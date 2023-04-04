مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬لداعش مسؤول‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬أوربا‭ ‬بضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬

ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬والسويداء‭ ‬

دمشق‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

وقتل‭ ‬قيادي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬عراقي‭ ‬يتخفى‭ ‬تحت‭ ‬هوية‭ ‬سورية،‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬في‭ ‬أوربا،‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬شنتها‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقُتل‭ ‬مدنيان‭ ‬سوريان‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الهجوم‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬السورية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬00‭,‬15‭ (‬21,15‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬اليوم‭ ‬نفذ‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدواناً‭ ‬جوياً‭ ‬برشقات‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬الجولان‭ ‬السوري‭ ‬المحتل‭ ‬مستهدفاً‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق‭ ‬والمنطقة‭ ‬الجنوبية‮»‬‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬أطلقت‭ ‬رشقات‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬ومراكز‭ ‬كتائب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬التابع‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬صاروخ‭ ‬إسرائيلي‭ ‬نقطة‭ ‬رادار‭ ‬تل‭ ‬الصحن‭ ‬التابعة‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬شرقي‭ ‬قرية‭ ‬لهويا‭ ‬بريف‭ ‬السويداء‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬سقط‭ ‬صاروخ‭ ‬في‭ ‬معمل‭ ‬للزجاج‭ ‬بمنطقة‭ ‬الكسوة‭ ‬بريف‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬المواطنين‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬قتيل‭ ‬غير‭ ‬سوري‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬لايران‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‮»‬‭.‬

ودانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتتالية‭ ‬

ومنذ‭ ‬خسارة‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬تلاحق‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬المجاور،‭ ‬قادته‭ ‬وتحركاتهم‭ ‬عبر‭ ‬استهدافات‭ ‬وعمليات‭ ‬إنزال‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬معاودته‭ ‬نشاطه‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬مايكل‭ ‬كوريلا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬شنّت‭ ‬ضربة‭ ‬أحادية‭ ‬الجانب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خالد‭ ‬اياد‭ ‬أحمد‭ ‬الجبوري،‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‮»‬‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الإثنين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الجبوري‭ ‬كان‭ ‬‮«‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وتطوير‭ ‬قيادة‭ ‬شبكة‮»‬‭ ‬التنظيم‭. ‬ولم‭ ‬تسفر‭ ‬الضربة‭ ‬الأميركية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أو‭ ‬إصابة‭ ‬مدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬سنتكوم‭. ‬وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬استهدفت‭ ‬مسيّرة‭ ‬أميركية‭ ‬الجبوري،‭ ‬وهو‭ ‬عراقي‭ ‬الجنسية،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬قرب‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬إدلب‭ ‬الشمالي‭.‬

وقتل‭ ‬الجبوري‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعريفه‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬سوري‭ ‬يتحدّر‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ (‬شرق‭).‬

وقال‭ ‬كوريلا‭ ‬إن‭ ‬مقتل‭ ‬الجبوري‭ ‬‮«‬سيعطل‭ ‬موقتاً‭ ‬قدرة‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬خارجية‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬قادته‭ ‬وتحركات‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬اعتبر‭ ‬كوريلا‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مع‭ ‬رغبة‭ ‬بضرب‭ ‬مناطق‭ ‬خارج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زال‭ ‬يمثل‭ ‬تهديداً‭ ‬للمنطقة‭ ‬وخارجها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المنظمات‭ ‬الجهادية‭ ‬داميان‭ ‬فيري‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬الاسم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للجبوري‭ ‬هو‭ ‬خليل‭ ‬عبدالله‭ ‬الخليف،‭ ‬وكان‭ ‬ناشطاً‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬مقتله‭ ‬يُشكل‭ ‬‮«‬ضربة‮»‬‭ ‬للتنظيم‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تعيين‭ ‬خلف‭ ‬له‭.‬

واعتبر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬لقياديي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬البادية‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتوارى‭ ‬عناصره‭.‬