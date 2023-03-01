مقتل مسؤول أيزيدي موال لحزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمال العراق

أربيل‭ – ‬السليمانية‭ -‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬اعتقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬واخذه‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬،‭ ‬قتل‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬فصيل‭ ‬ايزيدي‭ ‬مسلّح‭ ‬موالٍ‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وحارسه‭ ‬الأربعاء‭ ‬بقصف‭ ‬نسب‭ ‬لطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬تركية‭ ‬استهدف‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬مماثل‭. ‬وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارة‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‮»‬‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬سنجار،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القضاء‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتله‭ ‬هو‭ ‬وحارسه‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬سنجار‭ ‬لطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬تركية‭ ‬قضى‭ ‬فيه‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬ومقاتلان‭ ‬من‭ ‬الفصيل‭ ‬نفسه،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬حينها‭ ‬بيان‭ ‬لجهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭.‬‮ ‬‭ ‬ولا‭ ‬يعلّق‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬إلا‭ ‬نادر‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭.‬‮ ‬‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬سنجار‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنّفه‭ ‬أنقرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬بأنه‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬‮«‬تعليقاً‮»‬‭ ‬لأعماله‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬انعكاس‭ ‬لتعقيد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬تتداخل‭ ‬فيها‭ ‬عدة‭ ‬أطراف،‭ ‬فإنّ‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬سنجار‭ ‬منضوية‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقي‭ ‬وقاتلت‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭.‬‮ ‬

تشنّ‭ ‬أنقرة‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬ضدّ‭ ‬متمردي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المتمركز‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬تدريب‭ ‬وقواعد‭ ‬خلفية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬مراراً‭ ‬للقصف‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭.‬‮ ‬

وتتمركز‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬حوالى‭ ‬40‭ ‬موقعاً‭ ‬وقاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬تتعقب‭ ‬منها‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يشنّ‭ ‬تمرداً‭ ‬ضدّها‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1984‭. ‬ويجد‭ ‬المدنيون‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬خطّ‭ ‬النار‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭.‬