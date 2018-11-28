ملاحظات على المنهاج الحكومي – دريد محمود الشاكر العنزي

-القسم الاول هو المطلوب, والقسم الثاني الاحصائي يحتاجونه للدراسة في مجالات عديدة واذااعتمد او اعطيت نسبة تنفيذ فلله درك يارئيس الوزراء

– الملاحظات كانت من السيد عبد المهدي شخصيا وجاءت مجتمعة من مجموع مقالات كان قد اعلن عنا بها

واكيد كان هناك موقف لوزارات ومجموعة مقربة اداريا ارائها

-المواطن اولا وليس الوطن من الناحية الامنية…هذا يعني تجنيد الطاقات للمواطن مادياومعنويااي قانونيا ..والاكثر تخليص المواطن من كافة المسميات والبقاء له ولمصلحته وهي كثيرة تلك المسميات ,جاءت بعد التغييروكانت اثناءه.

-لم يشرالى مديات التغييرسريع متوسط طويل,,,, 55,%من مواطنينا فقراء وتحت خط الفقر,الاعتناء باطفالنا خارج التصنيف الدولي,نسائنا كذلك,التنمية الاجتماعية كذلك,والبيئة كذلك ,التراث والتعليم الابتدائي والجامعي ,الامن بكل اشكاله ,نفقد الامن الغذائي المائي الكهربائي التعليمي الصحي الاجتماعي الزراعي الخدمي ,,,,,كذلك,,,,وهي كثيرة

__انها عبارة تكفي ان تكون منهاجا وما ياتي بعدها تفسيرله وتطبيق لهذه الخدمات__

وعلى راسها استرجاع حقوق المواطن واعطائه حق المواطنة وهو الافضل من كل قادم ولاجئ ومقيم وو

-وحق المواطن يبدأ من كل مكان ولاينتهي, يبدأ من القوانين ومن التشريعات والقرارات والتوزيعات وانهاء الفوارق والتفرقة الشخصية والمكانية

– وتبدأ حقوقه من قبل زواج امه بابيه وبرعاية الامومة وثمة الطفولة وهي دورةلاتقبل اي قطع او التجزئة انها لكبيرة الا على؟

-علما ان هذه الخطوة لاتبدأ بالمواطن ابدا بل واكيد تبدأ من اعلى الهرم السياسي والاداري الشخصي والجماعي بتثقيفه باحترام قيم المواطنة و والمواطن لانهم عاشو على غيرذلك

-عليه يبدأ التغيير من قمة الهرم الفردية والجماعية والقانونية كما ان عبارة فرض القانون مستخدمة بشكل جزئي وليس شاملا وبشكل غريب جدا على جزئية امنية,,هذايحتاج الى تعديل اساسي,,وكمانوهنا اعلاه كم نفقد من الامن وانواعه

– اما معالجة جذور الفساد فهي صعبة جدا في هذه المرحلة,,,والبدء بالمعالجة ليس كما مقترح او التفكير به وبشكل مختصر ….

– البدء بايقاف الفساد وبكل الطرق

– التنبه الى التحايل على القانون ضمن القانون

-معالجة الفساد في الخارج اولا وبكل الاشكال لانهاء اهم حلقة وهي تهريب مستحقات الفساد

– كما كتبنا في مقالنا …فوق الميول والاتجاهات…محاسبة البنوك والشركات التي قبلت هذه المبالغ وهو من الفساد الاكبر

– اما الفساد الاداري فداخلي يمكن تشذيب وتيبيس منابعة ,بدراسة كل شخصية على حدة ومدى امكانيتها في ادارة المركز الذي تحتله واداء هذا الشخص السابق ومئهلاته ومن يحتاج يحتاج للتدريب فيهيأ موضوع داخلي سريع لذلك

– لانطالب بالضرب بيد من حديد لان ردة الفعل تخلق واقع مواجهة نحن في غنى عنه في هذه المرحلة وهي مرحلة واضحة التقييم

