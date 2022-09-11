مقتل سبعة مقاتلين اكراد بهجومين لداعش في سوريا

بيروت-الزمان
قتل سبعة عناصر على الأقل من قوات سوريا الديموقراطية الأحد، في هجومين نفذتهما خلايا تابعة لتنظيم داعش -الدولة الإسلامية في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ستة مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية قتلوا في هجوم نفذته خلايا التنظيم» على طريق يربط محافظة دير الزور (شرق) بالحسكة (شمال شرق). كما قتل عنصر سابع بإطلاق رصاص عليه من قبل مسلحين تابعين للتنظيم في ريف دير الزور الغربي، وفق المرصد. ووقع الهجومان في مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وتدعمها واشنطن. ورغم إعلان قوات سوريا الديموقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن القضاء على «دولة الخلافة» في آذار/مارس 2019، لا تزال خلاياه تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطاً للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.