ملايين‭ ‬الأسماك‭ ‬النافقة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬انسداد‭ ‬نهر‭ ‬عظيم

الطحالب‭ ‬الضارة‭ ‬زائر‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬يسمم‭ ‬عطلة‭ ‬الربيع‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أمريكية

ساراسوتا،‭ ‬فلوريدا‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬سدني‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

أدت‭ ‬ملايين‭ ‬الأسماك‭ ‬النافقة‭ ‬المتحللة‭ ‬إلى‭ ‬انسداد‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الأنهار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نائية‭ ‬بجنوب‭ ‬شرق‭ ‬أستراليا‭ ‬تعرضت‭ ‬لموجة‭ ‬حرّ‭ ‬شديدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬الجمعة‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬حكومة‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬أن‭ “‬ملايين‭” ‬الأسماك‭ ‬نفقت‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬دارلينغ‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬مينيندي،‭ ‬وهو‭ ‬ثالث‭ ‬نفوق‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قوارب‭ ‬وسط‭ ‬مجموعات‭ ‬كثيفة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬العائمة‭ ‬التي‭ ‬حجبت‭ ‬رؤية‭ ‬سطح‭ ‬النهر‭.‬

وقال‭ ‬غرايم‭ ‬مكراب‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬مينيندي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المشهد‭ “‬مروع‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬ثمة‭ ‬أسماكاً‭ ‬نافقة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬البصر‭”‬،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تخوفه‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬بيئية‭ ‬وخيمة‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬أسماك‭ ‬الرنجة‭ ‬والكارب في‭ ‬النهر‭ ‬ارتفع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬الفيضانات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكن‭ ‬المياه‭ ‬عادت‭ ‬وانحسرت‭.‬

وأوضحت في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ “‬نفوق‭ ‬هذه‭ ‬الأسماك‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬الأكسجين‭ ‬في‭ ‬الماء‭ (‬نقص‭ ‬الأكسجة‭)‬،‭ ‬بفعل‭ ‬انحسار‭ ‬مياه‭ ‬الفيضانات‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬موجة‭ ‬الحر‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشمسه‭ ‬اللامعة‭ ‬ورماله‭ ‬البيضاء‭ ‬ومياهه‭ ‬الفيروزية،‭ ‬يصلح‭ ‬شاطئ‭ “‬ليدو‭ ‬كي‭ ‬بيتش‭” ‬ليكون‭ ‬صورة‭ ‬مثالية‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬بريدية‭ ‬لشواطئ‭ ‬فلوريدا‭ ‬لولا‭ ‬عشرات‭ ‬الأسماك‭ ‬النافقة‭ ‬التي‭ ‬تشوّه‭ ‬المشهد‭ ‬والتي‭ ‬قتلها‭ ‬تكاثر‭ ‬الطحالب‭ ‬السامة،‭ ‬وهو‭ ‬ظاهرة‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬المد‭ ‬الأحمر‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬يضرب‭ ‬تكاثر‭ ‬الطحالب‭ ‬السامة‭ ‬ساحل‭ ‬خليج‭ ‬فلوريدا‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ضربه‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الربيع،‭ ‬وهو‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتدفق‭ ‬فيه‭ ‬آلاف‭ ‬العائلات‭ ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬خلال‭ ‬العطلة‭ ‬المدرسية،‭ ‬فيما‭ ‬ينذر‭ ‬هذا‭ ‬الانتشار‭ ‬بالسوء‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬فيها‭.‬

على‭ ‬شرفة‭ ‬منتجع‭ “‬ليدو‭ ‬بيتش‭ ‬ريزورت‭”‬،‭ ‬تأسّف‭ ‬جيف‭ ‬نابيير‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬يبلغ‭ ‬62‭ ‬عاما،‭ ‬لتأثير‭ ‬المد‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭.‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬ألغي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحجوزات‭. ‬الناس‭ ‬يمرضون‭. ‬لم‭ ‬ستبقى‭ ‬هنا‭ ‬وتنفق‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأموال؟‭”.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تقتل‭ ‬الكميات‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الطحالب‭ ‬الضارة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ “‬كارينيا‭ ‬بريفيس‭”‬،‭ ‬الحياة‭ ‬البحرية‭ ‬وأن‭ ‬تسبب‭ ‬مضاعفات‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬لدى‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬بسبب‭ ‬الرائحة‭ ‬الكبريتية‭ ‬النافذة‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭.‬

