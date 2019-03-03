ملامح من كتاب العراق لغز العالم – هادي عباس حسين

صدر حديثا للكاتب والصحفي شاكر الجتاوي كتاب بعنوان (العراق لغز العالم .. محاولة فهم العراق)انتهج المولف فيه منهجا يختلف عن منهج من كتبوا عن العراق من منظور سياسي واجتماعي ونفسي ..فبدلا من محاولة فهم شخصية الفرد العراقي والمجتمع والشعب ومحاولة فهم احداث واوضاع وظواهر العراق ذهب المؤلف مباشرة الى التركيز على محاولة فهم خصائص طبيعة العراق محاولاً فهم العراق اولاً معتقدا كما يقول ان فهم العراق يساعد على فهم الفرد والمجتمع والشعب العراقي وفهم احداث واوضاع وظواهر العراق وخرج بفهم ورؤية جديدة لاحد وجوه العراق المخفية .. وسوف يرى القارئ ملامح هذا الوجه المخفي للعراق موزعا على فصول الكتاب , ومن اهم ملامح الوجه المخفي للعراق في الكتاب )ان العراق يصنع احداثه واوضاعه وظواهره بنفسه وكأنه كائن حي ), واثبت الكتاب ذلك بأدلة وبراهين ووقائع عاشها ويعرفها وما زال يعيشها العراقيون والعالم .. ومن الملامح المهة ايضا : صعوبة واستحالة فهم العراق فهما صحيحا وكاملا لهذا وصف الكاتب العراق بلغز العالم .. ومن الملامح المهمة ايضا والتي اعتبرها الكاتب انها من عجائب وغرائب العراق ان في العراق كل مقومات اقامة افضل وارقى واغنى واقوى دولة في العالم ولكن ارض العراق لا توفر عوامل اقامتها .. كما طرح الكاتب تساؤلات كثيرة لوجوه العراق المتعددة , منها مثلا كيف اصبحت المقولة القديمة في التاريخ والمشهورة عن العراق والتي كان يعتقد انها اسطورة او خرافة واصبحت الان حقيقة وهي : ان من يحكم العراق يحكم العالم , وذكر الكاتب الدليل على ذلك وهو ان العراق اصبح الان ساحة ومركز اساسي ورئيسي لصراعات السيطرة والنفوذ والهيمنة على العالم رغم ان لا احد نجح في حكم العراق طوال تاريخه . ومن التساؤلات المهمة ايضا والتي صار العراقيون يرددوها في احاديثهم اليومية قولهم : لماذا العراق من بين كل مناطق العالم لم يرى حياة طبيعية ومستقرة وامنة ومريحة طوال تاريخه ..؟ وتطرق الكاتب في كتابه الى اتصاف تاريخ العراق بالعنف الدموي والقسوة والوحشية والقتل والحروب والاحتلالات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية حتى اصبحت هذه الصفة ظاهرة مستدامة وسماها الكاتب بالظاهرة العراقية وانطلاقا من رؤيته وفهمه للعراق التي تضمنها الكاتب فقد عزا هذه الظاهرة الى انها من افرازت ارض العراق ومن خصائص طبيعته معللا من دور ومسؤولية البشر عنها الى حد قوله ان سكان العراق حكاما ومحكومين هم ضحية ارض العراق .

ويحفل الكاتب بمعلومات كثيرة ومفاهيم وتحليلات مهمة جدا عن العراق والعالم من منطلقات فكرية وانسانية منصفة ومحايدة لا يغطيها هذا العرض للكتاب وتستحق عناء القراءة واقتناء الكتاب وهو رخيص الثمن رغم قيمته الفكرية والثقـــــــافية العالية جدا .