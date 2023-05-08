القبض على متلاعبين بعد ضبط اطنان غذائية غير صالحة

مقتل مهرّب مخدّرات بارز وسبعة من أفراد عائلته بقصف أردني

المحافظات – مراسلو (الزمان)

بيروت, (أ ف ب) – قُتل مهرّب مخدرات بارز مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت امس الإثنين منزلهم في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار الى أن الأردن نفذ العملية، بينما امتنعت عمان حتى الآن عن التعليق.وأفاد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، في بيان، عن “مقتل مرعي الرمثان وعائلته المؤلّفة من زوجته وأطفاله الستة جراء استهداف طيران حربي أردني لمبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي” عند الحدود مع الأردن.ويعد الرمثان، وفق المرصد، من “أبرز تجّار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن”. وتأتي هذه الغارة النادرة من نوعها داخل سوريا، بعد بيان صدر مطلع الشهر الحالي في عمان إثر اجتماع ضمّ وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ومصر والسعودية نصّ على “تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية”.

تشكيل فريق

وجاء في البيان أن سوريا “ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب”.وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّل الى منصة لتهريب المخدرات خصوصاً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا خصوصا إلى دول الخليج.وليست المرة الأولى التي ينفّذ فيها الجيش الأردني غارات داخل الأراضي السورية لإحباط عمليات تهريب، ويعود بعضها الى العام 2014.ويقول الأردن إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالى 375 كيلومترا، بمثابة “عملية منظمة” تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.وأعلن الجيش في 17 شباط 2022 إحباط السلطات الأردنية خلال نحو 45 يوما، مطلع العام ذاته، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي ضُبطَت طوال عام 2021.وتُعد سوريا المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.وتُشكّل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعدّ من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة”، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.ويأتي القصف الأردني الإثنين على وقع انفتاح عربي متسارع نحو دمشق بعد 12 عاماً من نزاع مدمر، وغداة إعلان جامعة الدول العربية إثر اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها، بعد تجميد عضويتها منذ عام 2011.

طيران ملكي

وتسلمت القوات العراقية ، دفعة جديدة من الطائرات الباكستانية نوع السوبرموشاك ،تزامنا مع الذكرى 92 لتأسيس القوة الجوية. وقال الوزير ثابت العباسي خلال المناسبة (تمر علينا ذكرى تأسيس القوة الجوية ، التي تشكلت نواتها الأولى في 22 نيسان 1931 عند تخرج الدفعة الأولى من الطيارين من كلية الطيران الملكي البريطاني وهبوط طائرة عودتهم في مطار الوشاش)، واضاف (نستذكر الصور المشرفة التي سطرها أبطال القوات الجوية خلال المعارك التي خاضها الجيش ضد داعش ، حيث كانت لهم اليد الطولى في دحر معاقل الإرهاب ودك اوكاره والقضاء عليه)، واشار الى ان (الوزارة تسلمت الدفعة الأولى التدريبية من نوع سوبرموشاك من باكستان، وسيكون لها دور كبير في تدريب الطلبة الطيارين). من جانبه ، قال قائد القوة الجوية الفريق الركن شهاب جاهد ان (القوة الجوية مفخرة للمنطقة وللشعب ، إذ استطعنا حفر اسمها في أرقى المحافل العربية والإقليمية)، واشار الى ان (أربع طائرات باكستانية وصلت ضمن الدفعة الأولى من أصل 12 طائرة). الى ذلك ،ضبط جهاز الأمن الوطني، 200 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (مفارز الأمن الاقتصادي في الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية ،ضبطت 200 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وأخرى ممنوعة التداول في الأسواق المحلية، كما تمّ إلقاء القبض على 16 متهماً بممارسة الغش والتلاعب ومخالفة الشروط الصحية)، وتابع ان (عمليات الضبط جرت في محافظات كربلاء والنجف وواسط، والقادسية)، ولفت البيان الى ان (المفارز في محافظة القادسية أحبطت عملية تهريب 62 طناً من محصول الحنطة ممنوع التداول في الأسواق بالتزامن مع بدء عملية التسويق للموسم الحالي ،كانت معدة للتهريب إلى خارج المحافظة وتم إلقاء القبض على سائقي المركبات)، وتابع انه (جرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة وإتلاف غير الصالح منها وفق محضر أصولي، في ما تم إيقاف المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون). واطاحت هيئة الحشد الشعبي، بشبكة لتجارة المخدرات في محافظة نينوى. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بجهد استخباري ومتابعة دقيقة وبعملية استدراج، بعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد في نينوى بالاشتراك مع قيادة عمليات نينوى للحشد من اعتقال شبكة تتألف من ثلاثة تجار مواد مخدرة وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات)، واشار الى (اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل). كما القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على خمسة متهمين بجريمة الارهاب في المحافظة نفسها. واكد بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الوكالة تمكنت من تنفيذ واجبات نوعية استندت لمعلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، اثمرت عن القبض على خمسة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في المحافظة)، وتابع ان (المتهمين عملوا في اماكن مختلفة ضمن ما يسمى الولايات والفرق ، حيث حددت لهم كنى واسماء وهمية كان تستخدمها العصابات لاقناع عناصره بالانتماء).