مكمل‭ ‬غذائي‭ ‬ذو‭ ‬قدرة‭ ‬عجيبة‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬الضغط‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان

خصلت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«سبيرولينا»،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ»الذهب‭ ‬الأخضر»،‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬الذي‭ ‬يصيب‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدركوا‭ ‬ذلك‭.‬

وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية،‭ ‬بأن‭ ‬باحثين‭ ‬إيطاليين‭ ‬وجدوا‭ ‬أن‭ ‬بروتينيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكمل‭ ‬الغذائي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الشرايين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استرخاء‭.‬

ويستخدم‭ ‬سبيرولينا،‭ ‬وهو‭ ‬مكمل‭ ‬غذائي‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬الطحالب‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬البحيرات‭ ‬الاستوائية‭ ‬المالحة،‭ ‬كعنصر‭ ‬مساعد‭ ‬على‭ ‬خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬ومواجهة‭ ‬الحمى‭ ‬والسكري‭.‬

وفي‭ ‬السابق،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬أدلة‭ ‬علمية‭ ‬محدودة‭ ‬بشأن‭ ‬التأثيرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬لهذا‭ ‬المكمل‭ ‬الغذائي‭.‬

ويؤدي‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬المرتفع‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬المختلفة،‭ ‬خصوصا‭ ‬تضخم‭ ‬القلب،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬ارتفاع‭ ‬الضغط‭ ‬إلى‭ ‬تضخم‭ ‬العضلات‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بالقلب،‭ ‬مما‭ ‬ينجم‭ ‬عنه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إليه‭.‬

كما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬الكلى‭ ‬بالأمراض‭ ‬المختلفة،‭ ‬وأخطرها‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي،‭ ‬وذلك‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تضييق‭ ‬الشرايين‭ ‬التي‭ ‬تغذي‭ ‬الكلى،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬الإصابة‭ ‬بالعمى‭.‬

وقام‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬العصبي‭ ‬المتوسطي‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬بعزل‭ ‬جزيئات‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬مكمل‭ ‬سبيرولينا‭ ‬لاختبار‭ ‬فوائدها‭ ‬الصحية‭.‬

ثم‭ ‬قاموا‭ ‬بمحاكاة‭ ‬تأثير‭ ‬هضم‭ ‬السبيرولينا‭ ‬على‭ ‬الشرايين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬«شرايين‭ ‬معزولة»‭ ‬وحيوانات‭ ‬في‭ ‬المختبر‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬سبيرولينا‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استرخاء‭ ‬الشريان،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬توسع‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيادة‭ ‬كمية‭ ‬الدم‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬ضخها‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬واحدة‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬التأثير‭ ‬ذاته‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬«أكسيد‭ ‬النيتريك»،‭ ‬وهو‭ ‬مادة‭ ‬كيماوية‭ ‬معروفة‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬صحية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والفنانات‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬هذا‭ ‬المكمل‭ ‬الغذائي‭ ‬بانتظام،‭ ‬نظرا‭ ‬لفوائده‭ ‬الصحية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬منهم‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬العالمية‭ ‬ميراندا‭ ‬كير‭.‬