مقتل‭ ‬17‭ ‬إرهابياً‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬والعريش‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة

القاهرة – الزمان
قتل 16 «إرهابيا» في اشتباكات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش بشمال سيناء حيث قتل واصيب 15 عسكريا مصريا السبت في هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب بيان الثلاثاء لوزارة الداخلية المصرية. وقال البيان إن «قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش» . وأضاف البيان أنه «بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع عدد 10 منهم».
وأكد البيان أنه «بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات ما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة».
فيما قتل «إرهابي» و3 شرطيين كانوا يلاحقونه مساء الإثنين في القاهرة بانفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته، بحسب ما أفادت الثلاثاء مصادر أمنية وطبية وقضائية.
وقالت المصادر أن «الضابط رامي هلال من قوات الامن الوطني توفي متأثرا بجراحه ليل الاثنين/الثلاثاء». وأكد مسؤولون أمنيون أن قوات الشرطة حددت هوية «الارهابي» مؤكدة أنه يدعى الحسن عبد الله وكان يبلغ من العمر 37 عاما. وأوضحوا أنه تم العثور في مسكنه بمنطقة الدرب الأحمر على عبوة ناسفة أخرى موصولة بجهاز توقيت وقامت بتفكيكها.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة ضباط شرطة.
وقالت الوزارة في بيان إنّ الانفجار الذي وقع على مقربة من مسجد الأزهر أسفر «عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة ضابطين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام».
وأوضح البيان أنّ قوات الأمن حدّدت مكان تواجد المطلوب في حارة الدرديري في حي الدرب الأحمر حيث يقع الأزهر «فقامت بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته».
وبحسب البيان فإنّ «الإرهابي» كان ملاحقاً بشبهة «ارتكابه واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني (وحدة أمنية) أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية»، في هجوم نجحت قوات الأمن يومها في إحباطه من خلال تفكيك هذه العبوة.
وبحسب مقطع فيديو تبثه قنوات التلفزيون المحلية ومأخوذ من كاميرات المراقبة في المنطقة، فان شخصا يرتدي ما يشبه قناعا طبيا على وجهه ويستقل دراجة يقوم بشد شيء ما من السترة التي يرتديها عندما يقترب منه شرطيين ويحاولان القبض عليه فيقع انفجار على الفور.