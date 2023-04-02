مقتل ثاني مستشار للحرس الإيراني في سوريا

‭ ‬بيروت‭- ‬اف‭ ‬ب‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬إيران،‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬المستشار‭ ‬العسكري‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬مقداد‭ ‬مهقاني،‭ ‬متأثراً‭ ‬بجراح‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق،‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة،‭ ‬التي‭ ‬قُتل‭ ‬فيها‭ ‬المستشار‭ ‬العسكري‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬ميلاد‭ ‬حيدري،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬مهر‮»‬‭ ‬الإيرانية‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬مهر‮»‬،‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬الإيراني،‭ ‬مقتل‭ ‬مقداد‭ ‬مهقاني،‭ ‬المستشار‭ ‬العسكري‭ ‬لحرس‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬إثر‭ ‬اعتداءات‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬دمشق،‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬دمشق‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬مهقاني‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬رفاق‭ ‬ميلاد‭ ‬حيدري،‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وقُتل‭ ‬مقاتلان‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬وأصيب‭ ‬خمسة‭ ‬جنود‭ ‬سوريين‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬قرب‭ ‬حمص‭ ‬بوسط‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬اتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتنفيذها‭.‬

وهذه‭ ‬الغارة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬مواقع‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬خلال‭ ‬ليلتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬و‭ ‬31‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

وقال‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الضربات‭ ‬أدت‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬لإيران مجهولي‭ ‬الجنسية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وإصابة‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.‬

وقُتل‭ ‬العنصران‭ ‬عندما‭ ‬استهدف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬مخزنا‭ ‬للأسلحة‭ ‬تابعا‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مطار‭ ‬الضبعة‭ ‬العسكري‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لتدميره،‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬محافظة‭ ‬حمص،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

واوضح‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬الصواريخ‭ ‬طاولت‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬لقوات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭. ‬كما‭ ‬اندلع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بحوث‭.‬

واتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬اسرائيل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬سانا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬00‭,‬35‭ ‬من‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ (‬21,35‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬نفذ‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانا‭ ‬جويا‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬بيروت‭ ‬مستهدفا‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ (‬وسط‭) ‬وريفها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬وسائط‭ ‬دفاعنا‭ ‬الجوي‭ ‬تصدت‭ ‬لصواريخ‭ ‬العدوان‭ ‬وأسقطت‭ ‬بعضها،‭ ‬وأدى‭ ‬العدوان‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬خمسة‭ ‬عسكريين‭ ‬بجروح‭ ‬ووقوع‭ ‬بعض‭ ‬الخسائر‭ ‬المادية‮»‬‭.‬

استهدفت‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬دمشق‭ ‬لليلتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة،‭ ‬نسبها‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭.‬

وأدت‭ ‬غارة‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬جنديين‭ ‬سوريين،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية‭.‬‮ ‬

والجمعة،‭ ‬قتلت‭ ‬غارة‭ ‬جديدة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬توفي‭ ‬أحدهما‭ ‬الأحد‭ ‬متأثراً‭ ‬بإصابته‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬ذاتها‭.‬

واستهدفت‭ ‬صواريخ‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬دمشق‭.‬

وندد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كناني‭ ‬بغارة‭ ‬الجمعة،‭ ‬وقال‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬دماء‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشهداء‭ ‬القادة‭ ‬لن‭ ‬تذهب‭ ‬هباء‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬تحتفظ‭ ‬بحقها‭ ‬في‭ ‬الرد‭ (..) ‬في‭ ‬الزمان‭ ‬والمكان‭ ‬المناسبين‮»‬‭.‬

شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬وأهدافا‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭.‬

ونفذت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تسع‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وقامت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

في‭ ‬7‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬قُتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬الأولى‭ ‬وفي‭ ‬22‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬ألحقت‭ ‬الضربة‭ ‬الثانية‭ ‬أضرارا‭ ‬مادية،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

في‭ ‬19‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬قتل‭ ‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬حياً‭ ‬سكنياً‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬يضم‭ ‬مقار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الأحد‭ ‬متحدثا‭ ‬بعد‭ ‬الضربة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نرغم‭ ‬الأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الإرهاب‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬باهظ‮»‬‭.‬