وعاش‭ ‬دِك‭ ‬باوزر‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭. ‬يسير‭ ‬السائح‭ ‬البالغ‭ ‬80‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬الساحلي‭ ‬مع‭ ‬عصا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يد‭ ‬فرحا‭ ‬بأن‭ ‬تيارات‭ ‬المحيط‭ ‬أبعدت‭ ‬المد‭ ‬عن‭ ‬ساراسوتا،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وروى‭ “‬كانت‭ ‬رائحتها‭ ‬كريهة‭. ‬لم‭ ‬أستطع‭ ‬الوقوف‭ ‬قرب‭ ‬الشاطئ‭. ‬لقد‭ ‬سبب‭ ‬لي‭ ‬ذلك‭ ‬سعالا‭ ‬مستمر‭. ‬كنت‭ ‬أعاني‭ ‬التهاب‭ ‬الحلق‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬وأواجه‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬عيني‭ ‬أو‭ ‬الجيوب‭ ‬الأنفية‭”.‬

أما‭ ‬نابيير،‭ ‬فقد‭ ‬تسببت‭ ‬له‭ ‬الطحالب‭ ‬السامة‭ ‬بخمسة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يعيشه‭ ‬مجددا‭.‬

على‭ ‬مسافة‭ ‬خمسين‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ “‬ليدو‭ ‬كي‭ ‬بيتش‭”‬،‭ ‬يعمل‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬مختبر‭ “‬مارين‭ ‬لابراتوري‭” ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬لتقليل‭ ‬تأثير‭ ‬المد‭ ‬الأحمر،‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬أبلغ‭ ‬عن‭ ‬وجودها‭ ‬مستكشفون‭ ‬إسبان‭ ‬في‭ ‬القرنين‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬والسادس‭ ‬عشر‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬روايات‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

والهدف‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬هو‭ “‬قتل‭ ‬الطحالب‭ ‬وتغيير‭ ‬طبيعة‭ ‬السموم‭ ‬وعدم‭ ‬التأثير‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الأنواع‭ ‬غير‭ ‬المستهدفة‭” ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمختبر‭ ‬الدكتور‭ ‬مايكل‭ ‬كروسبي‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬يزرع‭ ‬الباحثون‭ ‬عينات‭ ‬من‭ “‬كارينيا‭ ‬بريفيس‭” ‬في‭ ‬خزّانات‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬تحاكي‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬لخليج‭ ‬المكسيك‭ ‬وتختبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تستهدفها‭.‬

وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬اكتشفوا‭ ‬عشرات‭ ‬الطرق‭ ‬الناجحة‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين،‭ ‬يخططون‭ ‬لاختبارها‭ ‬في‭ ‬المحيط،‭ ‬وفق‭ ‬كروسبي‭.‬

لكن‭ ‬كروسبي‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المد‭ ‬الأحمر‭ ‬تماما،‭ ‬لأنه‭ ‬بخلاف‭ ‬الطحالب‭ ‬الضارة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬نتيجة‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬اليابسة،‮ ‬تنشأ‭ “‬كارينيا‭ ‬بريفيس‭” ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭.‬

يبدأ‭ ‬المد‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬65‭ ‬كيلومترا‭ ‬قبالة‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬للولاية‭ ‬وقد‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬عقب‭ ‬تيارات‭ ‬المحيط‭.‬

وأشار‭ ‬كروسبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانتشار‭ ‬الحالي‭ ‬للطحالب‭ ‬حدث‭ ‬بسبب‭ ‬الإعصار‭ ‬إيان‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬فلوريدا‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬ودفع‭ ‬المد‭ ‬الأحمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬أصلا‭ ‬إلى‭ ‬السطح‭.‬

بمجرد‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬الساحل،‭ ‬تتكاثر‭ ‬الطحالب‭ ‬الدقيقة‭ ‬عندما‭ ‬تتلامس‭ ‬مع‭ ‬المياه‭ ‬الغنية‭ ‬بالمغذيات،‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬النشاط‭ ‬الزراعي‭.‬

وقال‭ ‬كروسبي‭ “‬ندرس‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يمكن‭ ‬النشاط‭ ‬البشري،‭ ‬خصوصا‭ ‬مدخلات‭ ‬المغذيات‭ ‬الأرضية،‭ ‬أن‭ ‬يفاقم‭ ‬المد‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكثافة‭ ‬أو‭ ‬المدة‭”.‬

وأضاف‭ “‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أخرجت‭ ‬كل‭ ‬البشر‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا،‭ ‬فسيبقى‭ ‬هناك‭ ‬مد‭ ‬أحمر‭”.‬