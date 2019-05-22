مكتب كريم ينفي إعتقاله في بيروت والأنتربول : إحتجاز محافظ كركوك السابق بمذكرة صادرة من بغداد

بيروت – وجدان شبارو

كشف مصدر عن تداعيات اعتقال محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من قبل الانتربول . وقال المصدر في تصريح امس إن (اتصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان لاستلام كريم الذي اعتقل أمس الاول في بيروت حيث ما زالت هناك خلافات بين الجانبين بشأن الموضوع ، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلم المعتقل لغير القضاء الاتحادي)، واشار الى ان (الإنتربول أبلغ سلطات كردستان بأن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة من بغداد وليس من الاقليم ، لذا فإن عملية تسليمه لن تكون لأربيل)، مؤكدا (وجود اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية عراقية ومسؤولين في لبنان من أجل إطلاق سراحه)، موضحا ان (كريم موقف حاليا في منطقة بدارو)، ولفت الى ان (ان السفير العراقي في بيروت تدخل ايضا لأجل معرفة ملابسات الحادث) على حد تعبيره. وكانت مصادر اخرى قد افادت باعتقال كريم مباشرة اثناء وجوده في المطار . واصدر القضاء العراقي في وقت سابق مذكرة اعتقال بحقه على خلفية رفع علم كردستان في الدوائر الرسمية بالمحافظة اضافة لدوره في السماح باجراء استفتاء انفصال الاقليم وكذلك ملفات أخرى. وكريم هو الطبيب الخاص بالرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني . ونفى مكتب كريم الأنباء التي نشرت عن اعتقاله في مطار بيروت الدولي.وأكد المكتب أن (الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تشير إلى إلقاء القبض على كريم غير صحيحة) ، وجاء في نص البيان (مرة أخرى تعمد القنوات والمواقع دأبها بعيداً عن أسس وأعراف العمل الصحفي إلى نشر خبر مضلل زعمت فيه أن كريم تم اعتقاله في مطار بيروت لدى زيارته إلى لبنان)، وأضاف (نعلن لجميع مواطني كردستان وخاصة أبناء كركوك أن الخبر كاذب جملة وتفصيلاً وأن كريم سافر إلى خارج الوطن لأعمال اعتيادية ودبلوماسية وسيعود إلى الاقليم الأسبوع المقبل)، وتابع انه (في نفس الوقت نود توضيح ان الهدف من اختلاق مثل هذه الأخبار هو تضليل المواطنين وتشتيت الرأي العام عن المشاكل والأزمات التي تمر بها كركوك حالياً). الى ذلك ألقت قوة أمنية القبض على متهم بحوزته أختم أثرية معدة للتهريب في مدينة الكاظمية.وذكر بيان لقيادة العمليات امس ان (القوات الأمنية اعتقلت متهماً ضمن منطقة الكاظمية ضبط بحوزته مجموعة من الاختام الأثرية معدة للتهريب)، لافتا الى (اعتقال خمسة متهمين بالسرقة ضمن مناطق الحسينية و حي اور و ام الكبر والغزلان و جسر ديالى و الشعلة).