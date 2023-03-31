مقتل‭ ‬مستشار‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق

طهران‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬ضباطه‭ ‬قُتل‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭. ‬وقالت‭ ‬سباه‭ ‬نيوز‭ ‬إن‭ ‬ميلاد‭ ‬حيدري‭ ‬أحد‭ ‬ضباط‭ ‬ومستشاري‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الإجرامي‭ ‬للنظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬دمشق‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬تعرض‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬دمشق‭ ‬لهجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬إسرائيلية‭. ‬وهي‭ ‬الضربة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الثانية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬عسكريين‭ ‬سوريين‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬سباه‭ ‬نيوز‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬شك‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‮»‬،‭ ‬مستنكرة‭ ‬‮«‬صمت‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬العدوان‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬‮ ‬‭ ‬تدعم‭ ‬إيران،‭ ‬الحليف‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لسوريا،‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬مستشارين‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬واستنكر‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬هجمات‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ (‬على‭) ‬بعض‭ ‬المراكز‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬وضواحيها‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬وأهدافا‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنها‭ ‬تكرر‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬تصديها‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬ذكر‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬أن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬ضباطه‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬نفذت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ست‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬مستهدفة‭ ‬مرتين‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬‮ ‬الفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬بنفوذ‭ ‬كبير‭.‬‮ ‬