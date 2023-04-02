مقتل‭ ‬مدون‭ ‬روسي بانفجار‭ ‬وستة‭ ‬أوكرانيين في‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬

موسكو‭- ‬الزمان‭- ‬كوستيانتينيفكا‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

قتل‭ ‬مدون‭ ‬عسكري‭ ‬روسي‭ ‬معروف‭ ‬الأحد‭ ‬بانفجار‭ ‬داخل‭ ‬مقهى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬روسيا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الروسية‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إثر‭ ‬الحادث،‭ ‬قضى‭ ‬شخص‭. ‬إنه‭ ‬المدون‭ ‬العسكري‭ ‬فلادلين‭ ‬تاتارسكي‭. ‬أصيب‭ ‬16‭ ‬شخصا‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬قُتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬روسي‭ ‬استهدف‭ ‬ناحية‭ ‬مكتظة‭ ‬سكانيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كوستيانتينيفكا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوكراني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬حفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬برج‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬طابقا‭ ‬تكسّر‭ ‬زجاج‭ ‬نوافذه،‭ ‬كما‭ ‬دُمّرت‭ ‬سقوف‭ ‬منازل‭ ‬مجاورة‭.‬

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬أطلقت‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬طرازي‭ ‬اس‭-‬300‭ ‬وأوراغان‭ ‬في‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬تخلّلته‭ ‬ست‭ ‬ضربات‭ ‬بعيد‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ (‬07،00‭ ‬ت‭ ‬غ‭). ‬تقع‭ ‬كوستيانتينيفكا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬27‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬باخموت‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬أعنف‭ ‬المعارك‭.‬

وأعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬وثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬أواخر‭ ‬الأربعينيات‭ ‬وأواسط‭ ‬الستينيات،‭ ‬وإصابة‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬الضربة‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬16‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا،‭ ‬وثمانية‭ ‬منازل‭ ‬ودار‭ ‬حضانة‭ ‬ومبنى‭ ‬إداريا‭ ‬وثلاث‭ ‬سيارات‭ ‬وخطا‭ ‬لأنابيب‭ ‬الغاز‮»‬‭.‬

من‭ ‬أمام‭ ‬البرج‭ ‬المتضرّر‭ ‬بشدّة‭ ‬ووسط‭ ‬تساقط‭ ‬الزجاج‭ ‬المتكسّر،‭ ‬قالت‭ ‬ليليا‭ ‬وهي‭ ‬طالبة‭ ‬طب‭ ‬نفسي‭ ‬تبلغ‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬محظوظة‭ ‬جدا‭ ‬لعدم‭ ‬وجودي‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬حينها‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬تفقّدها‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬شقّتها‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬طابق‭ ‬أرضي‭ ‬لمبنى‭ ‬شُيّد‭ ‬في‭ ‬الحقبة‭ ‬السوفياتية،‭ ‬قالت‭ ‬المتقاعدة‭ ‬نينا‭ ‬إن‭ ‬عصف‭ ‬الضربة‭ ‬اقتلع‭ ‬الأبواب‭ ‬الداخلية‭ ‬وباب‭ ‬المدخل،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬انكسر‭ ‬جدار‭ ‬داخلي‭ ‬ولم‭ ‬تسلم‭ ‬أي‭ ‬نافذة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬جنود‭ ‬يتفقّدون‭ ‬الموقع‭ ‬بعد‭ ‬الضربة‭ ‬كما‭ ‬شوهد‭ ‬مسلّح‭ ‬بلباس‭ ‬مدني‭.‬