مقتل ستة أشخاص في الاحتجاجات المتواصلة في إيران 

باريس‭ -‬طهران‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

توسّعت‭ ‬رقعة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬مجموعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬إضافيين‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬قمع‭ ‬التظاهرات‭ ‬الى‭ ‬ستة‭. ‬وانفجر‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬منذ‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الجمعة‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إيران‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬أوقفت‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بحجة‭ ‬ارتداء‭ ‬‮«‬ملابس‭ ‬غير‭ ‬محتشمة‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬ناشطون‭ ‬إن‭ ‬مهسا،‭ ‬واسمها‭ ‬الكردي‭ ‬زينة،‭ ‬تعرّضت‭ ‬لضربة‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازها،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬تنفيه‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭. ‬وأظهرت‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬بكثافة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬المحتجين‭ ‬نساء‭ ‬خلعن‭ ‬الأوشحة‭ ‬عن‭ ‬رؤوسهن‭ ‬وعمدن‭ ‬الى‭ ‬إلقائها‭ ‬في‭ ‬نيران‭ ‬أشعلت‭ ‬في‭ ‬الطريق،‭ ‬بينما‭ ‬عمدت‭ ‬أخريات‭ ‬الى‭ ‬قص‭ ‬شعورهن‭ ‬بشكل‭ ‬قصير‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬رمزي‭.‬

وتحدثت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬رسمية‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬ليلة‭ ‬خامسة‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مدينة،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬استخدمت‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬وفرّقت‭ ‬حشودا‭ ‬جمعت‭ ‬قرابة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬عطلوا‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬وأشعلوا‭ ‬النار‭ ‬بمستوعبات‭ ‬النفايات‭ ‬ومركبات‭ ‬الشرطة،‭ ‬ورشقوا‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بالحجارة‭ ‬وردّدوا‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭. ‬وعبّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجموعات‭ ‬حقوقية‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬ناشطون‭ ‬بحملة‭ ‬أمنية‭ ‬‮«‬قاتلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬وشملت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬طهران‭ ‬ومدنا‭ ‬أخرى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مشهد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬وتبريز‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬الغربي،‭ ‬وأصفهان‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬وشيراز‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬وفق‭ ‬إرنا‭. ‬وهتف‭ ‬المتظاهرون،‭ ‬وفق‭ ‬أشرطة‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداولة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حتى‭ ‬خارج‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬وفق‭ ‬مرصد‭ ‬مراقبة‭ ‬الشبكة‭ ‬‮«‬نيتبلوكس‮»‬،‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬للدكتاتور‮»‬،‭ ‬و»نساء،‭ ‬حياة،‭ ‬حرية‮»‬‭.‬

وألقى‭ ‬المرشد‭ ‬العام‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الأربعاء‭ ‬خطابا‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬فيه‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬وسيتحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

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‮«‬مؤامرة‭ ‬من‭ ‬العدو‮»‬

وأعلن محافظ‭ ‬كردستان‭ ‬الإيرانية‭ ‬اسماعيل‭ ‬زاري‭ ‬كوشا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقيم‭ ‬فيها‭ ‬أميني‭.‬

وأضاف،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬فارس‮»‬،‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مشبوهة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬مخطط‭ ‬للعدو‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬الوفيات‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬مدينة‭ ‬ديفاندره‭ ‬قتل‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستخدمها‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬آخر‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صاغيز‭ ‬و»تُرك‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستشفى‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هنكاو‮»‬‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الكردية‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬في‭ ‬النروج‭ ‬مقرا‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أفاد‭ ‬عن‭ ‬القتلى‭ ‬الثلاثة،‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬قتيلين‭ ‬آخرين‭ ‬سقطا‭ ‬ليلا‭.‬

وأحد‭ ‬القتيلين‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬وقد‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيرانشهر‭ ‬حيث‭ ‬سجّلت‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭. ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين،‭ ‬وقد‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اورميا،‭ ‬وفق‭ ‬هنغاو‭.‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬محتجا‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬جرح‭ ‬في‭ ‬ديفانداره‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروحه‭.‬

ويمكن‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أشرطة‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداولة‭ ‬رؤية‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬محتجين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شيراز‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬حيث‭ ‬استمرت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬حتى‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭. ‬واستنكرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬وفرنسا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬وتعامل‭ ‬القوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬مع‭ ‬التظاهرات‭.‬

وهي‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الأخطر‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬تظاهرات‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2019‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭.‬

وندّد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بما‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬تدخلاً‭ ‬أجنبياً‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬تحاول‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حادث‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأنه‭ ‬لبلوغ‭ ‬أهدافها‭ ‬ورغباتها‭ ‬السياسية‭ ‬ضد‭ ‬حكومة‭ ‬إيران‭ ‬وشعبها‮»‬‭.‬‮ ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬الإيراني‭ ‬عيسى‭ ‬زاربور‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قيودا‭ ‬قد‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬‮«‬لاعتبارات‭ ‬أمنية‮»‬‭.‬

ويرى‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬إيريس‮»‬‭ ‬دافيد‭ ‬ريغوليه‭ ‬روز‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الإيراني،‭ ‬أن‭ ‬التظاهرات‭ ‬‮«‬تشكل‭ ‬خضة‭ ‬مهمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التكهن‭ ‬بكيفية‭ ‬انتهائها،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬عزلة‭ ‬تامة‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬العالقة‭ ‬عند‭ (…) ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ومجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬علمانية‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬المشروع‭ ‬المجتمعي‭ ‬يعاد‭ ‬النظر‭ ‬فيه،‭ ‬وهناك‭ ‬تردّد‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬حول‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬اتباعه‭ ‬إزاء‭ ‬الحراك‭ ‬الحاصل‮»‬‭.‬