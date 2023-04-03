ملاحظات أولية .. أسباب تضخّم الموازنة التشغيلية – خليل ابراهيم العبيدي

لا يجيز علم الاقتصاد وتحت أي ذريعة أن يكون الشق التشغيلي لاية موازنة أعلى بكثير من الشق الاستثماري ، لان ذلك ببساطة يؤدي إلى الاقتراض ، وتحول المتدفق الدائري للنقد من اقتصاد انتاجي إلى اقتصاد استهلاكي ، وهذا هو ما مبييت للعراق منذ العام 2003 لأن يكون دولة منزوعة الاكتفاء الذاتي ، والغريب أن المستشارين على التعاقب يسوغون للحكومات كل تلك الجهالة الاقتصادية ويشجعون هفواتها أو ضحالة إجراءاتها ،

كان إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 حسب وزارة التخطيط 207?00 مليار دولار منها 74.973 مليار دولار . عائدات نفطية . في حين وعلى سبيل المثال كان اجمالي الناتج المحلي التركي لنفس العام 815.00 مليار دولار دون عوائد نفطية ، ولو نظرنا للموضوع من جانبه السكاني لكان على الناتج المحلي العراقي أن يكون 407.00 مليار دولار لأن عدد سكان تركيا . 80 مليون نسمة . وعدد سكان وادي الرافدين 40 مليون نسمة . والسبب يعود لتوجه تركيا الاستثماري في مشاريع انتاج الخيرات ، وتوسع استثماراتها وفقا للاقتصاد السياسي في دول آسيا الوسطى . بعد أفول الاتحاد السوفيتي السابق . اما نحن في العراق فقد تم الاعتماد تعمدا على الاقتصاد الريعي وهو من اقتصادات الفقاعة الذي يعتمد على توزيع الرواتب وألاجور ، وعلى مكافأة عناصر (إلا انتاج) في القطاع العام لتعمد خنقه ، وتقليل فرص نمو القطاع الخاص ، كل ذلك من أجل أن يظل الاقتصاد العراقي اقتصاد تابع لإيران وإنتاج دول الجوار . سواءا أكان في موضوعة انتاج الطاقة أو مسألة تأمين الحاجة اليومية للمواطن .

فقاعة تنفجر

ولو توقفت الدولة عن تسديد الرواتب والأجور خمسة عشر يوما فإن الفقاعة ستنفجر مولدة ركودا مدويا . كل ما تقدمنا به يعد تمهيدا لحصر أسباب تضخم الموازنة التشغيلية لتصل وفقا لمسودة قانون موازنة عام 2023 إلى 150 تريليون دينار ، يقابلها 47 تريليون دينار للاستثمار ، والغريب في العراق أن التشغيل لا علاقة له البتة بالاستثمار لأن التشغيل كان منذ السقوط تشغيلا عشوائيا لا علاقة له لا بالدرجة ولا بالملاك ولا بوجود التخصيصات ، وان الموازنة التشغيلية هي موازنة فندقية حكومية زيادة في الموظفين وقلة في المخرجات ، حتى صار معدل إنتاج الموظف العراقي 17دقيقة / يوم . وان العراق أعلى دولة في العالم من حيث عدد موظفي القطاع العام ، وهذا هو السبب الأول لارتفاع الموازنة التشغيلية ، وبسبب الموظفين الفضائيين لا تستطيع لا وزارة المالية ولا وزارة التخطيط حصر إعداد موظفي جمهورية العراق ، وبحسب إعلان وزير المالية السابق علي علاوي ، فإن عدد الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب يناهز ال 250 الف موظف ،، وبالمجمل فقد لخص الوزير أن 20 بالمئة من الموازنة تصرف للفضائيين ومزدوجي الرواتب وأصحاب الدوام الجزئي ، أي ما سيكون معادلا وفقا لموازنة 2023 . ال 30 تريليون دينار ، ولو اضفنا إليه على سبيل المثال مخصصات المنصب ، ( وهي بدعة لا تعرفها قواعد واصول الصرف الحكومي منذ تأسيس الدولة ، ذلك أن الموظف المعيين بدرجة مدير عام يحصل على راتب المنصب وهو راتب المدير العام ) ما هو تبويب مخصصات المنصب القانوني ..؟ هذا السؤال يجب عليه أصحاب الرقابة المالية، وإذا ما علمنا وعلى سبيل المثال أيضا لا الحصر ، أن عدد الدرجات الخاصة في العراق (وهو لا يعادل ولاية أمريكية واحدة ) من الدرجة (أ) يبلغ 511 ومن الدرجة(ب) يبلغ 5030. اضافة الى ما معدله 25 وزيرا و 325 درجة وكيل وزارة ورئيس هيئة . اضافة الى الرئاسات الثلاثة ودرجاتها وموظفي دواوينها ومستشاريها ، فإن العدد الكلي سيناهز ال 6000 درجة مضروبا بمتوسط الراتب ومخصصات المنصب البالغ 10 ملايين دينارا شهريا فإن ناتج ماتتحملة الموازنة 7.2 تريليون دينار سنويا . هذا باستثناء مخصصات الحماية ووسائط النقل ومصروفات ها . ومصروفات الفندقة الوظيفية والمصروفات الخاصة بالسكن والاستطباب خارج البلاد وعلى نفقة الدولة وغيرها مما يضيف التريليونات من الاعباء على نخبة في أغلبها غير منتجة ، اضافة الى مخصصات المنصب لمن هم بدرجة مدير شعبة فما فوق ، لكل ما تقدم فإن تضخم الموازنة التشغيلية يعد من أولى وسائل تدمير الاقتصاد الوطني ولا تصب الا بعرقلة العمل الوظيفي ، وأنها موازنة ترفد السوق المحلية بكتلة نقدية هائلة تشجع على الاستهلاك المظهري يقابلها موازنة استثمارية بحجم أقل من الثلث ، وهي كما هو معروف موازنة الاستثمار للمشاريع الوهمية . أو أنها قائمة بالأساس على موازنة الخدمات التي لا تغني من جوع لأن التوجه الحكومي العام ضد استثمارات الإنتاج إلا لما هو للاعلان والدعاية الحكومية .فلا زال القطاع العام يعتمد على الخزينة المركزية ولا زالت الإنتاجية صفرا على اليسار بالقياس إلى المصروفات السنوية على كل مشروع من تلك المشاريع ، والوضع سيستمر وستستمر الموازنات (خزانات استهلاك ،) ولم يعد العراق مستعدا للإيمان بأن الإنتاج هو أساس القيمة. فلا قيمة لكل موازنة فيها الفندق اهم من المستشفى ، والمول قبل المصنع .