مكننة العمليات الزراعية – موسى عبد شوجة

أن اول المعدات الخاصة بالمكننة الزراعية والتي تم اختراعها من قبل الانسان قد تم صناعتها في العراق من قبل حضارات وادي الرافدين , ولا زالت هذه المعدات تستخدم الى يومنا هذا وهي على سبيل المثال لا الحصر اول محراث واول عجلة تم استخدامها لجر العربات الزراعية واول قانون تم ســــنه بالبشرية لتنظـــــــــيم الضرائب الزراعية بحسب وسيلة الري ومصادرة الاراضي الغير مزروعة وتسليمها لمزارعين اخرين والمذكورة بمـسلة حمورابي قبل 4300 سنة.

ان فعاليات المكننة يجب ان تتجانس بمواصفات الآلات وخصائصها مع خصائص المواد الزراعية والبيئة المحيطة، ومن ثم فيجب أن تتصف جميع الآلات الزراعية بميزة معايرة القيم الأساسية للآلة وذلك من أجل اختيار القيم التي تتناسب مع خصائص المواد الزراعية والشروط البيئية الأخرى، مما يساعد على تأدية العمليات الزراعية تكنولوجياً

إن مفهوم المكننة غير ثابت، إذّ إنه يتطور مع تطور المجالات العلمية الأخرى سواء بإدخال تقانات أكثر تطوراً أم باعتماد أساليب جديدة في العمل بهدف إعداد كوادر وكفاءات قادرة علمياً وتقنياً على توظيف استخدام المكننة بالشكل الصحيح.

ولقد أسهم التطور الصناعي للمكننة في تحول اليد العاملة في الزراعة إلى العمل في المجالات الصناعية المختلفة، وفي توازن القوى العاملة بين المجالات الصناعية والزراعية؛.

تعدّ المكننة الزراعية عموماً ضرورة حتمية للتطور الصناعي، ولاسيما في البلدان النامية، وقد أدى إدخالها في الدول المتقدمة إلى تقدم إنتاجها وتصنيعها الزراعي.

بنية تعليمية

أن العمل على تحقيق اهداف وتطلعات قسم المكائن الزراعية يتم من خلال خلق بيئة تعليمية ملائمة وتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك. والعمل على تخريج دفعات قادرة على خدمة المجتمع في تقديم كفاءة علمية في مجال علوم المكننة الزراعية من خلال تعليم تقني وفق معايير الجودة المعتمدة عالمياً.

يهدف قسم تقنيات المكننة الزراعية لأعداد ملاكات تقنية وتدريسية لها القدرة للعمل في مجال ميكانيكية وكهربائية وهيدروليكية المكائن الزراعية ومعداتها ومعرفة كيفية ادارتها وصيانتها.

حيث نلاحظ في الآونة الأخيرة في قسم المكائن والآلات الزراعية انحراف في اختيار لجان مناقشة طلبة الدكتوراه والماجستير عن تعليمات توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقرارات هيئة الرأي في مطابقة تخصص لجان المناقشة مع تخصص طالب الدراسات العليا . فهل يصح ان يناقش طالب الدكتوراه مكننة زراعية من قبل لجنة بتخصص انتاج حيواني و أعضائها الآخرون خارج تخصص الطالب . وبعدها يمنح الطالب دكتوراه بدرجة استاذ في اختصاص مكائن والالات زراعية علما ان هناك من يحمل لقب الاستاذية بهذا الاختصاص النادر (مكائن والات زراعية )في جامعات عراقية أخرى ولديهم استعداد للمشاركة في لجان المناقشه.

فلماذا يتم استبعادهم..؟؟

ويزج في لجان المناقشه من هم خارج الاختصاص . حيث يتطلب من الجامعة حث القسم ومسؤول الدراسات العليا مراعاة تخصص طالب الدراسات العليا وتخصص الاستاذ المشرف وتخصص اعضاء لجنة المناقشه المختاره.

ولكن هذا هو حال ما يحدث في قسم المكائن والالات الزراعية ،حيث يتم اختيار لجان مناقشه لطالب الدكتوراه من هم بتخصصات مختلفه ويتم استبعاد اساتذه بتخصص المكائن والالات الزراعيه..

إذ يجب مراعاة اختيار أعضاء لجان المناقشه وفق معايير التخصص وذلك لإعداد كوادر تقنية واكاديمية بمستوى علمي عالي يستوعب الدقة في التخصص ليسهم في تطوير وبناء المؤسسة