(الزمان) تستذكر أوضاع مسيحيي العراق خلال عام 2018 (الجزء الثاني)

مكونات نينوى توقّع وثيقة التعايش السلمي والعثور على جثة أسقف الموصل – سامر الياس سعيد

وقال رئيس محكمة التعويضات القاضي مظفر مهدي في تصريحات صحفية تم افتتاح مكتب التعويضات بناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية جنوب شرق مدينة الموصل، وكشف عن نية تشكيل محكمة جديدة في ناحية القوش في محافظة نينوى، ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية.

ويذكر ان محكمة التعويضات مهمتها ادارة ملف تعويضات المواطنين عن خسارتهم لممتلكاتهم وصرف تعويضات ذوي القتلى والمفقودين نتيجة العملــيات الحربية ومتضررين من تنظيم الدولة “داعش” .

واضاف القاضي سيتم إفتتاح مكاتب بقضاء تلعفر غرب الموصل وقضاء سنجار شمال غرب الموصل وبناحية القيارة جنوب المدينة. ولفت إلى ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح دار القضاء في ناحية برطلة، تضم محاكم بداءة واحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق.

واوضح المحكمة ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، وتم تشكيلها بناء على ما عرضته رئاسة استئناف نينوى واستناداً لأحكام قانون التـــــــنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979.

4 شباط

نقل موقع زوعا دوت اورغ الناطق باسم الحركة الديمقراطية الاشورية عن قيام ارهابيين بتفجير عبوة ناسفة امام مقر الحركة في العاصمة العراقية بغداد ..

واضاف الموقع ان التفجير تم ليلة الاحد الموافق 4 شباط (فبراير ) مسفراعن اصابة اربعة اشخاص كانوا خارج المقر فيما تعرضت مرافق المقر لاضرار مادية نتيجة العصف الناتج عن الانفجار وقامت فرق تابعة للاجهزة الامنية بالحضور لموقع الحادث بغية اجرا ءتحقيقات في الحادث للكشف عمن يقف ورائه.

6 شباط

اعلن رئيس لجنة الاعمار بمجلس قضاء الحمدانية عن تواصل عمليات تبليط شوارع البلدة الواقعة ضمن خطة ممولة من منظمة UNDP الخاصة بمشاريع عام 2017. وقال لويس مرقوس في تصريح لموقعنا ان شركة بردين للمقاولات وهي الشركة المكلفة باعمال التبليط انجزت مؤخرا تبليط شوارع حي اشور لتطلق لاحقا حملة لتبليط شوارع حي راسن بعد اكمال الاعمال المؤهلة لذلك من تبنيد القالب وصب الارصفة

8 شباط

اشارت انباء وردت الى موقع عنكاوا كوم عن تنحي اربعة من قياديي الحركة الديمقراطية الاشورية(زوعا) عن مهامهم الحزبية نتيجة خلافات داخل الحركة. وجاء التنحي حسب هذه الانباء على خلفية الصراعات التي حصلت حول مرشحي مجلس النواب بالاضافة الى المرشح الذي اختاره زوعا لمنصب القائممقام في قضاء الحمدانية.

واضافت هذه المصادر الى ان المنسحبين هم كل من كلدو رمزي المتحدث باسم كتلة الرافدين وجيفارا زيا المنسق السياسي لوحدات حماية سهل نينوىNPU واشور سخريا رئيس الجمعية الاشورية الخيرية اضافة للعضو الاحتياط في اللجنة المركزية فؤاد مسعود.

ويأتي التنحي على خلفية اعتراض القياديين المذكورين على اختيار يونام كنا ليكون على رأس مرشحي قائمة الرافدين الانتخابية والتي تضم كلا من الحركة والحزب الوطني الاشوري بالاضافة الى آلية اختيار مرشح الحركة لمنصب قائممقام قضاء الحمدانية الجديد الذي تم اختياره من قبل القيادات الحزبية في المنطقة, لكن قيادة بغداد عملت على تغييره مما اعتبرته المجموعة المعارضة غير ديمقراطي ولا يمثل رأي ابناء المنطقة.

وقد اتصل موقع عنكاوا كوم بمسؤولين في الحركة الديمقراطية الاشورية للتعليق على الخبر لكن مصدرا رفض ذكر اسمه لم يؤكد او ينفي هذه الاخبار انما اشار الى ان هذا الموضوع هو مسألة داخلية بحتة.

هذا وقد تم يوم امس انتخاب السيد عصام دعبول من قبل مجلس قضاء الحمدانية ليكون قائممقاما جديدا لقضاء الحمدانية وينتمي الى حزب اتحاد بيت نهرين الوطني.

25 شباط

اقدم مسلحون يستقلون سيارة ودراجة نارية صباح اليوم على قتل الشاب سامر صلاح الدين يونس في منطقة النعيرية ببغداد.

