيد للسينما العراقية ونؤمن بتحقيق تلك الاحلام،ربما يكون المهرجان القادم في مقر النقابة ،والذي يدعمنا فيه رئيس الوزراء،لنضع فيه حجر الاساس بيوم الفن العراقي.،ونحن نؤمن بالشراكة في الحلم والحقيقة). ثم غنى النجم مهند المرسومي وبقيادة المايسترو احمد عبد الجبار وفرقته اغنية كثر الحديث عن التي اهواها.

ثم يرتقي منصة الحفل رئيس واعضاء لجنة المشاهدة والفرز وهم كل من الفنان مروان البياتي رئيس اللجنة والمخرج حسنين الهاني والفنانة سيماء سمير لتكريمهم من قبل النقيب لجهودهم في اختيار الافلام المتقدمة للمشاركة في الملتقى .

جيل الشباب

ثم القى مدير الملتقى فؤاد المصمم كلمته مؤكداً أهمية الجيل الشبابي وما يقدم وانهم امتداد لمن سبق. قائلا (نلتقي اليوم على ضفاف نهر دجلة الخالد الذي يمتد في جسد العراق كشريط سينمائي يصور العراق عبر التاريخ) واضاف(السينما بحاجة الى ظمائر حية وذوات تبصر المها ،لدينا جيل شبابي مهم لكن بحاجة الى دعم لتطوير المواهب هذه المواهب بما يليق بمستقبل العراق،تحية لنقيب الفنانين وهو يحتضن هذا الحلم الذي طال انتظاره).

وتواصل الأفتتاح بعرض فيلم ترانزيت للمخرج باقر الربيعي وتمثيل اسعد عبد المجيد بعدها شهدت المنصة تكريم أبطال الفيلم من قبل مدير عام دائرة العلاقات الثقافية الدولية علاء ابو الحسن.مسك الختام كان التعريف باللجنة التحكيمية الخاصة بالملتقى وهم كل من المخرجة رجاء كاظم والفنان إحسان دعدوش والكاتب مهدي عباس وشرح مقدم الحفل آلية اختيار الفيلم الفائز من قبل ادارة الملتقى. وحضر افتتاح الملتقى قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم و مدير عام دائرة العلاقات الدولية الثقافية علاء ابو الحسن ومدير عام المطبعة الجامعية عباس كويش مدير عام دائرة الشباب وثقافة الفنون لدى وزارة الشباب والرياضة وفائز طه سالم وسط حضور جماهيري ونخب كبيرة من نجوم الفن والاعلام.

ومن الافلام التي عرضت ضمن الملتقى:فيلم الجائزة إخراج ابرار عبد الكريم، فيلم نجلاء إخراج حليم زهراوي،فيلم النرجس البري إخراج ولاء المانع،فيلم كودري إخراج علي كريم سلمان،فيلم مصحة إخراج عبد الله البياتي، فيلم قارئ البريد إخراج ذو الفقار المطيري (عرض لأول مرة)،فيلم الملا إخراج بهاء الكاظمي، فيلم اغتيال زهرة إخراج حسين العكيلي.