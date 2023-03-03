مكافحة الفساد بتعديل قانون العقوبات – خليل ابراهيم العبيدي

كلنا يعلم والمشرع قبلنا يفهم ان عام 1969 هو عام تشريع قانون العقوبات المعدل رقم 111 لسنة 1969، ولكل يعلم أن مجتمعنا شهد تغييرات ملحوظة منذ نهاية الخمسينات حتى أواسط السبعينيات باتجاه السير مع التطور الالي لأي مجتمع باتجاه استيعاب الحضارة والتفاعل معها خاصة بعد عودة آلاف المبعوثين للدراسة في جامعات الدول الشرقية والغربية ، وان المجتمع آنذاك كان مستعدا لتقبل الجديد وتطويعه بما يتناسب والظروف الموضوعية لعاداته وتقاليده ، وقد طرأ تطورا كبيرا وتدريجيا في أنماط السلوك الفردي والجمعي وأخذ انتشار التعليم الجامعي والانفتاح على العالم بعد ثورة 14 تموز يجد صداه في مضمون الخدمة العامة والأمانة في تأدية واجباتها.

زجر اجتماعي

ولم يكن للفساد موضع وان وجد وهو النادر فيكون في أضييق الحدود ، خوفا من القضاء وشدة أحكامه وابتعادا عن الزجر الاجتماعي وآثاره ، أو أن التلاعب بالمال العام لم يخطر ببال أي جنرال حكم العراق ، وحتى الكثير من الجنرالات المنحدرين عن مدرسة الأستانة العسكرية إلذين حكموا العراق إبان الحكم الملكي ، ولم نسمع البتة غير النزاهة والتعفف عن المرحوم عبد الكريم قاسم ، وكما يقول سكرتيره الشخصي (جاسم العزاوي) أنه كان لا يصرف على متطلباته حتى من النثرية المخصصة له في هذا المجال ، أو لم يخطر ببال الجنرال عبد السلام عارف الاعتداء أو التصرف بالمال العام أو تجاوز صلاحيات الرئيس المنصوص عنها قانونا ، أما الجنرال عبد الرحمن عارف فالناس تتكلم عن عفته ونزاهته وقانون العقوبات المنوه عنه أعلاه اعد في فترة حكمه ، وصدر عام 1969 وجاء معبرا في حينها عن حاجات المجتمع ومسطرا لقواعد ضبط سلوكه فهو كان وليدا للحاجة الآنية والموضوعية انذاك ، أما في زمن البعث فقد بدأ فعلا التجاوز على الكثير من القوانين ولكن وفقا لإرادة الحاكم لا أرادة العامة من المسؤولين وكانت في أضييق الحدود ، وربما انحسرت بصدام وولديه وبعض المقربين منه ، والكثير منهم كان حريصا على أن لا يأتي بفعل يغضب صدام ، ولم يكن للفساد عنوانا بارزا كما هو عليه الآن ، إذ إن الفساد اليوم صار يافطة معلقة عند كل باب لدائرة حكومية أو مرفق عام ، أو شبهة تلاحق أي مسؤول حكومي أو صاحب توقيع هام ، وصار حديثا متواصلا مع الذات وموضوعا للرأي العام ، وصارت مسألة تجاوزه والقضاء عليه من الاحلام ، وهو مثار تندر أو عنوانا لما تأتي به الأقلام ، فهلا أحس مجلس النواب بما اتت به الأيام على العراق ودولته المنهوبة ، جراء عملية سياسية مقلوبة ، عنوانها الديمقراطية ومحتواها حكم الأقلية اللعوبة . أردنا من كل ما تقدم أن نقول إن البعث وحروبه والاحتلال ودروبه ونظام الديمقراطية الجديد وعيوبه أخرج كل منهم مجتمعنا من ثوابته ، وصار ما كان فيه عيبا عملا مشروعا ومقبولا ، لا يمكن إصلاحه إلا بالقانون.

شرائح محبطة

والقانون أي قانون اليوم يشرع وفقا لمقاسات الكتل وأحزابها المتسلطة لا وفقا لحاجات المجتمع وشرائحه المحبطة ، ولما كان الفساد هو علامة مطبوعة على كل شئ ، فإن المشرع بحاجة لإعادة النظر بالمواد 340، 341 وما قبلهما من مواد او ما يليهما من مواد القانون المرقم علاه ، لأنها جاءت في حينها متناسبة مع قلة الفساد وانحسار حدوثه ، والمصحوبة بمرونة تشجع على الإقبال عليه ، كما أن أحكامها بحدها الاعلى للحبس أو السجن لا تخيف من يسرق المليارات ، سنة ، سنتان ، خمسة حتى وإن كانت عشرة سنوات.

أنها احكام لاتحمي دولة مهددة بالافول ، عليه فإن مجلس النواب مطالب بتعديل قانون العقوبات في ضؤ توسع الفساد الإداري والمالي وتعدد أشكاله وتنوع أساليبه ، وان لاتقف الأحكام عند التشديد فحسب، بل تصل الى المؤبد والإعدام ، وان لا تشدد الأحكام فقط بل إن المجتمع اليوم يطالب بالتشهير بالمفسدين لأن أفعالهم باتت تتعارض مع حقوق الإنسان ومنها حق الحفاظ على السرية والسمعة ، فالمفسد هو من سعى لتخريب سمعته لا المجتمع ولا المشرع. أن ما يمر به العراق بحاجة إلى ثورة لاصلاح النظام القانوني ، وثورة في إصلاح نظام تنفيذ هذه القوانين وفقا لمستجدات التطبيق السئ للأحكام ، وبعكسه فإن مستقـــــــــبل بلدنا سيكون مستقبلا ستكون فيه المفسدة هي القانون العام والحليم تكفيه إشارة الإبهام.