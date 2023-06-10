ملاكم عراقي ينازل أبطال أمريكا وينتزع فضية

بغداد- الزمان

حصل الملاكم العراقي يوسف الماجدي، على فضية بطولة أمريكا بالملاكمة بوزن 71 كغم، التي أختتمت بمشاركة أبطال الولايات المتحدة.

وقال المدرب نعيم الماجدي، إن الملاكم يوسف، قدم مستوى جيداً في أكبر بطولة تقيمها الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً، وتمكن من تحقيق الفوز على أبطال اللعبة إلا أنه خسر في مباراته الأخيرة على يد بطل أمريكا بعد أن كان التنافس قوياً بينهما.

وأكد المدرب، أن يوسف جاهز للمشاركة ببطولة العرب في الجزائر الشهر المقبل، ليمثل العراق بوزن 71 كغم، مثمنا دعم ومتابعة اللجنة الأولمبية العراقية، للبطل يوسف، متمثلة برئيسها رعد حمودي والأمين العام هيثم عبد الحميد.