مقتل سبعة مقاتلين اكراد بهجومين لداعش في سوريا

بيروت‭-‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬سبعة‭ ‬عناصر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬هجومين‭ ‬نفذتهما‭ ‬خلايا‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نفذته‭ ‬خلايا‭ ‬التنظيم‮»‬‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬يربط‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭) ‬بالحسكة‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭). ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬عنصر‭ ‬سابع‭ ‬بإطلاق‭ ‬رصاص‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلحين‭ ‬تابعين‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الغربي،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬ووقع‭ ‬الهجومان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬المقاتلون‭ ‬الأكراد‭ ‬عمودها‭ ‬الفقري‭ ‬وتدعمها‭ ‬واشنطن‭. ‬ورغم‭ ‬إعلان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬الخلافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خلاياه‭ ‬تنفّذ‭ ‬هجمات‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬تستهدف‭ ‬نقاطاً‭ ‬للقوات‭ ‬الكردية‭ ‬وحلفائها‭ ‬وأخرى‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭.‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً‭ ‬متشعب‭ ‬الأطراف،‭ ‬تسبب‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬بمقتل‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ونزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭.‬