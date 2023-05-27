مقتل ثلاثة جنود ايرانيين خلا اشتباكات مع قوات طالبان على الحدود

طهران – الزمان: كشف وسائل اعلام ايرانية السبت، عن مقتل 3 جنود من قوات حرس الحدود الإيرانية في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان، بينما اتهمت طالبان الجنود الإيرانيين بالمبادرة بإطلاق النار ودعت للحوار.

وقالت طهران تايمز أن (طريق الحرير) الحدودي بين إيران وأفغانستان تم إغلاقه عقب تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

و نقل تلفزيون طلوع الأفغاني عن حكومة طالبان أن “اختلاق أعذار لشن حرب ليس في مصلحة أحد والحوار أفضل وسيلة لحل المشكلات”.

وافادت وسائل إعلام أفغانية،السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بين حرس الحدود الإيراني وعناصر من طالبان في قرية مامكي بمنطقة كنغ، واستهدفت المدفعية الإيرانية مدينة زرنج الأفغانية.

ونشرت وكالة فارس الايرانية نقلا عن مراسلها، ان الاشتباك وقع بين حرس الحدود وقوات طالبان على حدود نيمروز.

وتشير آخر متابعات مراسل فارس إلى استمرار الاشتباكات المتفرقة في بعض المناطق الحدودية.

وقال نائب قائد قوى الامن الداخلي في ايران العميد قاسم رضائي انه “عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت بادر عناصر طالبان الى اطلاق النار من داخل افغانستان نحو مخفر ساسولي الحدودي التابع لقوات حرس الحدود الايرانية في منطقة زابل (محافظة سيستان وبلوشستان) ، واستخدموا انواعا مختلفة من الاسلحة ، لكنهم جوبهوا برد حاسم من حرس الحدود الايرانيين البواسل التابعين لقوى الامن الداخلي”.

واضاف : بعد قيام عناصر طالبان باطلاق النار قام مسؤول قوات حرس الحدود الايرانية في تلك المنطقة بتحذير القوات المهاجمة.