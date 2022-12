مكتبة دير في النمسا تحوّلت نجمة الشبكات الاجتماعية 

أدمونت‭ (‬النمسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نجح‭ ‬دير‭ ‬نمسوي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمره‭ ‬950‭ ‬عاماً‭ ‬ويقع‭ ‬وسط‭ ‬الجبال‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬فيينا،‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬السياح‭ ‬لزيارة‭ ‬مكتبته‭ ‬الباروكية‭ ‬المميزة،‭ ‬وما‭ ‬مكّنه‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مجاراته‭ ‬العصر‭ ‬بفتح‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭.‬

فالدير‭ ‬التابع‭ ‬للرهبنة‭ ‬البندكتية‭ ‬في‭ ‬أدمونت‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬العاصمة،‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭ ‬وشبكاته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ضمن‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬مكان‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬السياحة‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وهو‭ ‬قطاع‭ ‬يتسم‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التنافس‭.‬

وروى‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬الدير‭ ‬ماريو‭ ‬براندمولر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬الأمر‭ ‬حصل‭ ‬عام‭ ‬2018‭” ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬الدير‭ ‬يبحث‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ “‬كيفية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬أوسع‭”.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬براندمولر‭ “‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬الطريقة‭ ‬الأفضل‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬كل‭ ‬رهاننا‭” ‬على‭ ‬المكتبة‭ ‬لتكون‭ ‬أشبه‭ ‬بـ‭”‬مغناطيس‭ ‬جماهيري‭”.‬

يبلغ‭ ‬طول‭ ‬المكتبة‭ ‬70‭ ‬متراً‭ ‬وعرضها‭ ‬14‭ ‬متراً‭ ‬وارتفاعها‭ ‬نحو‭ ‬13‭ ‬متراً،‭ ‬وتضم‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬عمل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تصف‭ ‬نفسها،‭ “‬أكبر‭ ‬مكتبة‭ ‬دير‭ ‬في‭ ‬العالم‭”.‬

وهذا‭ ‬المكان‭ ‬مثالي‭ ‬لصورة‭ ‬يمكن‭ ‬نشرها‭ ‬والتباهي‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬الشبكات،‭ ‬إذ‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬لوحات‭ ‬جدارية‭ ‬ملونة‭ ‬على‭ ‬السقف‭ ‬ومنحوتات‭ ‬من‭ ‬خشب‭ ‬الزيزفون‭ ‬وأرضيات‭ ‬رخامية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬رقعة‭ ‬الشطرنج‭. ‬‮ ‬وقال‭ ‬براندمولر‭ “‬نشرنا‭ ‬صوراً‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬سفر‭ ‬وثقافة‭ ‬مختلفة‭” ‬بـ‭ ‬13‭ ‬لغة‭ ‬مختلفة‭”‬،‭ ‬مبدياً‭ ‬ارتياحه‭ ‬إلى‭ “‬النجاح‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬محتوى‭” ‬عن‭ ‬الدير‭ ‬يأسر‭ ‬الجمهور‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮ ‬

‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬

كذلك‭ ‬بادر‭ ‬الدير‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬فبات‭ ‬محتواه‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬الروحية‭ ‬إلى‭ ‬الزيارات‭ ‬الافتراضية‭.‬

‮ ‬ووصلت‭ ‬شعبية‭ ‬الدير‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬إلى‭ ‬ذروتها‭ ‬عندما‭ ‬نصحت‭ ‬النجمة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الأميركية‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬بزيارة‭ ‬أدمونت،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭ ‬يومها‭ “‬Go‭ ‬for‭ ‬Baroque‭ ‬in‭ ‬Austria‭”.‬

ونتيجة‭ ‬لهذه‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬التسويقية‭ ‬المدروسة،‭ ‬ازدهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ “‬تيك‭ ‬توك‭”‬،‭ ‬وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الدير‭ ‬على‭ “‬فيسبوك‭”‬‭ ‬من‭ ‬4500‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬إلى‭ ‬160‭ ‬ألفاً‭ ‬حالياً‭.‬

ويصل‭ ‬الدير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ “‬يبلغ‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬شهرياً‭” ‬،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬فقط‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬براندمولر‭ ‬الذي‭ ‬يعاونه‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬الرهبان‭ ‬البارعين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والإنترنت‭.‬

