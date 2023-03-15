ملاحقة شخصين بتهمة الاعتداء الجنسي في (ذي فويس)

لاهاي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الهولندي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬ملاحقات‭ ‬قضائية‭ ‬ستطال‭ ‬شخصين‭ ‬متهمين‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النسخة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ “‬ذي‭ ‬فويس‭” ‬التلفزيوني‭ ‬الذي‭ ‬تقام‭ ‬نسخ‭ ‬مختلفة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬بلداً‭.‬

ولم‭ ‬يذكر‭ ‬الادعاء‭ ‬اسم‭ ‬المتهمين،‭ ‬لكن‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬الشخصين‭ ‬المعنيين‭ ‬هما‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬علي‭ ‬ب‭. (‬42‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬العضو‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬وييروين‭ ‬ريتبرغن‭ (‬51‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭.‬

وكان‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الأصلية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يختار‭ ‬فيه‭ ‬المدربون‭ ‬على‭ ‬كراسيهم‭ ‬الدوارة‭ ‬المتسابقين‭ ‬المفضلين‭ ‬لديهم‭ ‬بعد‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬غنائهم‭ ‬بالصوت‭ ‬فقط،‭ ‬قد‭ ‬أوقف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬قناة‭ “‬آر‭ ‬تي‭ ‬إل‭” ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬ادعاءات‭ ‬بوقوع‭ ‬اعتداءات‭ ‬جنسية‭. ‬وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الهولندية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬رجلاً‭ ‬يبلغ‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬يُحاكَم‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬جنسياً‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬و2018‭.‬

وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إن‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬مرتبطة‭ ‬ببرنامج‭ “‬ذي‭ ‬فويس‭”.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬رجلاً‭ ‬آخر‭ ‬يبلغ‭ ‬51‭ ‬عاماً،‭ ‬يواجه‭ ‬تهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬2018‭ “‬داخل‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يُسجّل‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭”.‬

وأوضحت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬ثالثة‭ ‬تخص‭ ‬رجلاً‭ ‬آخر‭ ‬عرّفت‭ ‬عنه‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬المغني‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬برنامج‭ “‬ذي‭ ‬فويس‭” ‬ماركو‭ ‬بورساتو،‭ ‬أُغلقت‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬الأدلة‭.‬

وأثارت‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ “‬ذي‭ ‬فويس‭”‬،‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬وسط‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬صانع‭ ‬البرنامج،‭ ‬ملك‭ ‬برامج‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬جون‭ ‬دي‭ ‬مول‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‭.‬

وهو‭ ‬أقرّ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬ضد‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