مقتل خمسة وإصابة ستة في إنهيار مبنى بعمان

عمان‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬وأصيب‭ ‬ستة‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬إنهيار‭ ‬مبنى‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬طوابق‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الأردنية‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬عامر‭ ‬السرطاوي‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‘‬ان‭ ‬‮«‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬المتخصصة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إجلاء‭ ‬وفاة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وستة‭ ‬مصابين‭ ‬إثر‭ ‬انهيار‭ ‬عمارة‭ ‬سكنية‭ ‬مأهولة‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اللويبدة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمّان،‭ ‬الثلاثاء‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحادث‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬إجلاء‭ ‬المصابين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬المنهار‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬مراسلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تفقد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشر‭ ‬الخصاونة‭ ‬ووزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬والصحة‭ ‬والدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والإخلاء‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬فيصل‭ ‬الشبول‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أوعز‭ ‬لأمين‭ ‬العاصمة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إنهيار‭ ‬هذه‭ ‬العمارة‮»‬‭.‬

ومنطقة‭ ‬جبل‭ ‬اللويبدة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬وأقدم‭ ‬وأعرق‭ ‬مناطق‭ ‬عمان‭ ‬ويعود‭ ‬بناؤها‭ ‬لبداية‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬ويقيم‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬وتضم‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬الفرنسي‭.‬