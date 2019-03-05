مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬في‭ ‬لندن

محادثات بريكست تدخل المرحلة الحرجة في بروكسل
لندن – بروكسل – الزمان
فتحت الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب تحقيقا بعد العثور على ثلاث «عبوات ناسفة صغيرة» في مباني مطاري لندن سيتي وهيثرو ومحطة ووترلو.
وكانت العبوات داخل ظروف صغيرة الحجم كما قالت الشرطة في بيان. وأضافت «يبدو أنها قادرة على إشعال حرائق صغيرة لدى فتحها».
وكان ظرف يحمل عنوان المبنى حيث مكاتب مؤسسة «هيثرو إيربورت ليميتد» التي تدير مطار هيثرو. وذكرت شرطة سكتلنديارد أن الطرد «أحرق جزئيا» بعد أن فتحه موظف.
وتم إخلاء المبنى الواقع على بعد بضعة مئات الأمتار من المدارج كإجراء احترازي لكن حركة الملاحة الجوية في أول مطار أوروبي من حيث عدد المسافرين لم تتأثر.
وتم إبلاغ شرطة النقل عند الساعة 11,40 ت غ بالعثور على ظرف مماثل في محطة ووترلو في لندن. وتم تفكيك الطرد دون فتحه. وفرض طوق أمني لكن شبكة المترو لم تتأثر.
وتم الإتصال بالسلطات مرة ثالثة عند الساعة 12,10 بشأن طرد مشبوه تم تلقيه في مكاتب مطار لندن سيتي الواقع قرب حي المال والذي يستخد أساسا من رجال الأعمال.
وتم أيضا إجلاء العاملين فيه وتفجير الظرف. وعلقت خطوط المترو المتجهة إلى المطار لفترة وجيزة. أما حركة الملاحة فلم تتأثر.
فيما بدأ المسؤولون البريطانيون المعنيون بملف بريكست مساء الثلاثاء في بروكسل محادثات دخلت «مرحلة حرجة» في ظل سعيهم الى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات في لندن قبل الموعد المقرر الوشيك لخروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الحالي.
وباشر النائب العام جيفري كوكس المستشار القانوني للحكومة البريطانية ووزير شؤون بريكست ستيفن باركلي محادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، بحسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي وكالة فرانس برس وسط مؤشرات تصالحية من الجانبين.
وتأتي هذه المحادثات بعد أن صرح بارنييه السبت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة لدفع البرلمان البريطاني إلى تأييد اتفاق الخروج.
كما أشار إلى أن القادة الأوروبيين يتقبلون تأجيلا «فنيا» قصيرا لخروج بريطانيا المقرر في 29 آذار/مارس لمنح البرلمان البريطاني مزيدا من الوقت للمصادقة الرسمية على اتفاق الخروج النهائي.
وقبل مغادرته إلى بروكسل برفقه كوكس، كتب باركلي على تويتر «نحن مصممون على التوصل الى اتفاق وتحقيق بريكست».
وأثارت بادرة بارنييه تجاه بريطانيا بعض الآمال لدى الجانبين بشأن التوصل إلى حل عدد من القضايا وأهمها «شبكة الأمان» التي تشكل العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي الثلاثاء «نحن الآن في مرحلة حرجة من هذه المفاوضات».
ويعتبر حضور كوكس المحادثات مهما لأنه سيقدم في النهاية رأيه القانوني بشأن اتفاق بريكست و»شبكة الأمان» التي ستحدد ما إذا كان البرلمان البريطاني سيوافق على الاتفاق.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي «شبكة الأمان» بوليصة تأمين للحفاظ على الحدود مفتوحة بين ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، والحفاظ على عملية السلام في الجزيرة.
– «مستعدون للمرونة»-
وأعتبر تحذير كوكس في السابق من أن «شبكة الأمان» قد تصبح دائمة، عاملا مهماً في عدم موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.
ويؤكد قادة الاتحاد الأوروبي عدم إعادة التفاوض على اتفاق بريكست الملزم قانونيا، وأن المحادثات في بروكسل تتركز على صياغة وثيقة منفصلة لإرضاء المتشككين في لندن.
وما يثير الآمال كذلك هو تليين العديد من أنصار الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين مواقفهم بحيث تخلوا عن مطلبهم بأن يتم إدخال تغييرات على «شبكة الأمان» في معاهدة الخروج نفسها.
لكن معظمهم يواصلون ممارسة الضغوط لتحديد موعد لانهاء العمل ب»شبكة الأمان». كما شكلوا فريقهم الخاص من المحامين للتدقيق في اي وثائق قد يعود بها كوكس من بروكسل.
وصرح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت لإذاعة بي بي سي الثلاثاء أن حكومته حصلت على مؤشرات «إيجابية نوعاً ما» من المسؤولين في عواصم الاتحاد الأوروبي الذين قال أنهم بدأوا يدركون أن الاتفاق يمكن أن يمر في البرلمان.
وقال هانت إن تجنب «شبكة أمان» ليس لها مدة محددة هي قضية حاسمة، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت لندن مصممة على التحديد الزمني أو آلية خروج أحادية من الخطة.
واضاف «نحن مستعدون لأن نكون مرنين في طريقة الوصول إلى هناك».