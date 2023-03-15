مقتل ثلاثة دواعش والقبض على متّهم بالإحتيال

المحافظات – مراسلو (الزمان)

افصح جهاز الأمن الوطني، عن هويتي قتيلي عناصر داعش ،الذين تم قتلهما في عملية أمنية في قضاء الطارمية ببغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القتيلين هما أبو قيس الفراجي الذي يشغل حالياً منصب الشرعي العام لما يسمى ولاية شمال بغداد، وسابقاً مسؤول الأسرى والقتلى، وعبد الوهاب الفراجي الذي كان يشغل منصب الاقتصادي العام، وحالياً يشغل منصب مسؤول المفارز الأمنية).وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قد اكد مقتل ثلاثة داعشيين في القضاء.وقال رسول في بيان تلقته (الومان) امس انه (بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ، ومن خلال العمليات الاستباقية ، تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة، وفوج حشد الطارمية من نصب كمين لعصابات داعش وقتل ثلاثة إرهابيين في القضاء).واطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيات الاتحادية في وزارة الداخلية، بسبعة دواعش في صلاح الدين.وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الكالة تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عناصر داعش الارهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم)، واشار الى انه (وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ،تمكنت ابطال الوكالة في صلاح الدين من القاء القبض على سبعة مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش)، مؤكدا ان (مهامهم توزعت بين نقل المواد الغذائية ونصب السيطرات الوهمية واشتراكهم في الهجوم على القوات الامنية في منطقة الفرحاتية ونهر الاسحاقي وتوزيع ما يسمى الكفالات بين عوائل عناصر داعش، فضلا عن عمل احدهم بما يسمى ديوان الزكاة واخر تتلمذ على مايسمى امامة المساجد). فيما نفذت هيئة النزاهة العامة ،امر قبض بحق محتال انتحل صفة مدير عام فيها لتحقيق مآرب شخصيَّة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة التحقيقات التابعة لها وفي معرض حديثها عن العملية التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، أفادت بتمكن فريق من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد من تنفيذ أمر القبض الصادر عن القاضي المختص على أحد المحتالين الذي انتحل صفة مدير عام في النزاهة).