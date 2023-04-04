مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬لداعش مسؤول‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬أوربا‭ ‬بضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬

ثلاثة قتلى في قصف إسرائيلي قرب دمشق والسويداء
دمشق- بيروت- الزمان
وقتل قيادي بارز في تنظيم داعش – الدولة الإسلامية، من اصل عراقي يتخفى تحت هوية سورية، مسؤول عن التخطيط لهجمات في أوربا، في ضربة شنتها القوات الأميركية في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي «سنتكوم» الثلاثاء.
وقُتل مدنيان سوريان فجر الثلاثاء في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط دمشق وجنوب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، وهو الهجوم الرابع من نوعه في أقل من أسبوع.
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله «في تمام الساعة 00,15 (21,15 ت غ) اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية».
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا أن «إسرائيل أطلقت رشقات من الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية لمجموعات موالية لإيران قرب دمشق، ومراكز كتائب الدفاع الجوي التابع للنظام في مناطق عدة» بينها قرب دمشق.
وتابع «استهدف صاروخ إسرائيلي نقطة رادار تل الصحن التابعة لقوات النظام شرقي قرية لهويا بريف السويداء (جنوب)، كما سقط صاروخ في معمل للزجاج بمنطقة الكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد المواطنين الاثنين على الأقل».
وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى وقوع «قتيل غير سوري بين المقاتلين الموالين لايران قرب دمشق».
ودانت وزارة الخارجية السورية الضربات الإسرائيلية المتتالية
ومنذ خسارة التنظيم المتطرف آخر معاقله في شرق سوريا عام 2019، تلاحق واشنطن التي تقود التحالف الدولي ضده في سوريا والعراق المجاور، قادته وتحركاتهم عبر استهدافات وعمليات إنزال للحؤول دون معاودته نشاطه.
وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان إن القوات الأميركية «شنّت ضربة أحادية الجانب في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل خالد اياد أحمد الجبوري، القيادي البارز» في التنظيم الإثنين.
وأوضح أن الجبوري كان «مسؤولاً عن التخطيط لهجمات لتنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا وتطوير قيادة شبكة» التنظيم. ولم تسفر الضربة الأميركية عن مقتل أو إصابة مدنيين، وفق سنتكوم. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت مسيّرة أميركية الجبوري، وهو عراقي الجنسية، بينما كان يتحدث عبر الهاتف قرب منزله في ريف إدلب الشمالي.
وقتل الجبوري وفق المرصد بعد عشرة أيام من وصوله الى المنطقة وتعريفه عن نفسه بأنه سوري يتحدّر من محافظة دير الزور (شرق).
وقال كوريلا إن مقتل الجبوري «سيعطل موقتاً قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية».
ورغم الضربات التي تستهدف بشكل متكرر قادته وتحركات عناصره في سوريا والعراق، اعتبر كوريلا أن التنظيم «لا يزال قادراً على قيادة عمليات في المنطقة، مع رغبة بضرب مناطق خارج الشرق الأوسط».
وشدد على أن التنظيم «ما زال يمثل تهديداً للمنطقة وخارجها».
وقال المحلل في شؤون المنظمات الجهادية داميان فيري لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاسم الحقيقي للجبوري هو خليل عبدالله الخليف، وكان ناشطاً في محافظة دير الزور في شرق سوريا.
وأشار إلى أنه وإن كان مقتله يُشكل «ضربة» للتنظيم إلا أنه سيتم تعيين خلف له.
واعتبر أنه «ليس هناك أي منطقة آمنة لقياديي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا» عدا عن البادية حيث لا يزال يتوارى عناصره.