– لم يتم التنسيق بين خطة التنمية لغاية 22والمنهاج الوزاري وكلاهما انطلقا من مبدأ صعب التكهن به ومنه,,واقع الموازنة,, يمكن,,الا ان كلاهما اعتمد مبدأ الرقم النقدي التخميني وليس الصحيح وان بوادره ضهره في الانخفاض الكبير في سعر النفط ,,مما سيقلص اوجه التنفيذ ,,,,وللعلم مكانته وليس التفاؤل فقط,,,

وعلينا التصويت من الان على المئة يوم التي تعهد بها ,,السيد رئيس الوزراء ,,لغرض التمديد او تحديد نسبة النجاح وهل له تفسير مغاير لما نتوقعه عن الفترة اوتقييم اخر لان معطيات الموازنة والتنمية والبرنامج الحكومي كل منتهج طريق وهذا ما فات الجميع من المعدين لها او لثلاثتها ولم يرد ولو ذكر لاي منها وهذا اول التخطيط الاداري الذي يبين قوة الاداءاجتماعيا مع اي عمل جزئي اوكلي, اما اقتصاديا فنحن نحتاج الى خطة ظل او خطة بديلة او تحديد اولويات الاولويات ,,تجنبا للوقوع في مازق التخصيص المتناقص للموارد المالية ,وبهذه الحالة كان مقترحنا في دراسة سريعة ,,في طريقها للنشر ,, وهي البديل لخطة التنمية والان اظيف والمنهاج الحكومي,وهي متوفرة وبدون تخصيصات اظافية

تركزت على القطاع النفطي كمورد اساس,وعدم امكانية الخروج من الريعيةعلى المدى المنضور.

موضوع النفط

وكان مبدء الصعقة للاقتصاد هوالمعتمد في دراستنا ناتي على موضوع النفط ,ولا نرغب البحث الا بالمنهاج الحكومي ,لان لا الموازنة ولا التخطيط للتنمية اعطه حقية ان يتصدرلعلاج الاختناقات في الاقتصاد,,,ان لم يكن للاقتصاد برمته,,,,ومن يرغب في الخروج من الريعية على مدى العشر سنوات القادمة ولديه ما يمكنه من ذلك ماديا وعمليا فنحن له مؤيدون .

مكانة القطاع النفطي في المنهاج الحكومي

-تطرق المنهاج الحكومي الى موضوع النفط في قسمين او مكانين.

القسم الاول وثيقة المنهاج الوزاري والقسم الثاني الملحق ,اعتمدة المدد المقترحة للتنفيذ او للمتابعة لبعض منها وليس لجميعها,, وهذا ماخذ اداري اولي وهي خطوط عامة اكيد نحتاج الى منهاج تفصيلي اكثر ,فمن الفقرات ال12في القسم الاول اعتمد اثنين تنفذ سريعا وواحد على المدى الطويل والتسعة الاخريات , لم يحدد لها وقت ربما تحددفي الملحق التفصيلي لازال التداخل معمول به في الصناعات البتروكيميائية بين وزارتي النفط والصناعة حيث اعتمدة هذه الصناعة منهجيا مع وزارة النفط وهي مع وزارة الصناعة واقعيا الا اذا هناك فكرة المناقلة مشروع تحلية مياه البحرللحقن في الابار النفطية من اهم المشاريع والستراتيجية والتي لاتقبل النقاش؟؟؟فلا خيار ولا تاخير لان الموضوع سيصبح فجئة مصيريشركة النفط الوطنية …وما ادرك ما شركة النفط الوطنية.

لدينا ثلاث رئاسات,,رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء,,تبين في الوهلة الاولى ان لرئاسة الجمهورية اليد الطولى في كل شيئ,لما شاهدناه من مقترحات من قبل السيد رئيس الجمهورية واسعة جدا,,,ونحتاج الى منهج الرئاسة,,,واعتقد انه يجب ان لايخرج عن البرنامج الوزاري والتزاماته,,,والا نحن في مازق.