وقال راعي كنيسة مار توما في اتصال هاتفي مع عنكاوا كوم أن مسلحين اطلقوا وابلا من الرصاص على الشاب المسيحي سامر إمام منزله اثناء توجهه إلى العمل مما أدى الى مقتله في الحال .

ولم تعرف حتى الان الدوافع التي تقف وراء عملية اغتيال الشاب الذي يعمل في سوق الشورجة وسط بغداد

1 اذار

طالب المسيحيون في مناطق سهل نينوى بضمانات دولية حقيقية لحمايتهم في حال عودتهم الى مناطقهم.

ويؤكد مسيحيو سهل نينوى رفضهم للضمانات المقدمة من الحكومة في بغداد.

وبدون الضمانات الدولية يخشى المسيحيون من العودة الى مناطق سهل نينوى بسبب التهديدات والاستهداف وعمليات التغيير الديمغرافي التي يقودها قادة الشبك الشيعة وهو ماكشف عنه مطران الموصل وكركوك وإقليم كردستان للسريان الأرثوذوكس مار نيقوديموس داوود شرف.

اذ اعلن مطران الموصل وكركوك وإقليم كردستان للسريان الأرثوذوكس أن من شبه المستحيل حالياً عودة المسيحيين إلى الموصل بسبب غياب ما يضمن أمنهم وكرامتهم.

وكشف المطران داوود شرف عن وجود عمليات تغيير ديمغرافي تقودها جهات سياسية وعسكرية من الشبك في منطقة سهل نينوى.

وخلال تصريحات أدلى بها المطران داوود شرف أعلن أنه ضد عودة المسيحيين إلى مدينة الموصل بدون ضمانات حقيقية من جهة موثوقة.

4 اذار

ذكر الامين العام لحركة بابليون “ريان الكلداني” اليوم السبت, من الانباء التي تتحدث عن نشر قوات أمريكية في منطقة سهل نينوى خلال الانتخابات المقبلة, مؤكدا ان منطقة سهل نينوى تحت الحكم العراقي الاتحادي ولا يمكن استبدال احتلال الحزب الديمقراطي الكردستاني بالامريكي.

وقال الكلداني في تصريح ، إن “التقارير الإعلامية والمطالبات من بعض الجهات بضرورة تواجد قوات امريكية خلال إجراء الانتخابات المقبلة في سهل نينوى مثيرة للسخرية ، مبينا ان القوات الامنية والحشد هي من تسيطر على المنطقة بشكل تام بعد طرد القوات الكردية منها .

وأضاف أنه “لم يتم تسجيل أي خرق امني في المرحلة الماضية ، مؤكدا أنه “لا يمكن استبدال احتلال الحزب الديمقراطي الكردستاني المتورط بقتل وتهجير ابناء تلك المنطقة بالاحتلال الامريكي لحماية بعض الجهات السياسية

6 اذار

اثار افتتاح مكتب لحزب الدعوة الاسلامي في منطقة برطلة الكثير من ردود الفعل المسيحية تجاه افتتاح مقر الحزب في هذا التوقيت ذاته وتناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثته فضائية الحرة عراق حول تقرير اعده مراسلها يشير لافتتاح المكتب في بلدة قرقوش فيما ابرزت المصادر افتتاح مقر الحزب في منطقة برطلة ليشمل مناطق سهل نينوى وعبر مهدي عباس مدير المكتب في سياق التقرير المتلفز عن رغبة قيادة حزب الدعوة الاسلامية بتهيئة ارضية للحزب في هذه المناطق ذات الاغلبية المسيحية فيما ابرز ناشطون مسيحيون وفق ما ادلوا به من تصريحات ضمن تقرير فضائية الحرة ان المنطقة ستشكل عامل ثقل بسبب قرب الانتخابات ورغبة كل حزب بتحشيد الاصوات الانتخابية واستقطابها ضمن مقرات الاحزاب التي ستتفتح في المنطقة ..

9 اذار

قتل طبيب مسيحي وأفراد عائلته طعنا بسكاكين على أيدي مسلحين اقتحموا منزله شرقي بغداد.

وقال مصدر مطلع، بحسب ما ذكرته “السومرية نيوز” اليوم الجمعة، إن “مجموعة مسلحة اقتحمت في ساعة متقدمة من ليلة أمس منزل طبيب في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، وأقدمت على قتله وعائلته المكونة من والدته وزوجته طعنا بالسكاكين”، لافتا إلى أن “العائلة من المكون المسيحي”.

وأضاف المصدر أن المسلحين سرقوا أموالا ومجموعة من المقتنيات الموجودة في المنزل، مبينا أنه “تم نقل جثامين القتلى إلى دائرة الطب العدلي”.

