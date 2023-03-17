مقتل كبير قادة قوات سوريا الديمقراطية في تحطم مروحيتين داخل العراق

بغداد‭ – ‬أربيل‭ – ‬قامشلي‭ – ‬اف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭- ‬وهي‭ ‬وحدات‭ ‬كردية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ – ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬عناصرها،‭ ‬بينهم‭ ‬قيادي‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬وحدات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬جراء‭ ‬تحطم‭ ‬مروحيتين‭ ‬أثناء‭ ‬توجههما‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬المجاور

بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬تحقيقات‭ ‬نفى‭ ‬فيها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬وتركيا‭ ‬والعراق‭ ‬صلتهم‭ ‬بطائرة‭ ‬مروحية‭ ‬تحطمت‭ ‬وكشف‭ ‬عنها‭ ‬جهار‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬أربيل،‭ ‬وتبين‭ ‬امس‭ ‬انهمكا‭ ‬كانتا‭ ‬طائرتين‭ ‬مروحيتين‭ ‬وتحطمتا‭ ‬سوية‭ ‬تحت‭ ‬ظروف‭ ‬جوية‭ ‬سيئة‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لسوريا‭ ‬الديمقراطية‭ . ‬وكان‭ ‬قبل‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬تحطم‭ ‬المروحيتين،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقي

محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬السليمانية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭.‬

ولم‭ ‬يعلن‭ ‬العراق‭ ‬تسجيل‭ ‬راداراته‭ ‬او‭ ‬قواته،‭ ‬واغلبها‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬،‭ ‬المنتشرة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬أي‭ ‬اختراق

وقالت‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬والتي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الحوامتين‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬أي‭ ‬اس‭ ‬235سقطتا‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬بينما‭ ‬كانتا‭ ‬تقلان‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لظروف‭ ‬الطقس‭ ‬السيء‮»‬‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬مقاتلينا‭ ‬بقيادة‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬شرفان‭ ‬كوباني‮»‬‭.‬

وكوباني‭ ‬الذي‭ ‬خاضت‭ ‬وحداته‭ ‬معارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬هو‭ ‬ابن‭ ‬عم‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬مظلوم‭ ‬عبدي‭.‬

وجاء‭ ‬البيان‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬سلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬ومقتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬ركابها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الإعلام‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لاوك‭ ‬غفوري‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التحقيق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائماً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين‭ ‬لتحديد‭ ‬لمن‭ ‬تعود‭ ‬المروحية‭ ‬وأسباب‭ ‬الحادث‮»‬‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬هم‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬وفق‭ ‬التحقيق‭ ‬الأولي‮»‬‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬مصدراً‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الذي‭ ‬تصنّفه‭ ‬أنقرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬بـ»الإرهابي‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬حزبه‭ ‬‮«‬يحقق‮»‬‭ ‬في‭ ‬الموضوع،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬أو‭ ‬ينفي‭ ‬انتماء‭ ‬القتلى‭ ‬الى‭ ‬المجموعة‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬فإن‭ ‬المجموعة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬خلايا‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬بقية‭ ‬القتلى‭ ‬وخاصة‭ ‬الطيارين،‭ ‬وشككت‭ ‬مصادر‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬كونهما‭ ‬اكراد‭ ‬وقالت‭ ‬ربما‭ ‬مرتزقة‭ ‬أجانب‭ ‬ولا‭ ‬تستبعد‭ ‬ان‭ ‬يكونا‭ ‬امريكان‭.‬

ينشط‭ ‬متمردو‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬تدريب‭ ‬وقواعد‭ ‬خلفية‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬وينسقون‭ ‬مع‭ ‬مليشيات‭ ‬شيعية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬وتنفي‭ ‬بغداد‭ ‬صلتها‭ ‬معهم‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تشنّ‭ ‬أنقرة‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬وعمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬تستهدفهم‭ ‬مراراً‭.‬

وتصنّف‭ ‬أنقرة‭ ‬كذلك‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭. ‬وتعتبرها‭ ‬امتداداً‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمرداً‭ ‬ضدها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

وتعد‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬احدى‭ ‬نقاط‭ ‬الخلاف‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬احد‭ ‬أسباب‭ ‬التقارب‭ ‬التركي‭ ‬السوري‭ ‬الأخير‭ ‬بحسب‭ ‬محللين‭.‬