اما رئاسة البرلمان فسنشكل لجان متخصصة ولكل لجنة مستشارها واعمالهاورئاسة الوزراء الاكثر استقرار والرئاسة الرابعة التي استحوذت على مهام متداخلة وليس ومن صلاحيات للرئاسات الثلاث هي شركة النفط الوطنية,, والتي يبقى الاسم فقط وتلغى كافة فقراتها الاخرى ليصار لصياغتها وفق ما مبين ادناه.وليس تعديلات اواضافات او حذف,فمن المخجل ان يكون هناك برنامج يحتاج الى تعديل وتبلغ نسبة التعديل اكثر من40-50% واهم فقرات التعديل التعيينات التي حسمت لاشخاص هم نفس الفلك الاداري السابق الذي لم يحقق للوزارة شيئونحنفي المنهاج الحكومي نلاحظ الرغبة في التجديدوحتى لا ندخل مع الاعلاميين في سجال لطيف وممتع ,,نؤكد اننا لم نقل السلطات فلو قلنا السلطات لكنتم السلطة الخامسة وانتم اهل لها,, انما الرئاسات ,,

القطاع النفطي

اما القسم الثاني من موضوع القطاع النفطي في المنهاج ,,,انه الاقل في التعددية والاكثرعائدية ,,فللغاز بانواعه ثمان مشاريع وللتصقية مشروع وخمسة تتعلق بالمشاركة مع الشركات الاجنبية(هل يعني المشاركة فعلا ,,تحتاج لتوضيح,,ام العمل مع شركات اجنبية رغم ان العمل بدء بها من بداية عام 18)ومشروعين لزيادة القدرةالانتاجية والتصديرية (هل الانتاج لغرض التصدير فقط؟؟؟لان كل منهما منهاج والية عمل) وفي محور الاعمار والبنى التحتية ..

خمسةمشاريع خزانات تتعلق للتخزين لمصافي صغيرة (ونحن بحاجة لمشروع خزانات عملاقة لتخزين 20-30 مليون برميل في البصرة حصرا مع متفرقات التخزين الاخرى وذلك لتفادي اي تاخير في التحميل ولاي سبب)

وثلاثة حقول نفطية تطور بالجهد الوطني(رائع),,, لان كلفة انتاج البرميل في الجهد الوطني اقل بكثير من كلفته في الانتاج للشركات الغربية والشركات الصينية ربما تصل الكلفة الى22 دولارا للبرميل والاخرى بحدود الـ10 دولار للبرميل اماالجهد الوطني فلا يصل الى خمسة دولار في اعلى الاحوال ماهو الظير في ان تكون الحقول مظاعفة ولنا فيها مارب اخرىوفي الختام نطرح مقترحاتنا لعمل اولمنهاج الحكومة وكما يلي

اولا..البيئة هي الاهم,,ونحن خارج التصنيف الدولي فيها

ثانيا..لانه مستقر نسبي الامن الوطني

ثالثا..البطاقة التموينية لعشر مواد للخروج من طائلة الدولالتي تحسب على الفقيرة,,,مع تشديد متابعة مسببات التحويل الى مبالغ مقابل الحصة لانمردودها تضخمي كبير ولايستطيع القطاع الخاص الايفاء بتهيئة الكميات بشكل مبرمج وابسط مثال انه لايقبل الانتظار خمسة اشهر او اكثر لتسوق بظــــــاعته بامفرد ونقاط اخرى لاتقبل من قبل القطاع الخاص والمستوردين بالخصوص

رابعا..المشاريع المتفرقة غير المبرمجة والتي تولد ما يشبه بالصعقة في الاقتصاد وهومقترحنا في الدراسة البديلة للبرنامج الحكومي

خامسا..مليون برميل نفط خام يوميا..سواء كان من حصة العراق في اوبك او خارجها ,

___يصفى في الخارج وفي مصافي عالمية يستقطع من تسويق مشتقاته سعر البرميل ليعود للميزانية والمتبقي يسد حاجة العراق من المشتقات ويباع عالميا المنتج الفائض,,ليقسم ل

