ملتقى بحر العلوم يبحث ظواهر الملف المائي إدارياً وقانونياً

الخروج بخطط وتشريعات لدفع الضرر البيئي و التخلص من الجفاف

بغداد – ابتهال العربي

بحث ملتقى بحر العلوم، ملف المياه لما يحويه من اهمية تفرض وضع تشخيصات وعلاجات، وملف التغيرات المناخية، والسياسة المائية لدول الجوار . واوضح تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الملتقى ناقش السياسة الداخلية لإدارة المياه لتثبيت الرؤية الوطنية الشاملة للأزمة وتنظيمها على المستوى الداخلي، وتعزيزها بخطط لإدارة الجفاف والإستفادة من الخبرات، وكذلك دراسة تشريع قانوني لإدارة المياه الداخلية وتأسيس مجلس اعلى للمياه)، واضاف انه (يتضمن ملف الماء مع كردستان، لتفعيل الجهود المشتركة لإدارة المياه بين المركز والإقليم، والعمل وفق خطط لبناء سدود حصاد المياه المغذية للبحيرات، وجفاف الأهوار، وتلوث المياه واللسان الملحي في البصرة، ومناقشة حلول جديدة بإستخدام التكنولوجيا للإستفادة من مياه الخليج، والمياه الجوفية)، واشار الى ان (معدلات انبعاثات الغازات ظاهرة ادت الى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الهشاشة المناخية) مبيناً ان (ملف التغير المناخي ركز على المناطق الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، وزحف الكثبان الرملية وتطبيق حملات زراعة وتشجير للتقليل من تأثيرات العواصف الرملية) واكد انه (اهتم بتخفيض انبعاثات الغازات ودعم الطاقة، وامكانية حرقها واستثمارها في الطاقة، والدخول الى اسواق الكاربون)، مشدداً على اهمية اقناع المجتمع الدولي بالتزود التكنولوجي عن طريق رفد الخبرات التي تساعد في مجال تحسين وسائل التخلص من النفايات، وتعاون المنظمات للوصول الى الصناديق الخضراء للإستثمار، ولفت الى ان (مشكلة المياه تتعلق بدول المنبع خاصة تركيا وايران وسوريا، مااستدعى الى مناقشة الأبعاد القانونية في ملف السياسة المائية)، موضحاً انه (ركز على حقوق الحصص المائية، واقتراح تشكيل لجان تفاوضية بهذا الجانب، وتفعيل مذكرات تفاهم جديدة مع بعض الإضافات، وتحقيق التعاون الإقتصادي المشترك)، ونوه الى ان (الملتقى اعتماد ستة محاور لموسم الملتقى القادم، وفق منهجية للعمل، وجدول زمني للورش والمؤتمرات من شهر تشرين الثاني لعام 2022 حتى شهر نيسان لعام 2023) ? ويهتم الملتقى بإقامة صالونات فكرية وحوارية هدفها الأساس انتاج حراك يساعد على تهيئة المناخ المعتدل لممارسة العمل السياسي والإقتصادي، حيث تطرق الى طرح العديد من المحاور المفصلية بمجالات متنوعة، وناقش كثير من الآراء والأفكار المتعلقة بالمواضيع والمشكلات التي تمس الواقع بدءاً من ازمة النظام السياسي عام 2011 الى استراتيجية العراق مع دول الجوار عام 2016? مروراً بمشروع ازمة التعديلات الدستورية للعام الحالي .