ملتقى بابل الدولي لفنون الشارع يطلق دورته الثالثة

بابل – الزمان

اعلنت اللجنة المُنظمة لـ(مُلتقى بابل الدولي لفنون الشارع/الدورة الثالثة، دورة الفنان “محمود أبو العباس) والذي تُقيمهُ كلية المستقبل الجامعة عن انطلاق فعاليات اليوم الثلاثاء ولمدة يومين في رحاب الكلية بمدينة الحِلّة بمُشاركة دول عدة منها :مصر ،الاردن، فلسطين، الكويت، تونس، لبنان، ايران، تركيا،السودان،الجزائروالمغربفضلا على العراق.

و سبقَ وأن أعلنتْ إدارة المُلتقى برئاسة الاكاديمي عامر صباح المرزوك وإدارة المخرج والناقد المسرحي بشار عليوي ، عن فتح باب المشاركة في دورته الثالثة وتم استقبال ملفات 28 عرض ومُشاركة دولية من خارج العراق , و 21 عرض ومُشاركة محلية, وقال المرزوك, أن هذه الدورة ستكون استثنائية في جميع فعالياتها بالنسبة لنوعية العروض وطبيعة المشاركات, إذ ستشارك من المملكة المغربية “فرقة التنشيط المسرحي” من مدينة الداخلة, بعرض (حنا ولا هما) تأليف : كريم الحدادي, أخراج : سعيد عطور, تمثيل (دنيا المرادي/رضا الصادق/مهدي الفرزازي), ويقدم الفنان “حسين سامي” من مصر , عروض راقصة مستوحاة من الفلكلور المصري, ومن تونس تشارك الجمعية الأورومتوسطية للثقافة والترفية بالمنستير, بعرض (محفل الدمى) أخراج :عمر بسباس, أداء (محمد سيف الدين/هيثم المهيري/الهادي بالحاج), ومن فلسطين يشارك الفنان “عادل الترتير” بتقديم عرض (حكواتي صندوق العجب) , ومن لبنان تشارك الحكواتية “سحر شحادي”, ومن تونس يشارك الفنان ” عياد بن معاقل” بتقديم عرض الدمى (عصفور الجنة) ومن العراق تشارك ” فرقة مالتوس للفنون الأدائية” من بابل بعرض( جانس ) أداء حسين مالتوس/عبد الله أحمد/سجاد علاء/حيدر ميثم/حسنين الحسيني/ابراهيم جنو) ومن اقليم كُردستان, تشارك فرقة كفري المسرحية بعرض (ميتا مسرح) أخراج : شوان جلال, تمثيل (هورامان جلال), ومن بغداد يشارك “معهد الفنون الجميلة_المسائي/الكرخ1 وفرقة المسرح حياة” بعرض (كلب الجنرال) أخراج :جمال الشاطيء, تمثيل (حسين الريماس/نعمت الفتلاوي/علي عدي), ومن النجف يشارك “فريق فري ستار للباركور” بتقديم عدد من العروض المُصاحبة, أداء (محمد صباح/كرار جودت/عباس نجم), ومن بابل يشارك “فريق لانس لألعاب الخفة” بتقديم عروض متنوعة أداء ( مصطفى لانس/بنين عدنان/حسين ناظم),حيث أسندتْ إدارة المُلتقى للفنان الشاب “حسين مالتوس” الإشراف على ملف العروض العراقية المُشاركة.

وقال مدير الملتقى بشار عليوي( أن الملتقى سيتضمن أيضاً عقد مؤتمرهِ الفكري الدولي تحت عنوان “مسرح وفنون الشارعتجارب رائدة” وستكون هناك احتفالية لتوقيع خمسة كتب مسرحية هي كتاب (مقعد على الرصيفمسرح الشارع في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن) تأليف علاء الجابر, و كتاب (الاداء الايمائي الصامت في مسرح الشارع ) تاليف حسين مالتوس، و(مسرح الشارع في العراق) تأليف بشار عليوي, و(تنظيرات في فن الممثل المسرحي) تأليف عامر صباح المرزوك, و(لمى في مدينة الدمى_نصوص في مسرح الدمى) تأليف حسين علي هارف, كما سيتضمن الملتقى إقامة فعالية (سمبوزيوم) الرسم الحُر بعنوان (رحلة الفرشاة واللون) وسيشهد الملتقى تقديم فعاليات موسيقية,كما يتم تكريم الفنان (محمود أبو العباس) بوصفه الشخصية المُكرمة لهذه الدورة ، عن تجربته الثرية في مجال مسرح الشارع, كما سيتم تكريم كادر أول تجربة مسرح شارع في بابل عرض( خواطر بطل عادي جداً) وهُم كُلاً من الفنانين (سلمان نعمة/غالب العميدي/احمد عباس/حسن علي هلول/علي الباقري/علي حسن علوان/داوود سلمان/نصر حنون).