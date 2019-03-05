مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬في‭ ‬لندن

محادثات‭ ‬بريكست‭ ‬تدخل‭ ‬المرحلة‭ ‬الحرجة‭ ‬في‭ ‬بروكسل

لندن‭ – ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

فتحت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬تحقيقا‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬«عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬صغيرة»‭ ‬في‭ ‬مباني‭ ‬مطاري‭ ‬لندن‭ ‬سيتي‭ ‬وهيثرو‭ ‬ومحطة‭ ‬ووترلو‭.‬

وكانت‭ ‬العبوات‭ ‬داخل‭ ‬ظروف‭ ‬صغيرة‭ ‬الحجم‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وأضافت‭ ‬«يبدو‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إشعال‭ ‬حرائق‭ ‬صغيرة‭ ‬لدى‭ ‬فتحها»‭.‬

وكان‭ ‬ظرف‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬المبنى‭ ‬حيث‭ ‬مكاتب‭ ‬مؤسسة‭ ‬«هيثرو‭ ‬إيربورت‭ ‬ليميتد»‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭. ‬وذكرت‭ ‬شرطة‭ ‬سكتلنديارد‭ ‬أن‭ ‬الطرد‭ ‬«أحرق‭ ‬جزئيا»‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فتحه‭ ‬موظف‭.‬

وتم‭ ‬إخلاء‭ ‬المبنى‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬المدارج‭ ‬كإجراء‭ ‬احترازي‭ ‬لكن‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مطار‭ ‬أوروبي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭.‬

وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬شرطة‭ ‬النقل‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬11,40‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬بالعثور‭ ‬على‭ ‬ظرف‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬ووترلو‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬وتم‭ ‬تفكيك‭ ‬الطرد‭ ‬دون‭ ‬فتحه‭. ‬وفرض‭ ‬طوق‭ ‬أمني‭ ‬لكن‭ ‬شبكة‭ ‬المترو‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭.‬

وتم‭ ‬الإتصال‭ ‬بالسلطات‭ ‬مرة‭ ‬ثالثة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬12,10‭ ‬بشأن‭ ‬طرد‭ ‬مشبوه‭ ‬تم‭ ‬تلقيه‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬مطار‭ ‬لندن‭ ‬سيتي‭ ‬الواقع‭ ‬قرب‭ ‬حي‭ ‬المال‭ ‬والذي‭ ‬يستخد‭ ‬أساسا‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭.‬

وتم‭ ‬أيضا‭ ‬إجلاء‭ ‬العاملين‭ ‬فيه‭ ‬وتفجير‭ ‬الظرف‭. ‬وعلقت‭ ‬خطوط‭ ‬المترو‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭. ‬أما‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬فلم‭ ‬تتأثر‭.‬

فيما‭ ‬بدأ‭ ‬المسؤولون‭ ‬البريطانيون‭ ‬المعنيون‭ ‬بملف‭ ‬بريكست‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬محادثات‭ ‬دخلت‭ ‬«مرحلة‭ ‬حرجة»‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعيهم‭ ‬الى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المقرر‭ ‬الوشيك‭ ‬لخروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وباشر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬جيفري‭ ‬كوكس‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬ووزير‭ ‬شؤون‭ ‬بريكست‭ ‬ستيفن‭ ‬باركلي‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وسط‭ ‬مؤشرات‭ ‬تصالحية‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صرح‭ ‬بارنييه‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مستعد‭ ‬لتقديم‭ ‬ضمانات‭ ‬إضافية‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدفع‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬إلى‭ ‬تأييد‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬يتقبلون‭ ‬تأجيلا‭ ‬«فنيا»‭ ‬قصيرا‭ ‬لخروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬لمنح‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للمصادقة‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬النهائي‭.‬

وقبل‭ ‬مغادرته‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل‭ ‬برفقه‭ ‬كوكس،‭ ‬كتب‭ ‬باركلي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«نحن‭ ‬مصممون‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬وتحقيق‭ ‬بريكست»‭.‬

وأثارت‭ ‬بادرة‭ ‬بارنييه‭ ‬تجاه‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعض‭ ‬الآمال‭ ‬لدى‭ ‬الجانبين‭ ‬بشأن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬وأهمها‭ ‬«شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬العقبة‭ ‬الرئيسية‭ ‬منذ‭ ‬رفض‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬«نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬حرجة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المفاوضات»‭.‬

ويعتبر‭ ‬حضور‭ ‬كوكس‭ ‬المحادثات‭ ‬مهما‭ ‬لأنه‭ ‬سيقدم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬رأيه‭ ‬القانوني‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬و»شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬التي‭ ‬ستحدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬سيوافق‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭.‬

ويعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬«شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬بوليصة‭ ‬تأمين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مفتوحة‭ ‬بين‭ ‬ايرلندا،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وأيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭.‬

–‭ ‬«مستعدون‭ ‬للمرونة»-

وأعتبر‭ ‬تحذير‭ ‬كوكس‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬«شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬دائمة،‭ ‬عاملا‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭.‬

ويؤكد‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عدم‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬الملزم‭ ‬قانونيا،‭ ‬وأن‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬صياغة‭ ‬وثيقة‭ ‬منفصلة‭ ‬لإرضاء‭ ‬المتشككين‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وما‭ ‬يثير‭ ‬الآمال‭ ‬كذلك‭ ‬هو‭ ‬تليين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الخروج‭ ‬الصعب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬مواقفهم‭ ‬بحيث‭ ‬تخلوا‭ ‬عن‭ ‬مطلبهم‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬«شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬في‭ ‬معاهدة‭ ‬الخروج‭ ‬نفسها‭.‬

لكن‭ ‬معظمهم‭ ‬يواصلون‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬لتحديد‭ ‬موعد‭ ‬لانهاء‭ ‬العمل‭ ‬ب»شبكة‭ ‬الأمان»‭. ‬كما‭ ‬شكلوا‭ ‬فريقهم‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬للتدقيق‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬وثائق‭ ‬قد‭ ‬يعود‭ ‬بها‭ ‬كوكس‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭.‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيرمي‭ ‬هانت‭ ‬لإذاعة‭ ‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬حكومته‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬«إيجابية‭ ‬نوعاً‭ ‬ما»‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬عواصم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذين‭ ‬قال‭ ‬أنهم‭ ‬بدأوا‭ ‬يدركون‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬

وقال‭ ‬هانت‭ ‬إن‭ ‬تجنب‭ ‬«شبكة‭ ‬أمان»‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬مدة‭ ‬محددة‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬حاسمة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لندن‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬التحديد‭ ‬الزمني‭ ‬أو‭ ‬آلية‭ ‬خروج‭ ‬أحادية‭ ‬من‭ ‬الخطة‭.‬

واضاف‭ ‬«نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لأن‭ ‬نكون‭ ‬مرنين‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هناك»‭.‬