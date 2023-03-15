ملاحقة شخصين بتهمة الاعتداء الجنسي في (ذي فويس)

لاهاي-(أ ف ب) – أعلن مكتب المدعي العام الهولندي الثلاثاء أن ملاحقات قضائية ستطال شخصين متهمين بالاعتداء الجنسي في إطار النسخة المحلية من برنامج “ذي فويس” التلفزيوني الذي تقام نسخ مختلفة منه في أكثر من 150 بلداً.
ولم يذكر الادعاء اسم المتهمين، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الشخصين المعنيين هما مغني الراب علي ب. (42 عاماً)، العضو السابق في لجنة تحكيم البرنامج التلفزيوني الشهير في هولندا، وييروين ريتبرغن (51 عاما)، قائد الفرقة الموسيقية في البرنامج.
وكان عرض هذه النسخة الأصلية من البرنامج الذي يختار فيه المدربون على كراسيهم الدوارة المتسابقين المفضلين لديهم بعد الاستماع إلى غنائهم بالصوت فقط، قد أوقف العام الماضي من جانب قناة “آر تي إل” بعد سلسلة ادعاءات بوقوع اعتداءات جنسية. وقالت النيابة العامة الهولندية في بيان الثلاثاء إن رجلاً يبلغ 41 عاما يُحاكَم بتهمة الاعتداء جنسياً على ثلاث نساء في 2014 و2018.
وقالت النيابة العامة إن واحدة فقط من هذه القضايا مرتبطة ببرنامج “ذي فويس”.
وأضافت أن رجلاً آخر يبلغ 51 عاماً، يواجه تهمة الاعتداء الجنسي في 2018 “داخل أو في محيط الاستوديوهات حيث كان يُسجّل البرنامج التلفزيوني”.
وأوضحت النيابة العامة أن قضية ثالثة تخص رجلاً آخر عرّفت عنه وسائل الإعلام على أنه المغني وعضو لجنة تحكيم برنامج “ذي فويس” ماركو بورساتو، أُغلقت بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأثارت الاتهامات بالاعتداء الجنسي في برنامج “ذي فويس”، صدمة في هولندا، وسط تساؤلات حول طريقة تعامل صانع البرنامج، ملك برامج تلفزيون الواقع جون دي مول مع هذه الادعاءات.
وهو أقرّ العام الماضي بأنه كان على علم بالاتهامات الموجهة ضد قائد الفرقة الموسيقية في البرنامج منذ عام 2019.