ولا‭ ‬تتوقف‭ ‬الشعبية‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي،‭ ‬بل‭ ‬تترجمها‭ ‬أيضاً‭ ‬أرقام‭ ‬الزوار‭ ‬الفعليين،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬المكتبة‭ ‬التي‭ ‬توفّر‭ ‬لعشاق‭ ‬صور‭ ‬السيلفي‭ ‬الذاتية‭ ‬مادة‭ ‬غنية،‭ ‬استقبلت‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬الفائت‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬الذين‭ ‬تستطيع‭ ‬استيعابهم،‭ ‬إذ‭ ‬بيعت‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬تذكرة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬وايلول‭/‬سبتمبر‭.‬

‮ ‬وكانت‭ ‬المكتبة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الإبهار‭ ‬أصلاً‭ ‬منذ‭ ‬افتتاحها‭ ‬عام‭ ‬1776،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لمنافسة‭ ‬دير‭ ‬الإسكوريال‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬روحية‭ ‬حركة‭ “‬الإصلاح‭ ‬المضاد‭” ‬الكاثوليكية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬البروتستانت‭.‬

‭ ‬أشبه‭ ‬بمكتبة‭ “‬ديزني‭” ‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬اهتمام‭ ‬زوار‭ ‬المكتبة‭ ‬المجموعة‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬المخطوطات‭ – ‬أقدمها‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ – ‬التي‭ ‬نجت‭ ‬بأعجوبة‭ ‬من‭ ‬حريق‭ ‬عام‭ ‬1865‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬مراجعة‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬الثمينة‭ ‬والحساسة‭ ‬غير‭ ‬متاحة‭ ‬إلا‭ ‬للباحثين‭ ‬دون‭ ‬غيرهم‭.‬

وبعيداً‭ ‬من‭ ‬الاعتبارات‭ ‬الفلسفية‭ ‬لمهندس‭ ‬المكتبة‭ ‬يوزف‭ ‬هوبر‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ “‬الضوء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يغمر‭ ‬الفضاء،‭ ‬كما‭ ‬الروح‭”‬،‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬أوجه‭ ‬تشابهه‭ ‬مع‭ “‬مكتبة‭ ‬ديزني‭”. ‬‮ ‬ويُعتقد‭ ‬أن‭ “‬ديزني‭” ‬استوحت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأحجام‭ ‬الهائلة،‭ ‬في‭ ‬المشاهد‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬شهيرة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ “‬الجميلة‭ ‬والوحش‭”.‬

وسهلت‭ ‬الشهرة‭ ‬للدير‭ ‬مهمته‭ ‬الدينية،‭ ‬ومكّنته‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬ضمّ‭ ‬عناصر‭ ‬جدد‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الرهبان‭ ‬الثلاثة‭ ‬والعشرين‭ ‬فيه‭ ‬التحق‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬اكتشافه‭ ‬بواسطة‭ ‬حاسوبه‭.‬

وهذا‭ ‬النشاط‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬‮ ‬جعل‭ ‬دير‭ ‬الرهبنة‭ ‬البندكتية‭ ‬ينال‭ ‬جائزة‭ ‬Staatspreis‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬الحكومة‭.‬‮ ‬

وتفخر‭ ‬الرهبنة‭ ‬بنيلها‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬رغم‭ ‬تأكيد‭ ‬الأب‭ ‬ماكسيميليان‭ ‬شيفرمولر‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬الأرشيف،‭ ‬أنه‭ “‬متشدد‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالطلبات‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬جلسة‭ ‬التصوير‭ ‬البسيطة‭ ‬وعرض‭ ‬الأزياء‭”.‬

وقال‭ ‬شيفرمولر‭ ‬البالغ‭ ‬41‭ ‬عاماً‭ “‬بالطبع،‭ ‬جعلتنا‭ ‬المكتبة‭ ‬مشهورين‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬درج‭ ‬سري‭ ‬‮ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬القراءة،‭ ‬يحلم‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمرور‭ ‬عليه‭.‬

لكنه‭ ‬اضاف‭ “‬جوهر‭ ‬الدير‭ ‬كان‭ ‬دائماً‭ ‬الكنيسة‭.‬‮ ‬