المركز الثقافي البغدادي يكرّم المبدعين بذكرى تأسيسه

مكتبة تقدم مصادر متنوعة في الجانب السياحي العراقي

بغداد – رجاء حميد رشيد

حرصت هيئة السياحة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار بإشراف رئيسها ظافر مهدي عبد الله على ايلاء أهمية خاصة من خلال تقديم كل أنواع الدعم والرعاية لتكون رافداً ومصدرا للباحثين والطلبة والأكاديميين في مجال السياحة خاصة ، وتزامناً مع الاحتفاء باليوم العربي للمكتبة، حيث يحتفل العالم في العاشر من آذار من كل عام الذي خصصته المنظمة العربية للتربية والثقافة ، وبهذه المناسبة نظم القسم الاعلامي في الوزارة زيارة خاصة لتقديم نبذة تأريخية وما تحتوية مكتبة هيأة السياحة .

أدرجت مكتبة السياحة ضمن الهيكل التنظيمي للهيأة، وهي شعبة تابعة لقسم العلاقات العامة والإعلام ، تأثرت المكتبة بالإحداث الاستثنائية التي مر بها البلد أبان التغيرات الحاصلة بعد عام 2003 وانتقال الهيأة إلى مكان بديل ، مما أدى إلى تعرض بعض محتوياتها من الكتب والمجلات المختلفة إلى التلف والضياع .

تضم المكتبة أكثر من ثلاثة ألاف كتاب، تتكون من عدة فئات متنوعة وهي ( السياحة ، الأدب ، الفنون ، التاريخ ، المصادر الدينية والإسلامية، إحصاء ، إدارة أعمال , محاسبة , اقتصاد) بالإضافة إلى مجموعة أعداد من الصحف العراقية الصادرة في سبعينات القرن الماضي منها (الجمهورية ، الثورة ) ، وعدد من الصحف العربية منها ( الأنوار ،الفجر الجديد ، السياسة ، الشرق الأوسط ، الرأي العام ، السفير ، الراية ، الأنباء ).

كما تضم المكتبة أعداد من مجلة كلكامش باللغة الانكليزية الصادرة عن دار المأمون للترجمة والنشر التابعة لوزارة الثقافة ، فضلا عن الإصدارات التخصصية في مجال السياحة مثل مجلة (سومر ، أوروك ، البيئة والحياة ، السياحة الإسلامية ، بغداد ، المأمون) .

مجالات سياحية

وكان من ضمن أولويات واهتمامات المكتبة توفير المصادر والكتب المتخصصة بكل ما يتعلق بالمجالات السياحية حيث تضم أكثر من مائة وثمانون رسالة واطروحة ليتسنى لموظفي السياحة خاصة ولطلبة الدراسات العليا في الجامعات والأقسام الخاصة بالسياحة الاستعانة بها ولتكون مرجعا للباحثين والدارسين والاكاديمين ،حيث يتم إيداع نسخة من كل رسالة أو أطروحة خاصة بالمجال السياحي في مكتبة السياحة.

وبالإضافة إلى إصدار الدليل السياحي الخاص بكل المناطق السياحية في العراق وباللغتين العربية والانكليزية ، كما تضم الإصدارات والمراجع الخاصة بالمناطق السياحية.وخصصت مكتبة هيئة جانباً منها لنموذج بسيط للمعرض الفلكلوري للحرف والصناعات اليدوية التي تمثل الموروث الثقافي العراقي،عرضت فيه صناعات وحرف يدوية قديمة تعود لحقب زمنية وتاريخية مختلفة، وحسب ماتميزت واشتهرت به كل محافظة من المحافظات العراقية.

واقام المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي حفلا بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتأسيسه. بحضور جمهور من المثقفين والاعلاميين والناشطين.

تناول محافظ بغداد الاسبق صلاح عبد الرزاق في كلمته اسباب التأسيس وعزاها الى (اهمية توفير بنية تحتية للنشاطات الثقافية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات والروابط بلا مقابل. وان المركز صار معلماً ثقافياً جذب المجتمع والوزارات والهيئات وحتى الجامعة العربية ومنظمات الامم المتحدة لتقيم نشاطها فيه).

واشار الى انه (منذ عام 2011اقيم قرابة 15ألف نشاط في المركز. وهذا يجعل المركز لا مثيل له في العراق. كما اشار الى المعارض النوعية والنشاطات المتميزة التي رعاها المركز).

وفي كلمته اشار رئيس المجمع العلمي العراقي محمد حسين آل ياسين الى اهمية المركز في نشر واحتضان الثقافة والفن والادب. وانه كان من رواده ومحاضريه منذ افتتاحه.

وعرض مدير المركز الثقافي البغدادي طالب عيسى الجهود المبذولة للحفاظ على مستوى عال من الاداء وتوفير كل ما تحتاجه النشاطات الاسبوعية.

وقام المؤرخ التراثي رفعت مرهون الصفار بتكريم آل ياسين.

مكتبات شخصية

كما شمل التكريم الشخصيات الثقافية والاعلامية الناشطة في المركز، وعائلات القامات الادبية والفكرية والعلمية الذين تبرعوا بمكتباتهم الشخصية التي بلغ عدده 30مكتبة ليحتضنها المركز الثقافي البغدادي. وحضر منهم: ممثل عائلة رائدة الشعر العربي الحر الشاعرة المرحومة نازك الملائكة. والمحامي حسين شعبان ممثل عائلة علامة العراق في الري والحضارة المرحوم احمد سوسه. ومصطفى الالوسي عن عائلة عميد الوثائقيين العرب الباحث المرحوم الأستاذ سالم الالوسي. وممثل عائلة المحقق والباحث التراثي المرحوم عبد الحميد الرشودي. وعلي عزيز جاسم عن عائلة المفكر والكاتب الشهيد عزيز جاسم وعالية الهلالي عن عائلة الكاتب المرحوم عبد الرزاق الهلالي. والمهندسة سناء محمد جواد فرمان بشير ممثل عائلة الفنان العراقي والطبيب علاء بشير. و ممثل عائلة الملحن المرحوم حسين قدوري. و ماهر الخليلي عن عائلة ال الخليلي. وفلاح المانع عن عائلة المرحوم الباحث التراثي حسين حاتم الملا عبود الكرخي. و ممثل عائلة الشهيد الإعلامي اسعد كاظم. وسافرة جميل حافظ عميدة مكتبة شمس الطفولة.

كما تم تكريم روابط ومراكز اعلامية مثل المركز العراقي للتنمية الاعلامية حضره عدنان السراج ورابطة المجالس الثقافية وحضر صادق الربيعي.