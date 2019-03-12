ملتقى‭ ‬السينما‭ ‬بعيون‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ ‬أربيل

أربيل‭ – ‬الزمان

ينعقد‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬ملتقى‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬نسائية،‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭ ‬،‭ ‬وتعرض‭ ‬فيه‭ ‬افلام‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬،‭ ‬واهم‭ ‬الافلام‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬،‭ ‬

فيلم‭ ‬‹تحت‭ ‬الخط‭ ‬الأحمر›‭ ‬إخراج‭ ‬دةوةن‭ ‬نوزاد،‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان

فيلم‭ ‬‹رائحة‭ ‬الدم›‭ ‬إخراج‭ ‬كاردينيا‭ ‬هيمن،‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان

فيلم‭ ‬‹فرميسك›‭ ‬إخراج‭ ‬مريم‭ ‬بيرباند،الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية

فيلم‭ ‬‹اليوم‭ ‬الثاني›‭ ‬إخراج‭ ‬داني‭ ‬دارين،‭ ‬بريطانيا

فيلم‭ ‬‹المسحوق‭ ‬الأسود›‭ ‬إخراج‭ ‬لورين‭ ‬عيسى،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية

فيلم‭ ‬‹الطيف›‭ ‬إخراج‭ ‬ميديا‭ ‬جلال،‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان

فيلم‭ ‬‹أحلام‭ ‬الرجل‭ ‬البرتقالي›‭ ‬إخراج‭ ‬شيرين‭ ‬جيهاني،‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان

فيلم‭ ‬‹مولود‭ ‬جديد›‭ ‬إخراج‭ ‬رويا‭ ‬مى‭ ‬مرسلي،‭ ‬بريطانيا

فيلم‭ ‬‹افتح‭ ‬المسج›‭ ‬إخراج‭ ‬نيفين‭ ‬شلب،ي‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية

فيلم‭ ‬‹نوطة‭ ‬صفر›‭ ‬إخراج‭ ‬عذراء‭ ‬ياسين،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬‹لماذا›‭ ‬إخراج‭ ‬زينب‭ ‬عبدالله،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬‹نستولوجيا›‭ ‬إخراج‭ ‬أشواق‭ ‬عاصي‭ ‬الشمري،العراق

فيلم‭ ‬‹أنا‭ ‬أين›‭ ‬إخراج‭ ‬دعاء‭ ‬حسن،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬‹حسجة›‭ ‬إخراج‭ ‬ورود‭ ‬عزاوي،العراق

فيلم‭ ‬‹فتاة‭ ‬المطبخ›‭ ‬إخراج‭ ‬نما‭ ‬أحمد،العراق

فيلم‭ ‬‹الانعكاس›‭ ‬إخراج‭ ‬نادين‭ ‬البصام،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬‹شارع‭ ‬x‭ ‬›‭ ‬إخراج‭ ‬هند‭ ‬جواد،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬‹نبع‭ ‬الامل›‭ ‬إخراج‭ ‬أمجاد‭ ‬الهجول،‭ ‬العراق

فيلم‭ ‬‹أمل‭ ‬وتحدى›‭ ‬إخراج‭ ‬ليلي‭ ‬ال‭ ‬حمدون،‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان

فيلم‭ ‬‹أرواح‭ ‬منفية›‭ ‬إخراج‭ ‬عتيقة‭ ‬العاقل،‭ ‬المغرب