ا-البطاقة التموينية ثلث المبلغ

ب-تسديد الديون

ج-تغطية كلف مشاريع الصعقة

سادسا..جلب اكثر من اربعة اوخمسة مصافي بطاقات مختلفة على ان لاتقل عن 125الف برميل يوميا لكل مصفى جديد وتنصب في محافظات العراق الاربعة عشرللتصفية وتتبع طريقة دولار /برميل في التسديد لاقيامها وتحول ملكيتها للعراق بعد حين ,على ان لاتكون بديلة للمشاريع المراد انشاءها في المحافظات.. لن يكون البديل للمصفى في الخارج وهذا اسرع مشروع تعظيم موارد الموازنة ولمجابهة انخفاض اسعار الخام العالمية وقلنا(ولنا فيها مارب اخرى)

مقترح اداري

اما مقترحنا الاداري للقطاع النفطي..فيكون كما يلي:-

اولا.. وزارة النفط ..وتتبعها شركة النفط الوطنية …ويصدرقانون النفط

ثانيا.. وزارة الغاز ..ويتبعها شركة الغاز الوطنية..ويصدر قانون الغاز

ثالثا.. وزارة التصفية ..ويتبعها شركة التصفية الوطنية..ويصدر قانون التصفيةوهنا تحدد المهام بشكل مهني وليس بشكل عشوائي ومن كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مهمة,, التخصص والخصوصية العقلانية والمهنية فقط لان المهنية التابعة لهن كبيرة وتقام عليها دول.

ومقترحنا المالي لهذه الوزارات هو.. تاسيس مصرف نفطي (المصرف النفطي العراقي)..الذي يتولى المهام المالية للوزارات الثلاث في الداخل والخارج ويمنح صلاحيات خاصة لفتح فروع في العالم لتغطية كافة النشاطات من تسويق وبيع وشراء الخام العراقي والمشتقات والنقل ..خلال الشهر الاول سيصبح من كبريات المصارف العربية ..وبعد سنة يدخل العالمية (وفيه الف مارب)

وجملة في البرنامج الحكومي… في حال تقييم المقترحات ماديا او بالدولار فسنواجه صعوبات ومعوقات في التنفيذ ربما تؤدي الى فشل البرنامج الحكومي والموازنة والخطة التنموية السنوية والخمسية,,

لهذاكان موضوعنا يختلف عنما طرح…والاكبر من ذلك..ولانتباه المعنيين كافة..

وفي حالة صعوبة تطبيق البرامج الحكومية لاي سبب كان وهي كثيرة ذاتيا وموضوعيا بيدنا او مفروضة علينا……تفريغ الكثير من الكادر الحكومي وبمشاركة القطاعات المهنية والنقابات ,,,وحتى الاستشارات الدولية,,,لتهيئة القوانين واستكمال القوانين التي تتنباها الدولة في هذه المرحلةوالانتهاء من قوانين من قوانــين القطاع الاشتراكي.

غاب عن الفكر السائد في البلد على السياسيين والاقتصاديين الازمة القادمة ..اخر ازمة كانت في عام 2008وكانت ازمة عامة شملت العالم وعانى منها الجميع بشكل او باخر…ونحن مقبلون على ازمة اكبر بكثير خلال السنتين القادمتين وفيها لايشفع لنا الا النفط الخام ….ولان الازمات دورية ومتقاربة في النظام الراسمالي وتشتد ..هل هناك برنامج استباقي غير المطروح اعلاه ..وانابعد لم نزل غير متهيئين لايشيئ داخليا وخارجيا.

بقينا امام الملاحظة المهمة والتي نعيدها مرارا وتكرارا نحتاج الى خطة ظل لانجاز اي خطة في البلاد لان المتغيرات العالمية ومتغيرات المنطقة سريعة وليست بالحسبان علما عشناه في الحكومات المتعاقبة فخارجيا ليس لنا وداخليا ليست لنا القوة الاقتصادية للمجابهه والاستمرار ايا كانت المدة.

نرجوعدم اطلاق التصريحات جزافا …للعديد من الامور ومنها …البطالة والجوع والتعليم والتصنيع والسكن والخدمات ..لانها تقلب الى طلبات محاسبةولتبقى هذه الحكومة تركزاكثر على قاعدة التشريعات الاساسية والمختلفة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد

وانهااكبر من انجاز الكثير من المهام

{ مستشار وعضو مجلس امناء مركز الاسكندرية للتحكيم الدولي

{ عضو الهيئة الاستشارية /غرفة تجارة بغداد.