مقتنيات مشاهير للبيع دعماً لمنظمة الصحة العالمية

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وافق‭ ‬مشاهير‭ ‬بينهم‭ ‬نجم‭ ‬البوب‭ ‬البريطاني‭ ‬إد‭ ‬شيران‭ ‬وأسطورة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬شاكيل‭ ‬أونيل،‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬مقتنيات‭ ‬لهم‭ ‬للبيع‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬تبرعات‭ ‬وتوفيرها‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وبعد‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬أطلقت‭ ‬مؤسسة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬المنظمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحاً‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬السبت‭ ‬متجر‭ “‬هيومن‭ ‬كايند‭” ‬الالكتروني‭ ‬الذي‭ ‬يمكّن‭ ‬محبّي‭ ‬المشاهير‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بمقتنياتهم‭.‬

وأشارت‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬ستُجمَع‭ ‬ستُستخدم‭ ‬لتدعم‭ ‬عمل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭”‬،‭ ‬آملةً‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬53،7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إد‭ ‬شيران‭ ‬وأسطورة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬شاكيل‭ ‬أونيل،‭ ‬دعم‭ ‬فنانون‭ ‬ورياضيون‭ ‬آخرون‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬المغنية‭ ‬البريطانية‭ ‬إلّي‭ ‬غولدينغ‭ ‬ونجم‭ ‬البوب‭ ‬هاري‭ ‬ستايلز‭ ‬والفنان‭ ‬شيبرد‭ ‬فيري‭ ‬وبطل‭ ‬الملاكمة‭ ‬فلاديمير‭ ‬كليتشكو‭.‬

وشجعت‭ ‬المغنية‭ ‬البريطانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬أنّي‭ ‬لينوكس‭ ‬التي‭ ‬تبرعت‭ ‬بزوجين‭ ‬من‭ ‬نظارتها‭ ‬الشمسية،‭ “‬الجميع‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الأوكراني‭”.‬

والأشخاص‭ ‬المهتمون‭ ‬مدعوون‭ ‬للتبرع‭ ‬الكترونياً‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ “‬humankind‭.‬who‭.‬foundation‭” ‬بين‭ ‬24‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬و24‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬فيما‭ ‬سيجري‭ ‬سحب‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬العام‭ ‬أنيل‭ ‬سوني‭ ‬في‭ ‬البيان‭ “‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬المأساوية،‭ ‬يحتاج‭ ‬الاوكرانيون‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬علينا‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الصحية‭ ‬الطارئة‭ ‬للمتضررين‭” ‬من‭ ‬الحرب‭.‬