الكاظمي يوعز بتوفير المتطلبات الخدمية مع بلوغ ذروة الزيارة

ملايين المسلمين يتدّفقون إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين

المحافظات – مراسلو (الزمان)

يواصل ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه ،السير على الاقدام صوب كربلاء للمشاركة باحياء اربعين الامام الحسين بن علي عليهما السلام ،وسط استنفار امني وخدمي غير مسبوقين مع بلوغ ذروة الزيارة. فيما اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،ان الحكومة وفرت جميع متطلبات حماية الزائرين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي زار كربلاء ،لمتابعة سير تنفيذ خطة الزيارة الاربعينية ،حيث ترأس فور وصوله اجتماعاً موسعاً يضم مسؤولي الدوائر والتشكيلات الأمنية والخدمية في المحافظة ، بحضور عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية)، وقال الكاظمي (نستلهم من ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام وأربعينيته، الكثير من العبر والقيم في الثبات والصبر، وتحمّل المسؤولية، لأجل الأهداف السامية، وهو خدمة الإنسان والإنسانية وخدمة الإسلام)، واضاف (نقف من موقع المسؤولية، في توفير كل متطلبات حماية الزائرين، وتقديم الخدمات، وكذلك تقديم أنصع صورة لكرم وضيافة العراقيين لزوار أبي عبد الله الحسين ، والمطلوب منّا كيف نتعاون في توفير أفضل الخدمات لغاية نهاية الزيارة)، معرباً عن (استعداده تذليل العقبات في كل ما يخص تسهيل هذه المهمة)، وتابع انه (تم توفير الأموال برغم غياب الموازنة، فضلاً عن الجهد الأمني مع وجود تحديات سياسية وأمنية في بغداد وباقي المحافظات)، واشار الى ان (تحديات مسألة الكهرباء ،هو بسبب الأحمال الكبيرة)، مبينا ان (الوزارة تقوم بجهد استثنائي، وأن كربلاء تستقبل عدداً كبيراً من الزائرين في هذه المناسبة ، بالإضافة الى زيارة العاشر من محرم، بالرغم ان البنى التحتية في عموم العراق غير متوفرة بشكل كامل، إلا ان المواطنين والمؤسسات والمحافظة والعتبات تقوم بدور وتعاون كبيرين لتذليل العقبات). وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي ،قد شدد خلال اجتماع بقيادة عمليات محافظة كربلاء على (التواجد الميداني لجميع القادة الضباط، والتركيز على انسيابية حركة الزائرين القاصدين مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام)، ولفت الى ان (هناك جهوداً كبيرة بذلت تستحق التقدير والثناء ،وأن عملية تفويج زائري الأربعين تسير وفق الخطة المعدة لهذا الغرض)، واضاف ان (هناك زائرين من محافظات لم يتوجهوا حتى الآن لأداء مراسيم الزيارة ومن الواجب توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم).

وفي النجف ، أعلنت إدارة المطار ، عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا لدى الزائرين الوافدين.وقال المتحدث باسم المطار سامر حسن في تصريح امس ان (الجهات الرقابية في المطار تتابع الإجراءات الوقائية والصحية، حيث تعتمد على البطاقة الدولية ومسحة بي سي ار للمسافر)، وأكد انه (لم يتم تسجيل أي حالة اصابة بفايروس كورونا من الزائرين القادمين). وألقت مفارز الأمن الوطني، القبض على 24 متهماً من الحركات الدينية المتطرفة في 6 محافظات.وذكر بيان للجهاز تلقته (الزمان) امس انه (وبعد توافر المعلومات الاستخبارية المؤكدة عن تحرك بعض العناصر المشبوهة لاستهداف وتهديد السلم المجتمعي بالتزامن مع زيارة الأربعين، شرعت مفارز الجهاز في عموم المحافظات بتشكيل فرق عمل خاصة للحد من هذه النشاطات المتطرفة والقاء القبض على المروجين لها)، لافتا الى انه (ووفقاً لمذكرات قبض قضائية ،جرى اعتقال 24 متهماً في ست محافظات وهي بغداد والبصرة وميسان وبابل والديوانية وكربلاء، إذ ضُبطت معهم مئات من المنشورات التي تدعو إلى التحريض على المرجعيات الدينية وتهديد السلم المجتمعي).

على صعيد متصل ، أعلن المتحدث بإسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، ان عدد الزائرين الوافدين الى العراق بلغ ثلاثة ملايين زائر. وقال في بيان امس ان (أكثر من 3 ملايين زائر ايراني شاركوا في مسيرة اربعينية الامام الحسين حتى الآن)، واضاف ان (نحو مليون و500 الف زائر ايراني عادوا الى ايران بعد مشاركتهم في المناسبة، انطلاقا من مدينة النجف الى كربلاء).