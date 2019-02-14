مقتل ثلاثة من عناصر الامن ومزارع بانفجار لغمين قديمين في الاردن

عمان,-(أ ف ب) – لقي ثلاثة رجال أمن ومزارع اردني مصرعهم الخميس إثر إنفجار لغمين أرضيين في احدى مزارع منطقة السلط (شمال غرب عمان)، فيما أصيب 7 من عناصر الامن بجروح، كما افاد مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، لوكالة فرانس برس إن “صاحب مزرعة في السلط لقي حتفه نتيجة انفجار لغم أرضي قديم بمزرعته”.

وأضاف أنه “لدى حضور الأجهزة الأمنية لمعاينة الموقع انفجر لغم ارضي قديم ثان ما أدى الى مقتل ثلاثة رجال أمن وإصابة سبعة آخرين بإصابات متوسطة”.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن أغلقت المنطقة “للمسح والتحقيق”، ونقلت المصابين إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية للعلاج.

وشهدت السلط في آب/اغسطس الماضي اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت الى مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة “إرهابيين”.

ووقعت الاشتباكات خلال مداهمة مبنى في السلط تحصنت بداخله “خلية إرهابية” متورطة في انفجار عبوة ناسفة قبل أيام وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص (12 كلم غرب).

وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين.