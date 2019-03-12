ملتقى‭ ‬السينما‭ ‬بعيون‭ ‬نسائية‭ ‬في‭ ‬أربيل

أربيل – الزمان
ينعقد في اربيل ملتقى السينما في عيون نسائية، في دورته الثالثة ، وتعرض فيه افلام من العراق ودول عربية ، واهم الافلام المشاركة هي ،
فيلم ‹تحت الخط الأحمر› إخراج دةوةن نوزاد، إقليم كردستان
فيلم ‹رائحة الدم› إخراج كاردينيا هيمن، إقليم كردستان
فيلم ‹فرميسك› إخراج مريم بيرباند،الولايات المتحدة الأمريكية
فيلم ‹اليوم الثاني› إخراج داني دارين، بريطانيا
فيلم ‹المسحوق الأسود› إخراج لورين عيسى، المملكة العربية السعودية
فيلم ‹الطيف› إخراج ميديا جلال، إقليم كوردستان
فيلم ‹أحلام الرجل البرتقالي› إخراج شيرين جيهاني، إقليم كوردستان
فيلم ‹مولود جديد› إخراج رويا مى مرسلي، بريطانيا
فيلم ‹افتح المسج› إخراج نيفين شلب،ي جمهورية مصر العربية
فيلم ‹نوطة صفر› إخراج عذراء ياسين، العراق
فيلم ‹لماذا› إخراج زينب عبدالله، العراق
فيلم ‹نستولوجيا› إخراج أشواق عاصي الشمري،العراق
فيلم ‹أنا أين› إخراج دعاء حسن، العراق
فيلم ‹حسجة› إخراج ورود عزاوي،العراق
فيلم ‹فتاة المطبخ› إخراج نما أحمد،العراق
فيلم ‹الانعكاس› إخراج نادين البصام، العراق
فيلم ‹شارع x › إخراج هند جواد، العراق
فيلم ‹نبع الامل› إخراج أمجاد الهجول، العراق
فيلم ‹أمل وتحدى› إخراج ليلي ال حمدون، سلطنة عمان
فيلم ‹أرواح منفية› إخراج عتيقة العاقل، المغرب