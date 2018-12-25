مقطاطة – فائز جواد

ظهرت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 عشرات السلبيات التي ارهقت المواطن العراقي واتعبته بحجة الديمقراطية التي قادتنا الى فوضى عارمة اضعفت اركان القوانين الحكومية وافقدت هيبة الدولة وادت الى الانفلاتات التي لم يمر بها المجتمع العراقي منذ قرن من الزمان ، نعم يقينا ان النتائج السلبية التي تحدث بعد مرحلة الحروب وحالات الانفلات والمخلفات التي تتركها وتحدث في المجتمعات وخاصة المدنية تضعف القوانين وتمهد لانتشار الفوضى والانقلاب في الشارع العراقي وظهور جماعات تفرض نفسها بالقوة بأسم العشيرة والحزب والمذهب على بعض المواطنين ومن ثم نخضع لقانون الغاب اي القوي ياكل الضعيف وهكذا وعلى مدى اكثر من خمسة عشرعاما عانى ومايزال المواطن العراقي عن تلك الحالات التي عجز القانون والحكومة عن السيطرة عليها لتظهر لنا مسميات غريبة وعجيبة كالقفاصة والعلاسة والمقطاطة التي تطلق على بعض العصابات المتنفذة والتي تفرض الاتاوات في وضح النهار على المواطنين البسطاء ومع ضعف القانون وتنفيذ العقوبات وفقدان الامن نشطت تلك الجماعات وراحت تفرض اتاوات مرة باسم العشيرة وتارة باسم المذهب والاحزاب واخرى باسم القوة التي تتمتع بها هذه الجماعات ، وخيرا فعلت قناة (الشرقية) عندما تناولت ببرنامجها (اغلبية صامتة) والذي خصصته لفرض الاتاوات من قبل متنفذين يتحدون القانون والدولة وقاموا بغلق مداخل مدارس ابتدائية وروضات في العاصمة بغداد بصبات كونكريتية بحجة انها تدفع الرسوم المفروضة عليها فسلط البرنامج على عشرات الحالات الغريبة والعجيبة في قلب العاصمة ومنها تشكيل نقاط تفتيشية على مداخل حدود بغداد والمحافظات غير تابعة للدولة تقوم بفرض خاوات بلغت ملايين الدنانير على شاحنات تحمل مشروبات كحولية واخرى مواد غذائية ومواد كهربائية ولايسمح بدخولها الا بعد دفع خاوات لهذه الجهات غير المعروفه مقابل السماح بدخولها ، نعم وماذا ينقص الحالة لنطلق عليها قانون الغاب ؟

والغريب ان بعض المواطنين في بغداد قاموا بالاستيلاء على ارصفة الشوارع المقابلىة لبيوتهم ومحالهم وعدوها جزءا من مساحة دورهم كذلك ضم مساحات الترك في المناطق السكنية وتشييد بيوت صغيرة عليها والغريب ان البعض من هؤلاء هم من يدعون ويشاركون في المسير الى كربلاء المقدسة والمشاركة بثواب مراسم ذكرى استشهاد ابي الاحرار ابي عبد الله الحسين عليه السلام والذي يدعو للتضحية والاصلاح في رسالته التي استشهد من اجلها واليوم والى يوم يبعثون يقتدي بها العالم باديانه وقومياته ، نعم الا يكفي ان نتعكز عل بعض مراسمنا الدينية العظمى لنصادر حقوق الناس والتجاوز على القوانين والانظمة ؟