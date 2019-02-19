مقتل‭ ‬17‭ ‬إرهابياً‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬والعريش‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬16‭ ‬«إرهابيا»‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العريش‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬واصيب‭ ‬15‭ ‬عسكريا‭ ‬مصريا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬«قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬بؤرتين‭ ‬إرهابيتين‭ ‬خططتا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬ضد‭ ‬المنشآت‭ ‬الهامة‭ ‬والحيوية‭ ‬وشخصيات‭ ‬هامة‭ ‬بنطاق‭ ‬مدينة‭ ‬العريش»‭ . ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬«بمداهمة‭ ‬البؤرة‭ ‬الأولى‭ ‬والكائنة‭ ‬بأحد‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬بقطعة‭ ‬أرض‭ ‬فضاء‭ ‬بحي‭ ‬العبيدات‭ ‬بدائرة‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬ثالث‭ ‬العريش،‭ ‬بادرت‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬بإطلاق‭ ‬النيران‭ ‬بكثافة‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬وتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مصرع‭ ‬عدد‭ ‬10‭ ‬منهم»‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬«بمداهمة‭ ‬البؤرة‭ ‬الثانية‭ ‬الكائنة‭ ‬بأحد‭ ‬المنازل‭ ‬تحت‭ ‬الإنشاء‭ ‬بمنطقة‭ ‬أبو‭ ‬عيطة‭ ‬بدائرة‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬ثالث‭ ‬العريش،‭ ‬حدث‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النيران‭ ‬بين‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬والقوات‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مصرع‭ ‬عدد‭ ‬6‭ ‬منهم،‭ ‬والعثور‭ ‬بحوزتهم‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬والذخائر‭ ‬والعبوات‭ ‬والأحزمة‭ ‬الناسفة»‭.‬

فيما‭ ‬قتل‭ ‬«إرهابي»‭ ‬و3‭ ‬شرطيين‭ ‬كانوا‭ ‬يلاحقونه‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بانفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬كانت‭ ‬بحوزته،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وطبية‭ ‬وقضائية‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬«الضابط‭ ‬رامي‭ ‬هلال‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراحه‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين/الثلاثاء»‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمنيون‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬حددت‭ ‬هوية‭ ‬«الارهابي»‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬يدعى‭ ‬الحسن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬وكان‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما‭. ‬وأوضحوا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬في‭ ‬مسكنه‭ ‬بمنطقة‭ ‬الدرب‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬أخرى‭ ‬موصولة‭ ‬بجهاز‭ ‬توقيت‭ ‬وقامت‭ ‬بتفكيكها‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬مقتل‭ ‬شرطيين‭ ‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬الأزهر‭ ‬أسفر‭ ‬«عن‭ ‬مصرع‭ ‬الإرهابي‭ ‬واستشهاد‭ ‬أمين‭ ‬شرطة‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬وأمين‭ ‬شرطة‭ ‬من‭ ‬مباحث‭ ‬القاهرة‭ ‬وإصابة‭ ‬ضابطين‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والآخر‭ ‬من‭ ‬مباحث‭ ‬القاهرة‭ ‬وأحد‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام»‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬حدّدت‭ ‬مكان‭ ‬تواجد‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬حارة‭ ‬الدرديري‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الدرب‭ ‬الأحمر‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬الأزهر‭ ‬«فقامت‭ ‬بمحاصرته،‭ ‬وحال‭ ‬ضبطه‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليه‭ ‬انفجرت‭ ‬إحدى‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بحوزته»‭.‬

وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬فإنّ‭ ‬«الإرهابي»‭ ‬كان‭ ‬ملاحقاً‭ ‬بشبهة‭ ‬«ارتكابه‭ ‬واقعة‭ ‬إلقاء‭ ‬عبوة‭ ‬بدائية‭ ‬لاستهداف‭ ‬قول‭ ‬أمني‭ ‬(وحدة‭ ‬أمنية)‭ ‬أمام‭ ‬مسجد‭ ‬الاستقامة‭ ‬بالجيزة‭ ‬عقب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية»،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نجحت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬يومها‭ ‬في‭ ‬إحباطه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفكيك‭ ‬هذه‭ ‬العبوة‭.‬

وبحسب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬تبثه‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزيون‭ ‬المحلية‭ ‬ومأخوذ‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فان‭ ‬شخصا‭ ‬يرتدي‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬قناعا‭ ‬طبيا‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬ويستقل‭ ‬دراجة‭ ‬يقوم‭ ‬بشد‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬السترة‭ ‬التي‭ ‬يرتديها‭ ‬عندما‭ ‬يقترب‭ ‬منه‭ ‬شرطيين‭ ‬ويحاولان‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬فيقع‭ ‬انفجار‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