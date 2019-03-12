ملتقى‭ ‬السينما‭ ‬بعيون‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ ‬أربيل

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أربيل‭ – ‬الزمان

ينعقد‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬ملتقى‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬نسائية،‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭ ‬،‭ ‬وتعرض‭ ‬فيه‭ ‬افلام‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬،‭ ‬واهم‭ ‬الافلام‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬،‭ ‬

فيلم‭ ‬تحت‭ ‬الخط‭ ‬الأحمر‭ ‬إخراج‭ ‬دةوةن‭ ‬نوزاد،‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان

فيلم‭ ‬رائحة‭ ‬الدم‭ ‬إخراج‭ ‬كاردينيا‭ ‬هيمن،‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان

فيلم‭ ‬فرميسك‭ ‬إخراج‭ ‬مريم‭ ‬بيرباند،الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية

فيلم‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬إخراج‭ ‬داني‭ ‬دارين،‭ ‬بريطانيا

فيلم‭ ‬المسحوق‭ ‬الأسود‭ ‬إخراج‭ ‬لورين‭ ‬عيسى،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية

فيلم‭ ‬الطيف‭ ‬إخراج‭ ‬ميديا‭ ‬جلال،‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان

فيلم‭ ‬أحلام‭ ‬الرجل‭ ‬البرتقالي‭ ‬إخراج‭ ‬شيرين‭ ‬جيهاني،‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان

فيلم‭ ‬مولود‭ ‬جديد‭ ‬إخراج‭ ‬رويا‭ ‬مى‭ ‬مرسلي،‭ ‬بريطانيا

فيلم‭ ‬افتح‭ ‬المسج‭ ‬إخراج‭ ‬نيفين‭ ‬شلب،ي‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية

فيلم‭ ‬نوطة‭ ‬صفر‭ ‬إخراج‭ ‬عذراء‭ ‬ياسين،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬لماذا‭ ‬إخراج‭ ‬زينب‭ ‬عبدالله،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬نستولوجيا‭ ‬إخراج‭ ‬أشواق‭ ‬عاصي‭ ‬الشمري،العراق

فيلم‭ ‬أنا‭ ‬أين‭ ‬إخراج‭ ‬دعاء‭ ‬حسن،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬حسجة‭ ‬إخراج‭ ‬ورود‭ ‬عزاوي،العراق

فيلم‭ ‬فتاة‭ ‬المطبخ‭ ‬إخراج‭ ‬نما‭ ‬أحمد،العراق

فيلم‭ ‬الانعكاس‭ ‬إخراج‭ ‬نادين‭ ‬البصام،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬شارع‭ ‬x  ‭ ‬إخراج‭ ‬هند‭ ‬جواد،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬نبع‭ ‬الامل‭ ‬إخراج‭ ‬أمجاد‭ ‬الهجول،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬أمل‭ ‬وتحدى‭ ‬إخراج‭ ‬ليلي‭ ‬ال‭ ‬حمدون،‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان

فيلم‭ ‬أرواح‭ ‬منفية‭ ‬إخراج‭ ‬عتيقة‭ ‬العاقل،‭ ‬المغرب

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