14 اذار

وقعت مكونات سهل نينوى اليوم الاربعاء وثيقة التعايش السلمي وجاء في الوثيقة اكراماً للشهداء من أبناء شعبنا الذين ضحوا بدمائهم الزكية وللجرحى والمقاتلين الابطال من أجل ان ننعم بالأمن والأمان في كل مناطقنا التي حررتها قواتنا البطلة بكل صنوفها وتشكيلاتها الى جانب تشكيلات الحشد الشعبي والعشائري، وبعد التلاحم الفريد الذي ظهرت عليه مكونات شعبنا العراقي العزيز في معركة التحرير الظافرة.. وتأكيداً للوحدة الوطنية وللبدء بمرحلة إعادة الاعمار وتطييب النفوس من جراحات أوغلت عصابات داعش في تعميقها متناسية ان العراقيين جسدٌ واحدٌ لا تفرّقهم الاختلافات ولا تضعف من عزيمتهم التخّرصات والفتن..

نعلن نحن أبناء سهل نينوى من مكوناته المختلفة المتعايشة بأمن وسلام منذ مئات السنين على هذه الارض التزامنا بما يأتي:

1- تجريم الطائفية والعنصرية ونبذ استخدام العنف الذي مارسه داعش أو يمارسه أي طرف تحت أي ذريعة دينية أو مذهبية أو عنصرية أو جهوية أو عشائرية أو حزبية وفي أي وقت كان والتعامل مع المواطنين كافة على أساس المواطنة.

2- نبذ الكراهية والاحقاد وخلق حالة الانسجام والتناغم الاجتماعي والذهنية المنفتحة وتوفير العوامل اللازمة لتأسيس وعي جديد تقوم عليه الحياة المدنية التي ندعو لها بما يقتضي إزالة آثار تنظيم داعش من مجريات الحياة اليومية كافة ويشمل أيضا تبنّي تفكير جمعي جديد وتحديث خطاب الوسائل الإعلامية والدينية في عموم نينوى بما يعزز دور المجتمع المدني في شاعة روح الوئام والتعاون.

3- العمل المشترك لتأمين حق كل المواطنين في ضمان وجودهم في حياة كريمة وآمنة ومستقرة وتعويض الاضرار التي خلفها احتلال داعش لمناطقهم بما يقتضي تفعيل اللجان المختصة بذلك.

4- نبذ جرائم التهجير القسري لكل أطياف سهل نينوى من مسيح وشبك وايزيديين وتركمان وكاكائية وكرد وعرب ورفض فرض ارادات قهرية ضد أي طرف في المجتمع من قبل أي طرف لتغيير التركيبة السكانية وترك أي قرار يخص ذلك لأهالي السهل وابنائه.

5- حث سياسيي المنطقة والحكومة المحلية والاتحادية ومجلس النواب على تفعيل القوانين واستحداث التشريعات بالسرعة الممكنة لإزالة كل آثار الاحتلال الداعشي وتفعيل التشريعات والقضاء لمحاسبة جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء داعش او ضمن مجاميع إرهابية ساهمت او ساعدت في ارتكاب جرائمه من القتل والأسر والسبي والتهجير والخطف والإستيلاء على المال العام والخاص وتدمير مؤسسات الدولة والممتلكات والعقارات الشخصية.

6- الالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشأن كيفية إدارة الامن وحماية المواطنين والممتلكات في كل مناطق سهل نينوى.

7- تطبيق القانون والاحكام القضائية والاحتكام الى صوت العقل في حل التجاوزات الفردية وترك حلها للحكماء والوجهاء والوصول الى حالة التراضي في الخلافات الاجتماعية والاعتماد على القضاء والشرطة المحلية في معالجة المخالفات الجنائية والابتعاد عن عسكرة المجتمع.

إناطة القرار الإداري بالمؤسسات الحكومية المحلية والمجالس المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية مع دعم الشخصيات والقيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية لهذه المؤسسات للقيام بأعمالها

17 اذار

قبل عشر سنوات، تحديداً في 13 ايار 2018 عُثر على الأسقف بولس فرج رحو، رئيس أساقفة الموصل، جثةً هامدة في محيط مدينة الموصل العراقية. ساعة واحدة كانت كافية لتأكيد هوية الجثة، وسرعان ما انتشر خبر اغتيال الزعيم الديني للجماعة الكلدانية.

كان المونسنيور رحو قد خُطف قبل أسبوعين من وفاته على أيدي مسلحين لا تُخفى نواياهم على أحد. ففي 29 شباط 2008 اعتدت ميليشيا على الأسقف أثناء خروجه من كنيسته. أطلق الإرهابيون النار على سيارته، ما أدى على الفور إلى مقتل سائقه وحارسيه. بعدها، اتقادوا المونسنيور رحو الى سيارة اختفت بسرعة البرق.

يتبع