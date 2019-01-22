مكنـسة – محمد القذافي مسعود

زمان جديد
اكنس ما علق بذاكرة الشوارع متفقدا ماتبقى من أرواح نمت على صدر المدينة كل صباح يقفون على باب “السنفاز“ ويمضون إلى المجهول يقضون أوقاتهم في “ اللوك لوك “ والأحاديث الصدئة . كما يبدأ النهار ينتهي ميتا .احلم بمكنسة تنظف ذاكرتي . تنظف المدينة من بقايا أناس تعبوا من محاولة بقائهم على أدميتهم من معنى أن تستمر كانسان . أن تبحث كل يوم عن إجابات لأسئلة تصدع رأسك دون جدوى ولاحل لها سوى تناول “ حبوب البندول “
# # #
كل شي صار يفرغ من معناه ..يفرغ من ذاته ليكون أي شي آخر غير ذاته ..غير الذي يجب أن يكون عليه ..الأمر تعدى التدمير إلى النسف وحرق ما تبقى ..
# # #
حتى الكذب صار له شكل خاص به ووظيفة تضمن له حقوقه ومكانته .
# # #
كذاب تم تعيينه بوظيفة محلل سياسي
# # #
تحطمت الآمال
تعطلت الأفعال
وتراجع معها الإيمان .
# # #
سيادة الوزير رائحة نتنة تفوح من جوربك ومن مؤخرتك ..والفساد في أعلى مؤشر له بالأحمر على جبينك .. لن تفيدك العطور الباريسية غالية الثمن …!!!
# # #
لماذا لا ننتبه الى مناطق غابت عنها السعادة وننثر عليها بعض من الفرح ؟